В зиму - с теплом

Приморский край успешно подготовился к новому отопительному сезону

Первое дыхание наступающих холодов дошло до юга Приморья, где в ночные часы уже зафиксированы заморозки. Но наиболее теплолюбивые граждане ещё в сентябре стали зябнуть и обращаться к коммунальщикам и в органы власти с просьбами запустить тепло пораньше, чтобы не было мучительно холодно. И власти, естественно, относятся к просьбам с пониманием: за деньги плательщиков возможен любой их каприз. Но местные органы самоуправления не всегда идут на поводу у особо нетерпеливых и самостоятельно, исходя из здравого смысла, принимают решения – когда начать отопительный сезон. Между тем, имеется норматив, который традиционно, если нет чрезвычайной ситуации, должен выдерживаться. Тепло подключается или же окончательно отключается, когда средняя температура суток преодолевает рубеж в 8 градусов тепла и держится ниже или выше этой отметки в течение пяти дней.

Надёжно подготовились

Ключевой вопрос «чем топить» к началу октября у нас в крае успешно решён. Как сообщили в главном теплоснабжающем предприятии края «Примтеплоэнерго», нормативный запас топлива к началу отопительного сезона был успешно создан и обеспечит стабильную работу котельных в течение ближайших 45 дней.

Можно сказать, что запас к 1 октября имеется даже с «хвостиком», поскольку в нём накоплено, как сообщалось, «49 тысяч тонн мазута или 117 % от плана,

1 430 тонн дизельного топлива или 251 % от нормы, 176 тысяч тонн угля или 121 % от плана».

В дальнейшем регулярный плановый подвоз топлива позволит поддерживать запасы на безопасном уровне для бесперебойной подачи потребителям тепла. Оно будет поставляться согласно утверждённому графику. С поставщиками угля и мазута договоры заключены до конца текущего года. Вопросы дальнейших поставок также уже проработаны, и до конца отопительного сезона срывы исключены.

Около 40 процентов топлива, необходимого для выработки тепла, для Приморья поставляется ведущей нефтяной компанией страны – «Роснефть». С ней у края имеется прямое соглашение, и действует график отпуска нефтепродуктов с отсрочкой платежа до 90 дней. При этом в бюджет заложены средства на тот случай, если нефтепродукты вдруг подорожают. Уголь для котельных в основном идёт местный, приморский – из Новошахтинска. Он относительно дёшев, и это месторождение очень удачно расположено с точки зрения экономии средств на транспортировке. Шахтёры подтвердили, что необходимое количество угля топливный комплекс края для прохождения сезона получит.

В межотопительный период коммунальщиками успешно решались вопросы ремонта и подготовки к отопительному сезону котельных, систем тепло- и водоснабжения, электросетевого оборудования и объектов потребителей в рамках реализации госпрограммы «Обеспечение населения доступным жильём и качественными услугами ЖКХ».

Ещё к концу первой декады августа краевое министерство ЖКХ сообщало, что Приморье готово к зиме на 70 процентов. К тому времени были готовы принять тепло уже 1,7 тысячи социальных и культурных объектов края и свыше 12 тысяч жилых домов, были заменены или отремонтированы более 2,4 тысяч километров теплосетей и свыше 4,5 тысяч километров – сетей водоснабжения. Ремонт и подготовка к сезону многоквартирных домов должны были закончиться к концу августа, а остававшиеся работы на коммунальных сетях – к середине октября.

В дальнейшем эти сроки были выдержаны. Процесс подготовки к отопительному сезону контролировался на местах выездными штабами, которые знакомились с проблемными объектами. Они оценивали ход подготовки и решали текущие вопросы по ней вместе с главами муниципалитетов и руководителями предприятий ЖКХ. За ходом ремонтных и подготовительных работ следили и общественные наблюдатели.

Ещё одной важной особенностью подготовки к отопительному сезону в этом году стала масштабная реконструкция систем теплоснабжения Спасска-Дальнего, Партизанска и посёлка Краснореченский Дальнегорского городского округа. Реализация этих проектов общей стоимостью 437 миллионов рублей была призвана существенно повысить надёжность и качество теплоснабжения жилых домов и социальных объектов этих населённых пунктов. Финансирование по ним было определено за счёт Фонда содействия реформирования ЖКХ, краевых субсидий и собственных средств «Примтеплоэнерго».

Главный инженер «Примтеплоэнерго» Сергей ПОПОВ сообщал, что в Спасске прокладывается и реконструируется около двух километров теплосетей, чтобы перебросить нагрузки

с мазутной котельной №1 на угольную котельную №3. За счёт модернизации этих объектов повышаются качество и надёжность теплоснабжения более чем 15 тысяч частных потребителей тепла. Первый этап этой реконструкции было решено выполнить в этом году, второй - в следующем.

А в Партизанске прокладка 652 метров новых теплосетей из современного материала с системой оперативного дистанционного контроля и реконструкция 409 метров трубопровода нужна была для переключения нагрузки со старой угольной котельной № 1/19 на модернизированную угольную котельную №2/10. Ещё одна новая угольная котельная в посёлке Краснореченский должна заменять несколько мелких старых проблемных котельных.

