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Во Владивостоке остановки и общественные пространства обрабатывают спецсредствами

27 Июля 2020, 09:38 | Приморье
Дезинфекция ведется как в ночное, так и в дневное время
 
Ежедневно силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий» во Владивостоке ведётся санобработка общественных пространств. Машины с дезинфицирующими средствами выходят на остановки общественного транспорта и другие городские территории.
 
«В городе сохраняются особые условия в связи с распространением коронавирусной инфекции. Режим продлен по 31 июля. В связи с этим городская служба продолжает обработку остановок и других общественных пространств дезинфицирующими средствами», - рассказывает Игорь Скубко, заместитель начальник управления дорог и благоустройства администрации города.
 
Мероприятия по дезинфекции проходят во всех районах краевой столицы. Обработка ведётся также на общественном транспорте силами автотранпортных предприятий и в многоквартирных домах - управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК.
 
«Просим жителей и гостей Владивостока соблюдать действующие правила, а именно - надевать защитные маски, соблюдать социальную дистанцию и тщательно мыть руки», - добавил Игорь Скубко.
 
Отметим, что ежедневно для обработки городских территорий муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» используют около 100 тонн специальных растворов. 
 
Евгений Кулешов (фото)
 

 

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Теги: жкх  коронавирус  пандемия 



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