Жилищный вопрос приморцев - в национальном приоритете

Государственные программы и нацпроекты призваны решать насущные проблемы жителей края

Реализацию национальных проектов обсудили на внеочередном заседании Общественной палаты Приморья с участием главы края Олега КОЖЕМЯКО, заместителя секретаря Общественной палаты Российской Федерации Александра ГАЛУШКИ, а также представителей органов исполнительной власти и некоммерческих организаций края.

По словам Олега Кожемяко, в Приморье сегодня реализуются 52 региональных проекта, которые соответствуют 13 национальным проектам, на общую сумму 23,3 миллиарда рублей. В прошлом году краю удалось достигнуть поставленных показателей в полном объёме по 45 региональным проектам.

Итоговые цифры

Так, в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2020-2027 годы создано и отремонтировано 1235 дворов и общественных территорий, построено 59 спортивных площадок, приведено в порядок 80 километров дорог. Возведено более полумиллиона квадратных метров жилья. 300 приморцев уже переселили в нормальные квартиры из ветхого и аварийного жилья.

Дополнительная социальная выплата для приобретения (строительства) стандартного жилья при рождении (усыновлении) ребёнка предоставляется молодым семьям – участникам подпрограммы №3 «Обеспечение жильём молодых семей Приморского края» на 2020-2027 годы госпрограммы «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2020-2027 годы. Она утверждена постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года.

Однако по итогам 2019 года эффективность использования средств краевого бюджета именно по этой подпрограмме в части соцвыплат оказалась довольно низкой. Дело в том, что в рамках мероприятия в краевом бюджете на 2019 год было предусмотрено 8 700 тыс. рублей, исходя из потребности в социальной выплате в 2019 году для 57 семей и среднего размера социальной выплаты 151,56 тысячи рублей. По итогам года с заявлением о предоставлении дополнительной соцвыплаты обратились 32 молодые семьи, из них трём молодым семьям было отказано в предоставлении выплаты, остальные 29 обратившихся получили допвыплаты на общую сумму 4 272 549,93 рубля.

Недостаточное освоение средств по этой статье в 2019 году возникло из-за объективной невостребованности социальной выплаты со стороны молодых семей этой категории.

Тем не менее, сниженные показатели отдельных мероприятий подпрограммы не повлияли на эффективность государственной программы в целом – она исполнена на 100 %.

Как отмечал ранее Олег Кожемяко в отчёте Законодательному Собранию края, по итогам 2019 года в Приморье введено 549,7 тысячи квадратных метров жилья. Это больше, чем установлено нацпроектом (458 тысяч квадратных метра).

«У нас началась реализация программы льготного ипотечного кредитования «Дальневосточная ипотека» под два процента. По состоянию на четырнадцатое мая этого года заключено более двух тысяч кредитных договоров на семь с половиной миллиардов рублей. Продолжается реализация программы «Доступная ипотека» – это наша краевая программа. Она предусматривает предоставление четырнадцати категориям граждан ипотечных займов на приобретение (строительство) жилья на первичном или вторичном рынке, от трёх с половиной процентов и от четырёх с половиной процентов соответственно. В 2019 году «Доступной ипотекой» воспользовались двести семь семей, они взяли займы на триста пятьдесят миллионов рублей», – привёл итоговые цифры губернатор.

В этом году край приступил к реализации новой льготной ипотечной программы для граждан Российской Федерации на покупку нового жилья комфорт-класса по ставке 6,5%, «Сельская ипотека» – до 3%. С мая 2019 года Корпорация развития жилищного строительства проводила активную работу со всеми муниципальными образованиями для того, чтобы определить потребности в строительстве арендного жилья, подобрать земельные участки для этих целей.

Строительные работы уже начались в Большом Камне и Уссурийске. Также во Владивостоке идёт реконструкция общежития на Спиридонова, 11. Всего в этом году будет сдано 300 квартир. Из них 72 во Владивостоке, остальные в Уссурийске. Также в настоящее время в Ханкайском, Хорольском, и Чугуевском округах, Яковлевском районе, Дальнегорске и Арсеньеве ведётся проектирование и в этом году начинается строительство.

«Вместе с тем, вопросов и претензий у людей остаётся ещё достаточно много. Они недовольны ценой квадратного метра жилья, сроками строительства. И это вполне обоснованно. Некоторые главы не включились в работу по возведению жилья, не занимаются формированием земельных участков под строительство. Это очень плохо, это наша недоработка. Чтобы льготная ипотека заработала по-настоящему, нужно ещё многое сделать. Больше строить доступного по цене жилья. Мы такую задачу перед собой ставим и будем её решать», – обратил внимание депутатов губернатор.

Также в отчёте отмечалось, что в 2019 году в крае началась реализация первого этапа адресной программы по переселению из аварийного жилья. Заключены муниципальные контракты на общую сумму 581 миллион рублей. Это позволит расселить аварийный фонд площадью 13 тысяч квадратных метров, что превышает запланированный объём на 560 квадратных метров.

В прошлом году проведена большая работа по обеспечению жильём детей-сирот: приняты краевые законы, позволяющие передать часть данных полномочий муниципалитетам. Также введена новая мера поддержки – сертификат, по которому сироты сами могут выбирать жильё в пределах определенной суммы. «Это сразу сняло ряд вопросов, связанных с качеством жилья, с выбором места, районом. Они сами решают, где им удобнее жить», – отметил губернатор.

На обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направлено 1,2 миллиарда рублей. 832 человека решили квартирный вопрос. Это почти в три раза больше, чем в 2018 году (318 детей-сирот).

В 2019 году также обеспечены жильём 35 ветеранов Великой Отечественной войны, 10 ветеранов боевых действий, 21 инвалид, семь семей, в которых родилось одновременно трое и более детей, 63 многодетные семьи (в которых воспитываются пять и более детей или три и более детей, один из которых ребёнок-инвалид) и 40 семей, пострадавших от наводнений. Кроме того, 180 гражданам, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права были нарушены, предоставлена денежная выплата на общую сумму 377 миллионов рублей. И 1,5 тысячи семьей получили выплату на компенсацию части расходов по уплате процентов по ипотеке.

Под наблюдением

Конечно же, в реализации нацпроектов не последнюю роль играет общественность. Губернатор Приморья отметил, что с 2019 года эту работу в крае контролируют общественные наблюдатели. Это неравнодушные граждане из числа жителей, которые вместе с органами власти выезжают на объекты, общаются с подрядчиками, участвуют в проектных комитетах. Сегодня они следят за строительством 270 социально значимых объектов, среди которых – ФАПы, детские сады и дороги.

«Нацпроекты не должны реализовываться из кабинетов. Они касаются каждого жителя края. Поэтому мы сделали так, чтобы приморцы могли участвовать в разработке и управлении проектами. Я говорю про общественных наблюдателей. Работа ведётся очень активно – ежемесячно организуется от семидесяти до ста выездов на объекты. Лучше всего себя показали Артём, Арсеньев и Владивосток», – заявил губернатор.

Неравнодушные граждане лично посещают спортплощадки и фельдшерско-акушерские пункты, школы, придомовые территории и другие объекты, которые строят и ремонтируют по нацпроектам. При этом они обращают внимание на соблюдение техники безопасности на местах и соответствие санитарным нормам, качество выполненных работ и попадание в заявленный график.

Каждое замечание – повод для подрядчиков относиться внимательнее к своей работе. Так, в Яковлевском районе общественные наблюдатели обратили внимание на то, что необходимо организовать освещение на участке дороги Осиновка–Рудная Пристань. Об этом неоднократно просили сами местные жители. Машины ездят там на большой скорости и, как следствие, высока вероятность того, что в ночное время водители могут запросто не заметить пешехода.

В строящемся детском саду на улице Кирова в Артёме общественные наблюдатели отметили имеющееся отставание от графика из-за погодных условий. При этом они обратили внимание на общий эстетичный внешний вид территории. По их словам, площадка не захламлена, стройматериалы лежат аккуратно и не мешают работе.

По мнению председателя правительства Приморья Веры Щербина, проект «Общественные наблюдатели» стал одной из лучших практик края.

«Мы одними из первых в стране ввели такой механизм для эффективной реализации нацпроектов. Это очень действенная мера – «народный контроль» за действиями власти на местах. Такой подход мы всячески приветствуем, потому что без учёта мнения людей на территориях мы не сможем реализовать всё задуманное», – подчеркнула она.

