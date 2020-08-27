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На ярмарке приморских продуктов во Владивостоке представят новую продукцию

27 Августа 2020, 14:41 | Приморье

Выставка-ярмарка «Приморские продукты питания» состоится 8 и 9 сентября. Мероприятие пройдет на центральной площади Владивостока с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Приморского края, на сегодняшний день уже более 30 товаропроизводителей подтвердили участие в выставке. Они презентуют новые виды своей продукции.

«Жителям и гостям края будет представлена натуральная молочная продукция, хлебобулочные, колбасные изделия, а также другие продукты питания от местных производителей», – отметили в ведомстве.

В рамках выставки состоится традиционное проведение конкурсов «Гран-при», «Золотая медаль выставки». Мероприятие состоится с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора: павильоны установят по периметру площади на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга, участники и посетители должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты, соблюдать «социальную дистанцию».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: ярмарка  сельское хозяйство 



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