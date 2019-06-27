Из Находки в Магадан: уголь идёт на север

«Терминал Астафьева» активно участвует в осуществление государственной программы по Северному завозу

Уже второй раз «Терминал Астафьева» обеспечил погрузку угля в трюмы «Олега Таволжанского» - судно снова стартовало на Колыму в рамках государственной программы Северного завоза. До ноября для Магаданской ТЭЦ будет доставлено более 250 тысяч тонн твёрдого топлива, чтобы будущей зимой дома жителей области не превратились в иглу. Так, сухогрузу придётся сделать ещё около 10-ти рейсов Находка - Магадан. Для того чтобы успеть по графику, на линию выйдут и другие суда - поменьше.

В разные годы перегрузкой угля на Север занимались разные порты Приморья и Хабаровского края. В этом году тендер на реализацию магаданского направления завоза выиграла транспортная компания «Камчатское морское пароходство», которая и заключила контракт с «Терминалом Астафьева». Каменный уголь идёт из Хакасии в Находку по железной дороге. Здесь его в короткие сроки перегружают из вагонов на судно. Каждый раз «Олег Таволжанский» будет доставлять в Магадан по 16 тысяч 200 тонн угля. Всего же объём угля, который поставит «Терминал Астафьева» на север составит более 250 тысяч тонн твёрдого топлива.

«Колыма - экономически невыгодное для «Терминала Астафьева» направление, однако мы решили стать партнёрами «Камчатского морского пароходства» в обход прибыли, на благо соотечественников - жителей северного региона. При этом специально для судов госпрограммы корректируется график работы порта - погрузка угля на них осуществляется в первую очередь», - рассказал исполнительный директор ОАО «Терминал Астафьева» Александр Ганин.

На старте завоза «Терминал Астафьева» грузил углём сразу два судна.

«“Радик Баширов” грузился у нас, скорее всего, разово. Он вместил пару тысяч тонн угля, потому что вёз и другие товары: стройматериалы, цемент, железобетонные изделия. Отмечу, что мы в тестовом режиме запустили закрытые судопогрузочные машины марки Telestak для того, чтобы увеличить скорость погрузки, так как понимаем, насколько важно обеспечить северные регионы углём в кратчайшие сроки. Важно, что увеличение скорости и объёмов погрузки проходит полностью безопасно для окружающей среды – применение закрытых технологий пересыпки и уход от грейферной погрузки в трюм позволяет сделать процесс максимально экологически чистым» -отметил руководитель предприятия.

Александр Ганин добавил, что против просыпаний угля на «Терминале» установлены непроницаемые полога, периметр порта охраняют 19 водяных пушек - четыре из них имеют самый большой на Дальнем Востоке радиус покрытия (150 метров).











Также «РИО Панорама» удалось побеседовать с капитаном сухогруза «Олег Таволжанский» Александром Сергеевичем ПОПЛАВСКИМ (он на фото).

Досье "Золотого Рога": Александр Сергеевич Поплавский - настоящий морской волк, капитан дальнего плавания с 30-летним стажем. В море он с 1967 года. В июне 2019-го принял судно «Олег Таволжанский» и его экипаж. До конца ноября задача капитана - обеспечить своевременную доставку «зимнего» угля из Находки на Колыму.

- Александр Сергеевич, как прошёл первый рейс?

- Отсюда до Магадана около 1400 миль - это более 2200 километров. По времени переход составляет четверо с половиной суток. По моей оценке, первый рейс прошёл безупречно. Погодные условия нам благоволили, ничего не препятствовало. Пришли в Магадан по приливу, пришвартовались, выгрузились очень быстро - меньше суток понадобилось - и выдвинулись обратно до Находки. Называется балластный переход: трюма пустые, грузим только определённое количество тары с забортной водой. Это делается для того, чтобы погрузить в море винт судна и свободно двигаться.

- Вернёмся к топливу. Успеете перевезти весь объём до ноября?

- Согласно графику, да. Будем совершать рейсы без перерывов. Чуть позже на подмогу выйдут и другие суда «Камчатского морского пароходства» меньше тоннажом. Из-за сурового климата на Колыме отопительный сезон длится большую часть года. Выше нуля температура только в мае, заморозки начинаются в начале октября. В период короткой северной навигации завезти уголь в Магадан и другие отдалённые и холодные города Дальнего Востока нужно как можно быстрее. Поэтому все мы работаем в ускоренном темпе – суда в порту загружаются всего за двое суток и потом сразу отправляются в рейс.

- Экипаж «Олега Таволжанского» - новый коллектив или уже слаженная команда профессионалов?

- Когда я принимал судно, то сразу оценил экипаж на «отлично». В составе - 14 штатных сотрудников и двое практикантов из владивостокского МГУ Невельского - будущие механики. Все - хорошие ребята, профессионалы.

- Какое сложилось рабочее взаимодействие с сотрудниками «Терминала Астафьева»?

- Всё хорошо! Здоровые отношения между транспортной компанией и терминалом - залог соблюдения сроков и техники безопасности, что очень важно. Мой старший помощник отвечает за контроль загрузки судна: руководит, в какой грузовой отсек сколько сыпать - сотрудники «Терминала Астафьева» всегда прислушиваются к рекомендациям старпома, за что мы им крайне благодарны.

По словам президента «Камчатского морского пароходства» Дмитрия Домрачева, благодаря применению современных технологических решений на «Терминале Астафьева», уголь оперативно загружается с предприятия, что полностью позволяет работать в соответствии с графиком поставок Северного завоза. Всего по плану суда с Камчатки должны сделать в Находку 15 рейсов.

Фото пресс-службы «Терминала Астафьева»