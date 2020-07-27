Почта России приглашает на бесплатный вебинар в сфере логистики

29 июля Почта России проводит вебинар в сфере логистики для представителей малого и среднего бизнеса.

Слушатели вебинара смогут узнать о новых способах развития бизнеса и снижении издержек на логистику в 1,5-2 раза, о перевозке сборных грузов и географии экспресс- доставки для предпринимателей.

Cпикерами выступят:

- Евгений Лаптиёв, заместитель директора по посылочному бизнесу и экспресс-доставке макрорегиона «Дальний Восток» АО «Почта России», г. Хабаровск;

- Мария Гращенкова, начальник фронт-офиса ООО «Сервисный центр ФЕСКО», г. Владивосток;

- Сергей Михайлов, руководитель отдела продаж, менеджер официального дилера ООО «Русская Артель» г. Владивосток;

- Ярослав Радинский, генеральный директор ООО «РАСА» - агентства по созданию сайтов, интернет-магазинов и CRM систем в г. Хабаровске.

К участию приглашены интернет-магазины, дистрибьютеры, производители, и, конечно, корпоративные клиенты Почты России.

Начало проведения вебинара: 17:00 по хабаровскому времени (10:00 по московскому времени).

Участие бесплатно. Обязательна предварительная регистрация на сайте: https://www.pochta.ru/event-registration.

Газета "Золотой Рог", Владивосток