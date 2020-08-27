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Еще одну улицу во Владивостоке начали ремонтировать по нацпроекту "БКАД"
27 Августа 2020, 16:40 | Приморье
Подрядчик приступил к комплексному ремонту улицы Казанская во Владивостоке. Этот объект был дополнительно включен в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году.
Ремонт на Казанской проведут на участке от Казанского моста до пересечения с улицей Крыгина.
«Подрядчику предстоит провести необходимые подготовительные работы, уложить в два слоя новое асфальтовое покрытие на дороге общей площадью более 7 тысяч квадратных метров и отремонтировать тротуары площадью 350 квадратных метров», – рассказали в управлении дорог и благоустройства Владивостока.
Также строители восстановят на объекте систему ливневой канализации, люки и решетки инженерных сетей, установят ограждение и знаки, нанесут дорожную разметку после окончания всех основных работ.
Специалисты отметили, что благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» во Владивостоке к концу подошли основные работы на пяти улицах. Это Каплунова – от улицы Спиридонова до Невельского, Успенского – от дома №77 до №100, Сабанеева – от пересечения с улицей Луговая до дома №22 по Сабанеева, Крыгина – от дома №12 до дома №111, Монтажная – от Борисенко, 54а, до дома №98.
Кроме того, в программу в этом году включен участок от дома №77 по улице Успенского до пересечения с Маковского – работы на объекте сейчас в самом разгаре. Всего же в этом году будут отремонтированы семь участков дорог, а не пять, как планировалось ранее. Добиться этого удалось благодаря дополнительному финансированию и образовавшейся в ходе торгов экономии.
Напомним, Приморье второй год участвует в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его цель – увеличить в 2024 году долю автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, – не менее чем до 50%, снизить долю автодорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, на 10% по сравнению с 2017 годом, сократить количество мест концентрации ДТП на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом, довести во Владивостокской агломерации до 85% долю автодорог, соответствующих нормативным требованиям.
Фото – администрации Владивостока
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