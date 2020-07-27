Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Почта России приглашает на бесплатный вебинар в сфере логистики
29 июля Почта России проводит вебинар в сфере логистики для представителей малого и среднего бизнеса.
Слушатели вебинара смогут узнать о новых способах развития бизнеса и снижении издержек на логистику в 1,5-2 раза, о перевозке сборных грузов и географии экспресс- доставки для предпринимателей.
Cпикерами выступят:
- Евгений Лаптиёв, заместитель директора по посылочному бизнесу и экспресс-доставке макрорегиона «Дальний Восток» АО «Почта России», г. Хабаровск;
- Мария Гращенкова, начальник фронт-офиса ООО «Сервисный центр ФЕСКО», г. Владивосток;
- Сергей Михайлов, руководитель отдела продаж, менеджер официального дилера ООО «Русская Артель» г. Владивосток;
- Ярослав Радинский, генеральный директор ООО «РАСА» - агентства по созданию сайтов, интернет-магазинов и CRM систем в г. Хабаровске.
К участию приглашены интернет-магазины, дистрибьютеры, производители, и, конечно, корпоративные клиенты Почты России.
Начало проведения вебинара: 17:00 по хабаровскому времени (10:00 по московскому времени).
Участие бесплатно. Обязательна предварительная регистрация на сайте: https://www.pochta.ru/event-registration.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
Новости партнеров
Новости тематики
- Почта России приглашает на бесплатный вебинар в сфере логистики
- Итоги мониторинга воздуха подтвердили эффективность систем пылеподавления АО "Восточный Порт"
- В Приморье японцы могут построить новый завод за 20 миллионов долларов
- В Приморье возобновляется торговля непродовольственными товарами в крупных магазинах
- Этой ярмарки маски...
- Строительство ЛЭП для нового порта в Приморье обойдется в более 1,6 млрд рублей
- ООО "Доминант" заявляет об изготовлении печатных и иных агитационных материалов
- Аэропорт Владивостока сменил гендиректора
- Мрамор из Приморья уплывает в Китай
- Пути Дарькина и Норина разошлись
Новости раздела
- Почта России приглашает на бесплатный вебинар в сфере логистики
- Корейские инвесторы присматривают еще один участок ТОР "Надеждинская" в Приморье
- "Ростелеком" призывает жителей Приморья быть бдительными
- Находка присоединилась к "Чистому океану"
- До 20 семей переселят из аварийного жилья до конца года в Артеме
- Во Владивостоке остановки и общественные пространства обрабатывают спецсредствами
- Во Владивостоке продлен маршрут автобуса №95
- Во Владивостоке сносится большой санаторий
- Итоги мониторинга воздуха подтвердили эффективность систем пылеподавления АО "Восточный Порт"
- Приморье или Хабаровский край: Мировой лидер выбирает территорию
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Можно паковать чемоданы в Японию и Корею
- Аэропорт Владивостока не возобновит международные рейсы с 1 августа
- Больницы Приморья нуждаются в "свежей крови"
- В Приморье японцы могут построить новый завод за 20 миллионов долларов
- Догнать и перегнать себя
- Вкусно и недорого
- Наперегонки с COVID-19
- Детские летние лагеря открывают свои двери
- Приморье или Хабаровский край: Мировой лидер выбирает территорию
- Попавшую в беду рысь отмыли от битума в Центре реабилитации "Тигр" в Приморье