Китайцы открыли в Приморье производство фанеры

Заготовительной деятельностью заниматься пока не планируют

ООО «Деревообрабатывающая компания Жуньда», единственным владельцем которого является гражданин КНР Се Баоцзюнь, запустило в Уссурийске производство ОСП (ориентированно-стружечная плита) и фанеры. На сегодняшний день практически вся фанера и ОСП в Приморье импортируются из Китая.

Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, проект стоимостью 154,5 млн рублей реализован в рамках режима Свободного порта Владивосток (СПВ).

В здании площадью 7 тыс. кв. м размещены фанерный, ремонтный и транспортный цеха, а также лесосклад.

Компания, которую возглавляет гражданин КНР Гу Байцзюань, использует низкосортную и мало востребованную древесину, кряж, завезенный из лесохозяйств Приморья, и заготовительной деятельностью заниматься пока не планирует.

Резидент СПВ рассчитывает ежегодно производить 35 тыс. кв. м ОСП, опалубки и фанеры для продажи в регионах Дальнего Востока.

Досье газеты «Золотой Рог»: Свободный порт Владивосток - портовая зона, пользующаяся особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования. В настоящее время режим Свободного порта Владивосток, помимо Приморского края, распространяется на Хабаровский край (Ванинский и Советско-Гаванский муниципальный районы), Сахалинскую область (Корсаковский и Углегорский городские округа), Камчатский край (Петропавловск-Камчатский) и Чукотский автономный округ (Певек).