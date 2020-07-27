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"Ростелеком" призывает жителей Приморья быть бдительными
«Ростелеком» напоминает об ответственном отношении к линиям связи и телекоммуникационным объектам. Необходимо согласовывать работы, которые проводятся вблизи прохождения линий связи.
Повреждение телеком-инфраструктуры приводит к приостановке функционирования многих сфер жизни: отсутствию связи у жителей, нарушению работы экстренных служб и социально-значимых учреждений, органов государственной власти, банковских организаций и других объектов жизнеобеспечения.
С начала 2020 года в Приморском крае произошло 10 случаев повреждения магистральных и внутризоновых и межстанционных линий связи сторонними организациями при проведении земляных работ.
«На территории Приморья проложено 9,6 тысячи километров кабельных линии связи. Чаще всего их повреждение происходит по вине организаций, которые не предупредили «Ростелеком» о планируемых земляных работах. Отмечу, что получить согласование просто, а выезд на экспертно-проверочные мероприятия — бесплатный. В большинстве случаев, вблизи кабелей «Ростелекома» на зданиях, опорах ЛЭП, сооружениях или ограждениях присутствует предупредительный знак с контактными телефонами компании», – отметил Александр Баханцов, технический директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком».
Компания призывает жителей быть бдительными и сообщать о подозрительных действиях на объектах связи, проводимых не сотрудниками «Ростелекома», о фактах обрывов линий связи и повреждении другого телекоммуникационного оборудования.
Например, в Камчатском крае благодаря бдительности жительницы было предотвращено повреждение магистрального кабеля «Ростелекома». Неравнодушная дачница увидела работу строительной техники и сообщила об этом в филиал компании, позвонив по номеру телефона указанному на предупреждающей табличке в охранной зоне кабеля.
Кроме строительных организаций урон линиям связи наносят и злоумышленники. В Якутии неизвестные расстреляли магистральный оптический кабель «Ростелекома», в результате чего абоненты компании в регионе остались без связи. Этой весной неприятные последствия ощутили на себе и жители Хабаровского края после череды краж телефонного кабеля.
Напоминаем, что в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 года № 578, запрещается проведение работ вблизи трасс кабельных линий связи без согласования с владельцем телекоммуникаций и присутствия его представителя на месте производства работ. Юридические и физические лица, нарушающие требование вышеуказанных правил, привлекаются к административной или уголовной ответственности. Кроме того, повреждение объектов связи влечет за собой возмещение материального ущерба за счет виновных лиц.
«Ростелеком» убедительно просит перед проведением строительных и земляных работ в охранной зоне, а также при подозрении на повреждение кабельной линии связи сообщать по бесплатному номеру диспетчерской службы 8 800 302 99 09 или по номеру 8 423 222 11 51.
Только совместные действия правоохранительных органов, граждан и сотрудников компании предотвратят кражи и позволят защитить объекты связи.
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