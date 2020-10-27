Формула сохранения среды

В охране природы мало критиковать – надо предлагать и делать своими руками

Подходит к завершению объявленное Организацией Объединённых Наций десятилетие биоразнообразия. Но усилия мирового сообщества не привели к серьёзным победам в этом деле. Генеральный секретарь ООН Антониу ГУТЕРРИШ констатирует быстрое исчезновение лесов, которых за последние 30 лет стало почти на 29 миллионов гектаров меньше, резкое сокращение видового разнообразия и огромного числа видов животных и растений, которые могут исчезнуть в ближайшие десятилетия.

Природа не терпит пустоты. Но учёные американского Университета Дьюка считают, что в этом веке мир поставлен на грань шестого вымирания в природе. В настоящее время эта угроза нависла примерно над 35 000 видов. В столь критичной ситуации природоохранные организации, органы власти и население должны объединить свои усилия в сохранении окружающей среды. И на региональном уровне это происходит, благодаря конструктивному диалогу сторон и осуществлению государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы.

Представляя общественность

При довольно большом количестве движений и организаций, которые сегодня считают себя в Приморье защитниками природы, таковых, которые активно публично проявляют себя, немного. Но вклад их ощутим и, вероятно, ещё будет расти. Скорее всего, именно к ним сегодня без комплексов можно обращаться всем, кто видит, что окружающей среде наносится вред, и необходимо предпринимать самые серьёзные меры.

Пожалуй, вне конкуренции по эффективности природоохранных действий в Приморье сегодня Амурское отделение Всемирного фонда охраны дикой природы (WWF) в России. Наглядный пример: жители села Бельцово в начале этого года обратились к экологам с просьбой помочь остановить незаконные рубки в урочище Ключ Молчанов и использование подрезных волоков, что грозило привести к обезвоживанию сельских колодцев. Кроме того, часть рубок велась в защищаемых законом кедровниках и липняках. Обращения сельчан в КГКУ «Приморское лесничество» оказалось безрезультатным – им ответили, что незаконные рубки не обнаружены.

В марте специалисты лесного отдела Амурского филиала WWF России участвовали в проверках, которые в районе Бельцово организовало уже краевое Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира. И нарушения сразу же вскрылись. Однако только летом экспертами WWF по просьбе ведомства была сделана полная оценка ущерба. Он составил 58,2 миллиона рублей.

Но лесозаготовителей это не остановило. Во второй половине дня в пятницу 9 октября в районе Бельцово высадился десант лесорубов в 20-30 человек. Со стороны их организаторов была надежда, что удастся быстро и без вмешательства властей вырубить намеченные делянки. Но просчитались. Жители села срочно написали жалобу в адрес президента России Владимира ПУТИНА и губернатора Приморья Олега КОЖЕМЯКО с требованием остановить уничтожение леса. В итоге краевой минлесхоз полностью приостановил действия лесозаготовителей. При этом был отменен проект освоения участков лесов и действующие лесные декларации. То есть, нарушители закона вообще лишились всех оснований для ведения заготовки древесины на этой территории.

Нарушители закона вообще лишились всех оснований для ведения заготовки древесины

Деятельность Амурского филиала WWF имеет различные аспекты – научные исследования, мониторинг окружающей среды, содействие региону в охране краснокнижных видов флоры и фауны, помощь в организации и оснащении заповедных территорий, внедрение новейших технологий в лесоохране, проведение различнейших мероприятий завершающегося Года журавля, противодействие загрязнениям и опасному освоению территорий, представляющих большую природную ценность. Пожалуй, полное представление о деятельности этой организации даёт её сайт wwf.ru.

Очень интересна и многостороння деятельность в крае такой организации, как Центр «Амурский тигр». Эта автономная некоммерческая организация основана в 2013 году Русским географическим обществом по инициативе Владимира Путина. Её миссия – обеспечение устойчивого будущего амурского тигра в России. Притом что основная её цель – сохранение краснокнижного зверя, но это ещё и работа по развитию его кормовой базы, по созданию для редкой кошки мини-заповедников в охотхозяйствах, реабилитация раненых и больных животных, борьба и содействие борьбе с браконьерством, создание сафари-парка на острове Русский, участие в краевом народном празднике «День тигра», содействие росту популяции и многое другое. С деятельностью этой организации можно познакомиться на сайте: amur-tiger.ru.

В частности, на Центр «Амурский тигр» выпадет, безусловно, особая роль в подготовке и проведении второго «тигриного саммита» во Владивостоке. Как отмечено на первом заседании его оргкомитета, прошедшем 12 октября в Минюсте России, форум намечен на осень 2022 года с участием лидеров стран, в которых обитают тигры в дикой природе. Во встрече примут участие представители профильных министерств и ведомств, учёные, международные эксперты в области защиты исчезающих видов животных.

Напомним, первый тигриный форум состоялся в Санкт-Петербурге в 2010 году. Он собрал представителей 13 стран, в его итоговой резолюции записано, что страны-участницы форума обязуются за 12 лет удвоить численность тигров в дикой природе. Удалось ли это – узнаем через два года.

