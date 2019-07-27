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В Приморье в августе начнут ремонт трассы Артем–Находка

27 Июля 2019, 13:40 | Приморье

За два года на автомобильной дороге Артем–Находка отремонтируют 68 километров дорожного покрытия. Упор будет сделан на самых проблемных участках между Фокино и Находкой.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, ремонт дороги пройдет в рамках реализации Комплексного плана социального развития центров экономического роста Приморского края.

"Первыми объектами ремонта будут участки с 65-го километра трассы от Романовки до Царевки и далее в сторону Находки. Здесь работы начнутся в августе, после заключения контрактов. Всего отремонтируем 25,68 километра", – добавили специалисты.

В ходе второго этапа, который начнется в октябре 2019 года, отремонтируют 22,8 километра дороги на участке дороги после поселка Фокино в сторону Находки. На третьем – работы произведут на двух участках общей протяженностью 21 километр, со 125 по 145 километры находкинской трассы. Работы должны начаться в ноябре 2019 года.

"Сейчас документация по второму и третьему этапу находится на проверке в госэкспертизе. Поскольку ремонт начнется в холодное время года, сперва дорожники выполнят устройство основания, а с наступлением положительных температур воздуха, приступят к укладке асфальтобетона", – рассказали в департаменте.

По словам специалистов, в настоящее время значительная часть автомобильных дорог общего пользования местного значения имеет высокую степень износа и практически исчерпала пропускную способность. Повышение доли транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов, и несоответствие несущей способности дорог современным требованиям к нагрузкам является одной из основных причин разрушения дорожного покрытия.

Фото – АО "Примавтодор"

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: дороги  ремонт 



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Комментарии

  • Псевдоним3456714:26, 24.07.2019#

    сколько не оттягивай и не хитри а делать придётся а иначе тюрьма

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