За последнюю неделю, подчеркивают в агентстве проектного управления Приморского края, на объекты выезжали представители 11 муниципалитетов. Самыми активными из них стали Уссурийск, Спасский и Шкотовский районы.

В целом, три района Приморья – ЗАТО Фокино, Красноармейский и Партизанский районы - стали первыми, кто завершил все запланированные на этот год работы по национальным проектам на своих территориях. В населённых пунктах появились новые спортивные площадки, общественные пространства и другие социально значимые объекты. На всем протяжении ход работ на местах контролировали общественные наблюдатели.







Oтопительный сезон

Вот уже и октябрь на исходе, пора, пора встречать зиму – в тепле. Потому в крае стартовал отопительный сезон. Подключение к теплу потребителей идёт во всех городах и районах Приморья. А с 20 октября подача отопления началась и во Владивостоке. Как нам сообщили в краевом министерстве ЖКХ, на утро 21 октября тепло в городе подано на 110 из 230 объектов соцкультбыта и в 338 из 3 785 жилых домов.

«Подключение потребителей продолжается, обычно это занимает несколько дней. Во многом быстрая подача тепла в квартиры зависит от расторопности управляющих компаний, чьи специалисты обязаны в кратчайшие сроки устранять неисправности внутридомовых систем», – пояснили в ведомстве.

Работают в усиленном режиме и аварийные бригады ресурсоснабжающих предприятий, так как при заполнении теплотрасс увеличивается и число порывов. По словам заместителя председателя правительства Приморья Елены ПАРХОМЕНКО, на сегодняшний день социально значимые объекты и жилой фонд полностью подключены к теплу в 25 муниципалитетах.

«Начали работу девяносто процентов котельных, подключено 89,2 процента объектов соцкультбыта, 62,6 процента жилых домов. Остальные потребители получат тепло в ближайшие дни», – подчеркнула она.

В текущем году для успешного начала и прохождения отопительного сезона краевыми властями и коммунальными службами проделана огромная работа. Так, в Приморье в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» продолжается перевод малоэффективных котельных на автоматизированные модульные, ремонт и модернизация оборудования, замена ветхих коммуникаций, работы по восстановлению изоляции трубопроводов. Общая стоимость ремонтной программы 2020 года во всех филиалах КГУП «Примтеплоэнерго» составляет 616 миллионов рублей, в том числе 456 миллионов – собственные средства предприятия и 160 миллионов рублей – краевые субсидии. К середине сентября готовность объектов теплоснабжения предприятия к отопительному сезону составляла около 90 процентов, а в северных районах края она была ещё выше.

Надёжный модуль

Преимущество модульных котельных в том, что они компактны, надёжны и экономичны, производство тепловой энергии здесь полностью автоматизировано. С 2015 года в Приморье установлено 117 автоматизированных модульных котельных (АМК) стоимостью 586,3 миллиона рублей. Из них краевые субсидии составили 485,2 миллиона. В числе первых заменены котельные, находившиеся в аварийном состоянии, работавшие на мазуте и дизельном топливе, имевшие высокую топливную составляющую себестоимости тепловой энергии.

В 2018 году установлены 26 АМК в Партизанске, Чугуевке, Спасском муниципальном районе, Дальнереченске и Лазо, общей стоимостью 147,9 миллиона рублей.

Как сообщил генеральный директор «Примтеплоэнерго» Анатолий ПОПОВ, котельные оснащены современным автоматизированным и энергоэффективным оборудованием, а опыт эксплуатации показал их высокую надёжность. Экономический эффект от их использования в 2017 году стал даже выше, чем предполагали, составив 133,5 миллиона рублей. Планируется, что до 2026 года в крае установят ещё 93 АМК.

В настоящее время предприятие продолжает работу по реконструкции систем теплоснабжения Спасска-Дальнего, Партизанска и посёлка Краснореченский Дальнегорского городского округа. Масштабные проекты повысят надёжность и качество теплоснабжения жилых домов и социальных объектов края. По словам главного инженера «Примтеплоэнерго» Сергея ПОПОВА, общая стоимость трёх проектов составляет 437 миллионов рублей.

Один из объектов 2020 года в Партизанске – реконструкция котельной №2/10, которая обеспечивает теплоснабжением свыше 3 тысяч абонентов, в том числе 60 многоквартирных домов, детские сады, школы, больницу и местный дом культуры. По словам Анатолия Попова, в этом году построены угольный склад и склад хранения золы, заменена дымовая труба, на котельной установлены дополнительные водоподогреватели, идёт строительство резервной галереи углеподачи. Строятся ливневые очистные сооружения, ограждения, благоустраивается территория. Ранее здесь уже заменили котельное оборудование, установили три новых паровых котла с низкотемпературным кипящим слоем, заменили тепловые сети протяженностью 3,8 километра.

После увеличения мощности на обновлённую котельную были переключены абоненты с малоэффективных котельных №5, 7, 8, 20, 23 и 35. До начала отопительного сезона на котельную № 2/10 была переведена нагрузка ещё одной изношенной угольной котельной № 1/19, которая после капитального ремонта здания будет функционировать только в качестве насосной станции. Для переподключения абонентов котельной идёт строительство 652 метров тепловых сетей и реконструкция 409 метров трубопровода. В работе используются современные предизолированные трубы, обеспечивающие долговременный безаварийный период эксплуатации сетей, а также снижение теплопотерь при транспортировке тепловой энергии потребителям. Финансирование работ ведётся с участием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, краевого бюджета и собственных средств «Примтеплоэнерго».

Благодаря модернизации повышено качество и надёжность теплоснабжения более 15 тысяч абонентов Спасска-Дальнего. В следующем году реконструкции подлежит участок сети от железнодорожных путей до котельной № 1 – 840 метров. Также второй этап включает работы по переключению нагрузки с мазутной котельной № 1 на угольную котельную № 3.

Здесь для строительства теплосетей также используются современные предизолированные «умные» трубы. У них повышенная износостойкость, которая обеспечивает долгий безаварийный период эксплуатации. В новых трубах установлена система оперативного дистанционного контроля – при возникновении любых нештатных ситуаций она позволяет определить точные координаты аварийного участка, что позволяет сократить время, которое обычно тратится именно на локализацию участка, особенно, если он находится под землей. Кроме того, система позволяет предотвращать сложные аварийные ситуации, так как сигнализирует о самых минимальных течах, давая возможность устранить неполадки до возникновения порывов.

Северные районы Приморского края находятся в приоритете по модернизации и техническому перевооружению объектов. Так, «Примтеплоэнерго» строит современную угольную котельную в Дальнегорском округе, которая станет полностью отапливать дома жителей посёлка Краснореченский. Новая котельная строится взамен устаревшей мазутной. По словам гендиректора предприятия Анатолия Попова, решение о её возведении приняли из-за высокой степени износа предыдущей, а также в связи с переходом на более экономичный вид топлива – уголь.

Новую котельную оборудуют современными автоматизированными котлами, удобными и эффективными в эксплуатации. Общая стоимость работ составляет 208 миллионов рублей. Завершение строительства планируется в 2021 году, после чего котельная приступит к теплоснабжению села.

Ещё один проект реализован в Пожарском районе. Современную роботизированную модульную котельную в начале месяца установили в селе Красный Яр. Её мощности хватит для обогрева всех объектов села, ранее подключённых к центральному отоплению. В первую очередь тепло подведут к образовательным учреждениям, больнице, пекарне, почте, административному зданию и дому быта. Подключат к тепловой станции и новые объекты – детский сад и дом для специалистов национального парка «Бикин», построенные Центром «Амурский тигр» и сданные в эксплуатацию 25 сентября.

По словам главного инженера Лесозаводского филиала «Примтеплоэнерго» Андрея ШИРОКОВА, роботизированная котельная мощностью 1800 киловатт работает на трёх котлах, мощность каждого составляет 600 киловатт.

«Этого хватит для того, чтобы обеспечить теплом все существующие на сегодняшний день жилые помещения села Красный Яр, подключённые к централизованному отоплению, и социальные объекты. Котельная будет работать в автономном режиме, для её облуживания потребуются два оператора, в обязанности которых входит контроль за работой оборудования и загрузка угля в бункеры», – пояснил он.

Главный инженер также подчеркнул, что в случае перебоев с электричеством подача тепла не остановится – для предотвращения критических ситуаций в модульной котельной установлен автоматический дизель-генератор. При малейшем сбое в сети агрегаты автоматически подключатся к генератору.