Не оставляет без внимания обращения приморцев на экологические проблемы и региональный штаб Общероссийского народного фронта в Приморском крае. Так, в августе «фронтовики» озаботили власти вопросом загрязнения окружающей среды сточными водами в селе Майском Черниговского района. Как сообщил сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Приморском крае Юрий ЛОГИНОВ, причиной этому стало длительное бездействие очистных сооружений. После проверки ситуацию взял на контроль Росприроднадзор, а унитарное предприятие, ответственное за эксплуатацию очистных в селе, обязали устранить загрязнение и исключить стоки на рельеф.

В начале минувшего сентября представители ОНФ совместно с экспертами тематической площадки «Экология» по жалобам жителей Находки проверили устранение последствий мазутной аварии на озере Солёном. Выяснилось, что представители местной власти пустили проблему на самотёк, а загрязнение остаётся, поскольку на поверхности воды держится радужная мазутная пленка. «Фронтовики» обратили внимание на то, что «главным фактором, способствовавшим произошедшему на территории поселения с нефтехранилищем теплоснабжающей организации, является ветхое состояние топливных хранилищ и подобных им сооружений, к которому приводит нежелание собственников вкладывать деньги в их текущий ремонт. При этом местные органы власти не оценивали возможные риски возникновения чрезвычайной ситуации, не понуждали Ростехнадзор, Росприроднадзор и другие надзорные ведомства проводить регулярные проверки технического состояния сооружений, а собственников – выполнять требования закона о промышленной безопасности на объектах».

Совет получает власть…

В последние годы в губернаторском приближении Приморья возникли и действуют общественные советы, ценные тем, что их представители являются профессионалами и экспертами. Однако их слова и рекомендации не являются для власти обязательными. Это совещательные органы – тот же общественный совет по экологической безопасности, сохранению окружающей среды и воспроизводству биологических ресурсов в крае. Однако, определённый положительный эффект такие советы дают. Иначе бы специалисты не собирались на обсуждение проблем, не тратили бы своё драгоценное время.

Похоже, что губернатор Олег Кожемяко видит перспективу подобных советов в том, чтобы они как-то «почковались» и становились ближе к решению практических задач. Но для этого их необходимо как-то вооружать полномочиями. 6 августа глава края провёл установочное заседание первого в таком роде экологического совета по контролю над строительством Находкинского завода минеральных удобрений (НЗМУ). А контроль, надо заметить, – это уже определённая власть, которой губернатор решил немного поделиться с общественностью. Его же главное требование, как руководство к действию – предприятие должно быть экологически безопасным и строиться с учётом мнений местных жителей и строгих норм отечественного природоохранного законодательства.

То есть, экологический совет должен проверить, насколько, действительно, числится в передовых датская технология, по которой решено строить завод, как сообщал исполнительный директор АО «НЗМУ» Виктор ГРЕБЕНЮКОВ. А также – необходим ли был снос всего того леса, который уже вырублен под предприятие, как завод станет влиять на состояние окружающей среды, как его выбросы будут увеличивать синергию загрязнения Находкинского городского округа, и вообще – так ли уж остро необходимо для Приморья это производство, чтобы его размещать у себя, да ещё предоставлять льготы. Или, наоборот, надо непременно строить, но чем-то ради прогресса жертвуя.

К сожалению, информация даже с установочного заседания экосовета показывает, что в действиях строящегося предприятия не всё логично. Так, исполнительный директор сообщал, что «собственник участка – Корпорация развития Дальнего Востока» – разрешил вырубку кустарников и деревьев. Взамен мы высадим новые с учётом мнения жителей Находки. Участки для озеленения подберёт городская администрация». Но известно, что все собственники в определённом порядке должны получать порубочный билет. Был ли этот порядок соблюдён – это вопрос. Да и лес не одним моментом из зёрнышка вырастает, а за десятки лет. Конечно, у предприятия есть и козырь – рабочие места для находкинских безработных.

В общем, у краевого экологического совета в поручении контролировать проект НЗМУ есть над чем ломать голову и находить решения для проблем, которые создаёт окружающей среде строительство нового предприятия.

Знак вопроса

Надо полагать, что в ближайшее время подобный экологический совет может появиться и по строительству компанией «Восток ЛПГ» газового терминала в бухте Перевозная в Хасанском районе. Этот проект вызывает критику со стороны экологов и местных жителей, которые призывают либо отказаться от него, либо доработать таким образом, чтобы вред природе от планируемого предприятия был минимизирован.

При хорошем экспертном составе и серьёзных полномочиях экологические советы, занимающиеся крупными новыми комплексами, могут стать одной из наиболее перспективных форм сотрудничества, позволяющей повысить эффективность общих усилий общественности, власти и жителей в сохранении в крае качественной окружающей среды.

На фото: Сегодня любое вторжение строителей в природу общественность Приморья воспринимает как трагедию.

Фото автора

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток