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Сбербанк профинансирует сельхозотрасль Приамурья на 40 млн рублей

27 Августа 2019, 14:40 | Приморье
Дальневосточный Сбербанк поддержит развитие животноводства в Амурской области

В с. Крестовоздвиженка Константиновского района запланирована модернизация свинокомплекса, которая позволит крупному амурскому аграрию ООО «АГРО-С.Е.В» увеличить производительность предприятия и обновить комплексы животноводческой фермы для соответствия современным стандартам. Кредитные средства будут направлены на финансирование текущей деятельности и приобретения современного комбикормового завода, который позволит предприятию самостоятельно готовить качественные смеси для всего животноводческого комплекса, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.

В период с 2016-2017 гг Дальневосточный Сбербанк участвовал в финансировании предприятия. За это время было построено два современных корпуса, приобретено оборудование, а также поголовье племенных поросят для основного стада. Современные комплексы и оборудование увеличили производительность и повысить жизнеспособность поголовья.

Для Сбербанка финансирование новых предприятий и крупных инвестиционных проектов региона является одним из стратегических приоритетов.

«Мы высоко оцениваем потенциал дальнейшей работы комплекса в с. Крестовоздвиженка и его вклад в благополучие жителей региона. Собственное хозяйство всегда ценится вдвойне и показывает стабильный уровень развития бизнеса в целом»,  - отметил Сергей Исачкин, заместитель председателя – управляющий Благовещенским отделением ПАО Сбербанк.

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

 

 
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Теги: сельское хозяйство  сбербанк 



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