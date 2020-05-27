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2000 предприятий торговли и оказания услуг могут возобновить работу в Приморье
Снижение динамики распространения коронавирусной инфекции в Приморском крае позволило региону одобрить переход к первому этапу послабления режима повышенной готовности. На основе рекомендаций Роспотребнадзора издано постановление Губернатора Приморского края о частичном снятии ограничений на деятельность предприятий торговли и бытового обслуживания. Документ вступил в силу с 27 мая.
Начиная с 27 мая руководители предприятий розничной торговли непродовольственными товарами могут подавать уведомления в министерство промышленности и торговли Приморского края о готовности возобновить свою деятельность.
Речь идет о торговых точках с отдельным входом с улицы, площадью торгового зала не более 400 квадратных метров включительно.
При этом организациям необходимо выполнить следующие требования:
– обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки разовые, кожные антисептики);
– проводить обязательную термометрию сотрудников до начала рабочего дня и вести журнал учета ее проведения;
– разместить в торговом зале кожные антисептики для посетителей;
– проводить дезинфекционные мероприятия с периодичностью 1 раз каждые 2 часа;
– обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) дистанции до других граждан не менее 1,5 метра, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в торговых объектах;
– обеспечить предельное количество посетителей – один человек на 4 квадратных метра;
– обеспечить запрет приема пищи сотрудникам на рабочем месте.
Для снятия ограничений руководителям предприятий торговли необходимо сделать следующее:
1. Скачать форму уведомления о начале работы;
2. Обеспечить выполнение требований, указанных в форме уведомления;
3. Заполнить уведомление и отправить его в министерство промышленности и торговли Приморского края на электронный адрес: [email protected];
4. Подтвердить достоверность предоставленных сведений в ходе мониторинга предприятия, который будет организован органами муниципальной власти в течение трех дней после получения уведомления.
Реестр хозяйствующих субъектов, подавших уведомления на возобновление деятельности и прошедших мониторинг, будет размещен на сайте Правительства Приморского края.
По словам главы минпромторга Приморья Сергея Калитина, возобновить работу на первом этапе снятия ограничений смогут более 2 тысяч предприятий.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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