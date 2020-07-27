Находка присоединилась к "Чистому океану"

Коллектив АО «Находкинский завод минеральных удобрений» (НЗМУ) во главе с исполнительным директором Виктором ГРЕБЕНЮКОВЫМ принял участие в экологическом субботнике в Находке. Под руководством участниц общественного движения «Мамы Приморья» более 60 активистов очистили от мусора и привели в порядок городской пляж «Рица».



Призыв «Чистый пляж - безопасность и здоровье наших детей!» объединил представителей МБДОУ-63, МБДОУ-36, Общества инвалидов города Находка, бегового клуба «Не будь как Гриша», работников горбольницы, газеты «Лига торговли», страховой компании «Капитал-лайф», «Молодой гвардии», а также спортсменов, предпринимателей и других неравнодушных жителей города. Этот субботник стал частью всероссийской акции «Чистый океан».



Исполнительный директор НЗМУ Виктор Гребенюков отметил, что охрана окружающей среды - очень важный аспект в работе компании. «Экологический субботник на пляже в разгар летнего сезона - очень правильная инициатива. Мы были рады к ней присоединиться, и нам очень приятно увидеть здесь столько неравнодушных, оптимистично настроенных людей. Охрана окружающей среды - исключительно важный аспект деятельности для нашей компании, начиная с создания условий для обеспечения экологической безопасности будущего производства и заканчивая активной деятельностью, направленной на улучшение состояния окружающей среды», - рассказал Виктор Гребенюков.



Досье «Золотого Рога»



НЗМУ - это масштабный инвестпроект строительства мощностей по производству метанола и карбамида в ДФО. Строительство завода обеспечит создание в Находкинском ГО свыше 1500 высококвалифицированных рабочих мест, а также 14,5 млрд руб. отчислений в бюджеты всех уровней после окончания «налоговых каникул» и запуска второй фазы проекта.

Фото организаторов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.