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Приморский край попал в очередной антирейтинг
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов доложил президенту Владимиру Путину рейтинг регионов, где бизнесмены испытывают наибольшее давление различных контрольно-надзорных органов. Приморский край расположился в этом списке не на почетном пятом месте,сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой РИА Новости.
На первом месте - предприниматели Кабардино-Балкарии, они испытывают наибольшее давление со стороны контрольно-надзорных органов, а лучше всего в этом плане себя ощущает бизнес в Ульяновской области, говорится в разделе доклада бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту России "Индекс Административное давление-2020".
В нем представлен рейтинг регионов России, в котором они расположены в порядке возрастания давления. На втором месте с наименьшим давлением контрольных органов на бизнес оказалась Удмуртия. Далее следуют Карелия, Адыгея, Приморский край, Калмыкия, Еврейская АО, Амурская область, Марий Эл. Замыкает топ-10 Костромская область. В число регионов с максимальным давлением вошли Дагестан, Иркутская область, Чечня, Коми, Волгоградская область.
Индекс рассчитывался для 85 субъектов и основан на данных уполномоченных по защите прав предпринимателей, территориальных органов федеральных органов власти, Минэкономразвития России, Росстата, данных судебной статистики, Федеральной службы судебных приставов, Роструда и данных Единого реестра проверок. Последний включает в себя Роспотребнадзор, Ростехнадзор, Россельхознадзор, Росприроднадзор, Роструд, МЧС, жилищные инспекции.
Фото РИА Новости.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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