Во Владивостоке культурное наследие отремонтируют капитально

Ремонт жилого дома на Верхнепортовой, 29, во Владивостоке, относящегося к объектам культурного наследия регионального значения, планируют завершить в 2020 году. Работами с фасадом и кровлей займутся уже в ближайшее время. Об этом Губернатору Приморья Олегу Кожемяко доложили в ходе приема граждан.

По словам руководителя инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края Владимира Осецкого, многоквартирный жилом дом на Верхнепортовой, 29 – это двухэтажное здание, построенное в конце 19 – начале 20 века и включенное в Реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Дом и сейчас сохраняет свою архитектурную ценность и привлекательность, но уже находится в аварийном состоянии. Однако его капитальный ремонт был запланирован только на 2043 год.

«Дому 101 год, требуется срочный капитальный ремонт. Он просто рассыпается. В одном подъезде постоянные обрушения», – рассказала о ситуации жительница дома Валентина Дмитрук.

Олег Кожемяко отметил, что необходимо как можно быстрее провести ремонт дома, который является объектом культурного наследия.

«Важно сохранять историческое и архитектурное наследие региона. Нужно спасти дом, в первую очередь провести аварийно-восстановительные работы по капитальному ремонту», – акцентировал внимание он.

Как доложил глава Владивостока Олег Гуменюк, большая часть работ будет выполнена уже в этом году.

«После обследования комиссией дом был признан аварийным, но так как он является объектом культурного наследия, вопрос о его сносе не может даже рассматриваться. Принято решение произвести его ремонт в два этапа: в этом и следующем году. Работы будет выполнять компания, которая имеет лицензию Министерства культуры РФ на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия» – заявил он.

Отметим, в настоящее время на территории Приморского края расположено 1520 зарегистрированных объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.

Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)