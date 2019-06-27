Малый бизнес и Примсоцбанк: новые возможности кредитования

Развитие малого и среднего бизнеса России – традиционно одно из важнейших направлений российской экономической политики. Из года в год растет доля МСБ в российском ВВП. По итогам 2017 года он составил 21,9%, а к 2024 году должен составить практически треть – 32,5%.

Для ускорения развития бизнес нуждается не только в грамотном управлении и планировании, но и в привлечении средств - в этом направлении компаниям традиционно помогают банки, предлагающие специальные кредитные программы, разработанные с учётом реальных нужд предпринимателей.

Примсоцбанк является одним из крупнейших в России банков по объёмам кредитования бизнеса. Находясь в ТОП-100 крупнейших банков страны, по сумме выданным малому и среднему бизнесу кредитов он входит в ТОП-10, занимая 9-е место по итогам 2018 года (данные рейтингового агентства «Эксперт»). В сравнении с 2017 годом, банк увеличил объёмы кредитования МСБ на 28,8%. Руководство Банка связывает рост с активным участием в государственных программах поддержки бизнеса, а также совершенствованием собственных программ.

- В прошлом году наш банк выдал порядка 4 млрд льготных кредитов по программе Минэкономразвития России, а за 1 полугодие был освоен весь лимит 2019 года. В ближайшее время планируется расширение лимита выдачи для нашего банка, поэтому мы возобновляем приём заявок по программе, - отмечает Алексей Владимирович ПАСТУХОВ (на фото), начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

По программе Минэкономразвития России, в зависимости от цели кредита, можно получить до 1 млрд рублей на срок до 10 лет под ставку 8,5% годовых. Получить кредит может компания МСБ, работающая в одной из приоритетных отраслей бизнеса, например, сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности, энергетике, туризме. Также на Дальнем Востоке на льготное финансирование могут претендовать торговые предприятия.

Кредит на инвестиционные цели выдаётся на сумму от 3 млн до 1 млрд рублей на срок до 10 лет. Для пополнения оборотных средств можно получить не более 100 млн рублей сроком на 3 года. Выдача производится в форме срочного кредита, возобновляемой или невозобновляемой кредитной линии.

- Это отличный инструмент для развития бизнеса. Низкая ставка позволяет серьёзно поднять уровень бизнеса, не создавая при этом чрезмерной кредитной нагрузки на него, - добавляет Алексей Владимирович. - Данный продукт больше подходит для инвестиционных проектов. Если вы нуждаетесь в поддержке повседневной деятельности компании, покрытии кассовых разрывов, стоит обратить внимание на новый продукт банка - овердрафт с беспроцентным периодом.

Как отмечают специалисты Примсоцбанка, данный продукт является бизнес-аналогом привычной для потребительского сегмента кредитной карты. Овердрафты чаще всего используются для покрытия кассовых разрывов и непредвиденных расходов, а также для краткосрочного использования кредитных средств. А наличие беспроцентного периода минимизирует расходы бизнеса в таких ситуациях.

Овердрафт с беспроцентным периодом открывается на сумму от 100 тыс. до 8 млн рублей. Беззалоговый лимит - до 4 млн рублей, в качестве обеспечения принимаются недвижимость и автотранспорт, страхование не требуется. Договор действует в течение 12 месяцев.

Подробные условия кредитования и требования к заёмщикам можно узнать в офисах Примсоцбанка, на официальном сайте pskb.com и по телефону единой справочной службы 8(800)200-42-02. Реклама.