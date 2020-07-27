Во Владивостоке остановки и общественные пространства обрабатывают спецсредствами

Дезинфекция ведется как в ночное, так и в дневное время

Ежедневно силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий» во Владивостоке ведётся санобработка общественных пространств. Машины с дезинфицирующими средствами выходят на остановки общественного транспорта и другие городские территории.

«В городе сохраняются особые условия в связи с распространением коронавирусной инфекции. Режим продлен по 31 июля. В связи с этим городская служба продолжает обработку остановок и других общественных пространств дезинфицирующими средствами», - рассказывает Игорь Скубко, заместитель начальник управления дорог и благоустройства администрации города.

Мероприятия по дезинфекции проходят во всех районах краевой столицы. Обработка ведётся также на общественном транспорте силами автотранпортных предприятий и в многоквартирных домах - управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК.

«Просим жителей и гостей Владивостока соблюдать действующие правила, а именно - надевать защитные маски, соблюдать социальную дистанцию и тщательно мыть руки», - добавил Игорь Скубко.

Отметим, что ежедневно для обработки городских территорий муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» используют около 100 тонн специальных растворов.

Евгений Кулешов (фото)