Горячая тема

В рамках краевой госпрограммы на котельной №61 посёлка Трудовое во Владивостоке установлено новое оборудование, которое позволяет подавать горячую воду жителям круглый год. Работы выполнили также специалисты предприятия «Примтеплоэнерго».

По словам директора Владивостокского филиала предприятия Виктора ХРАПАТОГО, модернизация оборудования позволяет обеспечить летом горячей водой многоквартирные дома, в которых живут около 8 тысяч человек. Ежегодно с мая по конец октября в Трудовом не было горячей воды, из-за того, что на объекте были установлены котлы для отопления повышенной мощности, которую нельзя уменьшить. С установкой нового котла эта проблема решена – теперь горячую воду в посёлке обещают отключать только для проведения профилактических работ.

А с 1 июня 2020 года «Примтеплоэнерго» переданы функции теплоснабжения Большого Камня. В городе начал работать филиал краевого предприятия, который обеспечит теплом и горячей водой 40-тысячное население. Как подчеркнул главный инженер «Примтеплоэнерго» Сергей Попов, предприятию переданы восемь котельных, и оно приступило к полноценной работе. Горячее водоснабжение, где оно предусмотрено в межотопительный период, подаётся в полной мере.

Также проектируется котельная в микрорайоне Горелое в Дальнегорском округе, реконструируется котельная №4, чтобы жители могли получать горячую воду и в летний период.

Юрий РОГОВ.

КСТАТИ

Приморье – в лидерах ДФО

Как сообщается в докладе о социально-экономическом положении страны, представленном Федеральной службой госстатистики, за 8 месяцев 2020 года в Приморье введено более 300 тысяч кв. метров жилья. Объём работ, выполненных в крае по виду деятельности «строительство» в январе-августе 2020 года составил более 686 миллионов рублей, что на 15 % превышает показатель за аналогичный период 2019 года. При этом как по Дальневосточному федеральному округу, так и по России в целом по этому показателю зафиксирован спад (соответственно – 87,4 % и 99,5 % к уровню 2019).

Как следует из доклада Росстата, в январе-августе 2020 года в Приморском крае введено в строй 304,6 тысячи квадратных метров общей площади жилых помещений (с учётом жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства). Это также лучший показатель по ДФО, на втором месте – Якутия, там введено 200,3 тысячи квадратных метров жилья.

Отметим, в этом году Приморский край намерен перевыполнить заявленные в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» показатели по объёмам введённого жилья более чем на 200 тысяч «квадратов» и построить 750 тысяч квадратных метров. Несомненно, ограничительные меры, связанные с недопущением распространения COVID-19, оказали влияние на многие сферы экономики страны. И хотя Приморье не стало исключением, всё же по ряду видов экономической деятельности наш край удерживает сильные позиции.

Из первых уст

Качество повышается, затраты снижаются

Губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО в своём отчете за 2019 год перед Законодательным Собранием сделал особый акцент на решении проблем жилищно-коммунального хозяйства: «В области ЖКХ мы сосредоточили силы на решении вопроса по снижению ветхости коммунальных объектов и повышению качества предоставления услуг. В 2019 году выполнены мероприятия по тридцати объектам в двадцати одном муниципальном образовании. В том числе выполнено проектирование двенадцати объектов, построено три, капитально отремонтировано пятнадцать, заменено семь километров сетей водоснабжения и водоотведения, а также насосное и фильтрационное оборудование на двенадцати насосных станциях.

Для обеспечения качественной услугой теплоснабжения потребителей и снижения затрат на производство тепловой энергии установлены двадцать одна втоматизированная модульная котельная, отремонтировано девятнадцать объектов теплоснабжения в двенадцати муниципальных образованиях, произведена реконструкция двух километров тепловых сетей и модернизация трёх котельных. В результате аварийность по теплу и водоснабжению снизилась на тридцать шесть случаев в год».

Отметим, что в 2020 году не только удалось нарастить темпы модернизации, но и запланировать масштабную работу на будущий год.

На фото: Сохранение экологии – главная задача, которую решает общественный экспертный совет.

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Газета "Золотой Рог", Владивосток