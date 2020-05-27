Приморский край попал в очередной антирейтинг

Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов доложил президенту Владимиру Путину рейтинг регионов, где бизнесмены испытывают наибольшее давление различных контрольно-надзорных органов. Приморский край расположился в этом списке не на почетном пятом месте,сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой РИА Новости.

На первом месте - предприниматели Кабардино-Балкарии, они испытывают наибольшее давление со стороны контрольно-надзорных органов, а лучше всего в этом плане себя ощущает бизнес в Ульяновской области, говорится в разделе доклада бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту России "Индекс Административное давление-2020".

В нем представлен рейтинг регионов России, в котором они расположены в порядке возрастания давления. На втором месте с наименьшим давлением контрольных органов на бизнес оказалась Удмуртия. Далее следуют Карелия, Адыгея, Приморский край, Калмыкия, Еврейская АО, Амурская область, Марий Эл. Замыкает топ-10 Костромская область. В число регионов с максимальным давлением вошли Дагестан, Иркутская область, Чечня, Коми, Волгоградская область.

Индекс рассчитывался для 85 субъектов и основан на данных уполномоченных по защите прав предпринимателей, территориальных органов федеральных органов власти, Минэкономразвития России, Росстата, данных судебной статистики, Федеральной службы судебных приставов, Роструда и данных Единого реестра проверок. Последний включает в себя Роспотребнадзор, Ростехнадзор, Россельхознадзор, Росприроднадзор, Роструд, МЧС, жилищные инспекции.

"Индекс составлен по итогам 2019 года - до начала пандемии COVID-19. Но на этапе выхода из карантина в 2020 году важно понимать, что в том числе от снижения административного давления на бизнес будет зависеть траектория выхода на восстановление экономической активности и рост экономики: результаты Индекса-2019 являются для нас ключевыми ориентирами", - приводятся в докладе слова Титова.

Фото РИА Новости.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.