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Порт Козьмино станет площадкой для научных исследований
ПАО «Транснефть» продолжает работу по импортозамещению углей для установок рекуперации паров нефти
ООО «Транснефть – Порт Козьмино» первым из предприятий компании «Транснефть» приступает к испытаниям российских углей для улавливания паров нефти. Практические исследования станут финалом начатой в 2014 году работы по замещению импортных углей на российские в этих целях. Если испытания окажутся успешными, все терминалы компании постепенно перейдут на использование российских материалов при рекуперации паров нефти.
По словам начальника отдела экологической безопасности и рационального природопользования ООО «Транснефть – Порт Козьмино» Натальи ВЫХОДЦЕВОЙ, на терминале в Козьмино с 2010 года работает французская установка рекуперации паров нефти адсорбционного типа. Главный плюс таких установок – это высокая степень очистки и способность обрабатывать малонасыщенные пары. Однако установка изначально рассчитана на использование в качестве адсор-бента (иными словами – фильтра) зарубежных активированных углей.
При этом в России углей, которые можно было бы использовать для рекуперации паров в Козьмино, несколько лет назад не было в принципе. Материал, предлагавшийся российскими компаниями, предполагал извлечение нефтяных паров не с помощью вакуума, как сейчас, а паром. Это делало процесс рекуперации сложнее и дороже.
Именно поэтому с 2014 года, в рамках утвержденной правительством РФ программы импортозамещения, компания «Транснефть» провела подготовительную работу по переходу на использование в установках рекуперации российских углей. В рамках Долгосрочной программы развития ПАО «Транснефть» на период до 2020 года выполнен ряд мероприятий с целью содействия разработке и началу производства в России таких углей, которые могли бы использоваться в современных установках рекуперации паров нефти – подобных той, что установлена в нефтепорту Козьмино.
- Работа велась в несколько этапов. Сначала были разработаны и утверждены общие технические требования к углям для установок рекуперации. Совместно с «НИИ Транснефть» разработан и внедрен ГОСТ Р 57658-2017 «Уголь активированный для рекуперации летучих паров нефти и нефтепродуктов», который был утвержден в 2017 году, - рассказала Наталья Выходцева.
С учетом нового ГОСТа, несколько российских производителей начали выпускать угли, необходимые для установок рекуперации адсорбционного типа. С января 2019 года специалисты «Транснефти» тестировали угли, которые стали выпускать на предприятиях России – в том числе, в лабораторных условиях. Это было необходимо, чтобы убедиться в соответствии продукции утвержденным требованиям. На сегодняшний день определен уголь с наилучшими характеристиками, который теперь опробуют на практике. Только после этого будет принято окончательное решение о переводе установки в Козьмино (и ее аналогов) на использование отечественной продукции.
По словам специалистов ООО «Транснефть – Порт Козьмино», испытания российского угля для рекуперации на действующей установке в реальных условиях продлятся около года. На отечественном сырье в этот период будут работать два из восьми фильтров. Таким образом, качества российского угля будут изучаться без ущерба качеству рекуперации нефтяных паров. По завершении научно-исследовательской работы, осенью 2020 года, будет принято решение: переходить на отечественные угли, либо поручить производителям улучшить их качества. В случае успеха испытаний будет определен российский производитель и подготовлено техническое задание на производство и поставку углей для нужд ООО «Транснефть – Порт Козьмино».
Фото «Транснефть – Порт Козьмино»
Александр СЕРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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