Заместитель председателя правительства Приморского края Елена ПАРХОМЕНКО отмечала, что столь масштабных проектов в области ЖКХ у нас не осуществлялось уже более 20 лет, но необходимость в них огромна: «Не секрет, что коммунальная инфраструктура края ветшает быстрее, чем ремонтируется, и текущим, аварийным ремонтом мы за этим процессом не успеваем. Поэтому необходима серьёзная, объёмная модернизация наиболее проблемных и важных объектов. Благодаря позиции нашего губернатора, федеральных властей, нужные средства для такой работы находятся».

Елена Пархоменко также отметила, что в этом году в результате модернизации переведены на природный газ три котельные, что позволило снизить их затраты по выработке тепла, а само его производство стало более экологичным. И в будущем эта работа будет продолжаться. Прежде всего, в Уссурийске.

Губернатор края Олег КОЖЕМЯКО и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР 6 октября подписали программу газификации Приморья на 2021-2025 годы. В её рамках намечен пятилетний план строительства магистральных газопроводов с общим объёмом инвестиций около 21 миллиарда рублей. Параллельно будут строиться и вводиться внутрипоселковые и городские газопроводы с целью перевода на газ объектов коммунальной инфраструктуры.

В ближайшее время такой перевод котельных намечено произвести в двух городах края – Фокино и Большом Камне, а также в Спасском и Дальнереченском районах, к которым подходит магистральный газопровод. Будут переводиться на газ и котельные Владивостока, администрация которого сейчас утверждает схему газоснабжения городских объектов.

Сезон уверенно стартовал

Традиционно подключения потребителей к теплу в Приморье начались с Тернейского района. Там уже 1 октября пошла подача тепла в детские сады. Для этого были запущены первые восемь котельных в населённых пунктах Терней, Светлая, Амгу, Малая Кема, Максимовка, Усть-Соболевка, Перетычиха и Самарга. Для начала был определён 10-часовой режим подачи тепла в детсады, а с понижением температур планировалось

перейти на подачу тепла круглосуточно и дать его уже и на объекты других потребителей.

К этому времени в Приморье к подаче тепла в жилые дома и на объекты соцкультбыта были готовы около 850 котельных, а по ремонту тепловых сетей оставалось всего несколько точек, работы на которых предполагалось закончить буквально в течение нескольких дней.

Уже 5 октября в Красноармейском районе была начата частичная подача тепла в жилые дома. Так, полностью, после снегопада и резкого похолодания, подключения прошли в посёлке Восток.

К 21 октября, по данным правительства Приморья, отопительный сезон начался во всех муниципалитетах края. К нему приступили 90 процентов всех котельных, и тепло было подано уже на 89,2 процента социальных, культурных и бытовых объектов и 62,6 процента жилых домов, имеющих централизованное теплоснабжение. Елена Пархоменко сообщила, что по 25 муниципалитетам подключение к теплу социально значимых объектов и жилья осуществлено полностью. Плановый срок готовности подключения тепла по всему краю – 15 октября. Но часть муниципалитетов, где погода стояла теплее, с подключением торопиться не стала.

Успешно и, по просьбам потребителей, раньше норматива началось подключение тепла в краевом центре Приморья. К 21 октября оно было подано на 110 из 230 объектов соцкультбыта и в 338 из 3 785 жилых многоквартирных домов Владивостока. Остальным подключение было обещано в ближайшие дни. При этом объекты соцкультбыта были готовы принять тепло уже на все 100 процентов.

Есть возможности экономить

Тепловая энергия сегодня составляет существенную часть коммунальных расходов приморцев, и многие потребители задаются вопросом: как им можно сэкономить на тепле. Елена Пархоменко отметила, что, запустив тепло, его уже технологически неудобно отключать на несколько выпадающих тёплых осенних дней. Но это возможно там, где сегодня используются не централизованное теплоснабжение, а мини-котельные, обслуживающие отдельные объекты – детские сады, школы…

Кроме того, есть возможность регулировать температуру внутри помещений с помощью приборов учёта тепловой энергии, которые устанавливаются в жилых домах. При этом некоторые устанавливаемые системы имеют удобное автоматическое погодное регулирование. Отечественное законодательство требует сегодня от всех потребителей иметь такие приборы учёта – это обязанность собственников жилья. Но они стоят по 300–350 тысяч рублей, и на многие дома требуется по несколько таких счётчиков. Выход возможен такой: жильцы могут обратиться по установке теплосчётчиков в ресурсоснабжающую организацию, и та за свой счёт должна приобрести и установить прибор с оплатой в рассрочку до 5 лет. Пока он не установлен, потребление и начисление счетов на дом ведётся по муниципальному нормативу, обычно – дороже, чем по счётчику.

Елена Пархоменко считает, что, используя современные приборы, позволяющие регулировать температуру подачи тепла в дом, можно меньше его потреблять и существенно меньше платить. Дополнительную экономию при этом могут дать такие простые мероприятия, как утепление окон и дверей на общих пространствах.

На фото: Приморские топки будут надёжно давать тепло наступающей зимой.

Фото автора

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток



