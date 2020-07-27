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До 20 семей переселят из аварийного жилья до конца года в Артеме

27 Июля 2020, 10:50 | Приморье

В первую очередь переселят тех, кому приходится жить в особенно тяжелых условиях

Активные работы по переселению из ветхого и аварийного жилья в микрорайоне по улице Куйбышева–Горького–Лазо в Артеме начнутся в конце июля. Ключи от новых квартир в этом году получат до 20 семей.

По словам гендиректора АО «Корпорация развития Приморского края» Ольги Сун-жаю, в первую очередь переселят тех, кому приходится жить в особенно тяжелых условиях.

«За последние две недели мы выезжали с кураторами на аварийные дома в районе улицы Куйбышева–Горького–Лазо, видели, в каких условиях живут люди – некоторые дома в очень критичном состоянии. Мы учитываем мнения людей и готовимся сперва переселить таких граждан, а затем всех остальных – в порядке очередности. Сами списки нам помогают составлять старожилы этого района, за что мы им очень благодарны», – сказала она.

С людьми будет вестись «точечная работа». Жильцы смогут предварительно выехать на площадку и убедиться в надлежащем состоянии предлагаемых квартир.

В ближайшие дни будет сформирован список очередности по расселению из ветхого и аварийного жилья. На сегодняшний день принято решение, что несколько семей будут переселены по улицам: Лазо, 35, Кирова, 145а, Толстого, 6/1. Проекты договоров для переселения ООО «Восток Лидер» направит на согласование в АО «КРПК», в прокуратуру и администрацию Артема в течение недели.

Также планируется приобрести около 12 квартир по улице Сахалинская, 4, для переселения. Пять семей уже выразили свое согласие на получение квартир по данному адресу. Всего до конца года в новые квартиры переедут до 20 семей.

«Был организован выезд на площадку этого дома, чтобы приморцы из аварийных домов смогли сами убедиться в том, что строительство предлагаемого им жилья активно ведется, и подобрать удобные для себя варианты. Сейчас квартиры для переселения уже готовятся к отделке», – обозначила Ольга Сун-жаю.

Напомним, что дом на Сахалинской, 4, в 2020 году был признан проблемным объектом и передан в Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края. Благодаря этому предусмотрено финансирование и найден подрядчик. По графику дом должен быть сдан в декабре 2020 года, однако строительство ведется с опережением графика – возможно его завершение уже в октябре-ноябре.

 

 
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