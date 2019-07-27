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Китайцы открыли в Приморье производство фанеры
Заготовительной деятельностью заниматься пока не планируют
ООО «Деревообрабатывающая компания Жуньда», единственным владельцем которого является гражданин КНР Се Баоцзюнь, запустило в Уссурийске производство ОСП (ориентированно-стружечная плита) и фанеры. На сегодняшний день практически вся фанера и ОСП в Приморье импортируются из Китая.
Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, проект стоимостью 154,5 млн рублей реализован в рамках режима Свободного порта Владивосток (СПВ).
В здании площадью 7 тыс. кв. м размещены фанерный, ремонтный и транспортный цеха, а также лесосклад.
Компания, которую возглавляет гражданин КНР Гу Байцзюань, использует низкосортную и мало востребованную древесину, кряж, завезенный из лесохозяйств Приморья, и заготовительной деятельностью заниматься пока не планирует.
Резидент СПВ рассчитывает ежегодно производить 35 тыс. кв. м ОСП, опалубки и фанеры для продажи в регионах Дальнего Востока.
Досье газеты «Золотой Рог»: Свободный порт Владивосток - портовая зона, пользующаяся особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования. В настоящее время режим Свободного порта Владивосток, помимо Приморского края, распространяется на Хабаровский край (Ванинский и Советско-Гаванский муниципальный районы), Сахалинскую область (Корсаковский и Углегорский городские округа), Камчатский край (Петропавловск-Камчатский) и Чукотский автономный округ (Певек).
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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