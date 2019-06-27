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Власти Приморья бьют во все колокола, чтобы предотвратить экономический коллапс в крае
Полпреда Юрия Трутнева просят экстренно вмешаться в ситуацию, созданную в регионе московскими правоохранителями
В адрес заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Петровича Трутнева направлено обращение за подписью губернатора Приморского края Олега Николаевича Кожемяко о необходимости принятия срочных мер по продолжению работы предприятия и своевременной выплаты работникам заработной платы, переложив арест с текущих счетов на другие активы. Это позволит предотвратить остановку производства и связанный с этим социальный взрыв в Спасске-Дальнем.
Спасск-Дальний находится в центральной части Приморья, его население составляет 40,2 тыс. человек. Градообразующее предприятие "Спасскцемент" выпускает более 10 марок цемента, минеральный и угольный порошок, щебень, блоки, бордюры и тротуарную плитку, щебеночно-песчаные смеси для дорожно-строительных работ. Мощность завода - около 3 млн 127 тыс. тонн цемента в год.
Тверской суд Москвы 9 апреля признал экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева и его брата Андрея виновными в коррупционных преступлениях - с 2009 по 2015 год градоначальник за взятки мешал компаниям участвовать в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог и обеспечивал победу компаниям, подконтрольным "Востокцементу". Бывший мэр получил 15 лет колонии строгого режима, его брат - восемь лет условно. Оба обязаны выплатить по 500 млн рублей штрафа. В конце мая Генпрокуратура выдвинула в отношении Игоря Пушкарева иск на 3,2 млрд рублей, основанием для него стали результаты проверки соблюдения бывшим главой администрации Владивостока требований законодательства при заключении контрактов по закупке строительных материалов для муниципальных нужд.
Фото Вести-Приморье.
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