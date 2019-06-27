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Во Владивостоке культурное наследие отремонтируют капитально

27 Июня 2019, 10:40 | Приморье
Ремонт жилого дома на Верхнепортовой, 29, во Владивостоке, относящегося к объектам культурного наследия регионального значения, планируют завершить в 2020 году. Работами с фасадом и кровлей займутся уже в ближайшее время. Об этом Губернатору Приморья Олегу Кожемяко доложили в ходе приема граждан.
 
По словам руководителя инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края Владимира Осецкого, многоквартирный жилом дом на Верхнепортовой, 29 – это двухэтажное здание, построенное в конце 19 – начале 20 века и включенное в Реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Дом и сейчас сохраняет свою архитектурную ценность и привлекательность, но уже находится в аварийном состоянии. Однако его капитальный ремонт был запланирован только на 2043 год.
 
«Дому 101 год, требуется срочный капитальный ремонт. Он просто рассыпается. В одном подъезде постоянные обрушения», – рассказала о ситуации жительница дома Валентина Дмитрук.
 
Олег Кожемяко отметил, что необходимо как можно быстрее провести ремонт дома, который является объектом культурного наследия.
 
«Важно сохранять историческое и архитектурное наследие региона. Нужно спасти дом, в первую очередь провести аварийно-восстановительные работы по капитальному ремонту», – акцентировал внимание он.
 
Как доложил глава Владивостока Олег Гуменюк, большая часть работ будет выполнена уже в этом году.
 
«После обследования комиссией дом был признан аварийным, но так как он является объектом культурного наследия, вопрос о его сносе не может даже рассматриваться. Принято решение произвести его ремонт в два этапа: в этом и следующем году. Работы будет выполнять компания, которая имеет лицензию Министерства культуры РФ на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия» – заявил он.
 
Отметим, в настоящее время на территории Приморского края расположено 1520 зарегистрированных объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.
 
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
 
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Теги: жкх  ремонт 



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