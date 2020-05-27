Отчаявшийся бизнес просит защиты

Защититься от неправомерных действий силовиков может помочь цифровая платформа, созданная по поручению Президента

Предпринимательское сообщество Дальнего Востока бьет тревогу – в бизнес-среде региона с пугающей регулярностью возникают все новые и новые «пожары», связанные с незаконным уголовным преследованием и рейдерским захватом бизнеса. Попавшие «под пресс» предприниматели признаются, что жалобы в вышестоящие инстанции не дают никакого результата, ведь в итоге они попадали… в руки тех, кто занимался силовым давлением. Ситуация кажется неразрешимой. Самое страшное, что все эти процессы длятся не первый год. В итоге сотрудников приходится увольнять, компании закрывать, а уголовные преследования не исчезают.

Защитить бизнес от неправомерных действий правоохранительных структур может цифровая платформа «ЗаБизнес.РФ», созданная по поручению президента РФ с целью снижения давления на бизнес и оперативного реагирования руководства силовых ведомств на действия своих территориальных подразделений.

Все предприниматели признают, что после обращения на платформу в их делах начали появляться сдвиги, и надеются, что положительная динамика сохранится.

Ресурс защиты

Главные задачи платформы - выявлять нестандартные и неочевидные проблемы предпринимателей для последующего системного решения и сформировать канал оперативного реагирования на проблемы бизнеса, требующие незамедлительного вмешательства.

Это открытый и бесплатный ресурс для предпринимателей, чьи обращения рассматриваются напрямую в центральных аппаратах правоохранительных органов под общественным контролем деловых объединений и бизнес-омбудсмена.

Оператором цифровой платформы выступает АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей». Его учредителями выступили Агентство стратегических инициатив (АСИ), Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата Российской Федерации, «Деловая Россия», «Опора России», а также Минэкономразвития России, осуществляющее полномочия учредителя от имени РФ.

Обращения на платформу принимаются как от предпринимателей, так и от их уполномоченных представителей.

«Важным прорывом для платформы «ЗаБизнес.РФ» является налаживание диалога с силовыми структурами. Мы получаем положительные решения проблем предпринимателей, даже тех, которые длились годами», - объяснил в ходе онлайн-конференции с участием руководства регионов ДФО вице-президент РСПП Сергей МЫТЕНКОВ.

Силовое давление как данность

Несмотря на то, что ДФО не является лидером по количеству обращений, эксперты объясняют это не низким уровнем силового давления на предпринимателей, а меньшим количеством бизнеса, чем в западной части страны.

Амурская область направила 20% обращений от общего количества, Приморский край и Сахалинская область – по 17%, Республика Саха (Якутия) – 13%, Хабаровский край – 10%, Магаданская область и Республика Бурятия – 7%, Камчатский край – 6%, Забайкальский край – 3%.

Больше всего обращений от предпринимателей ДФО поступило по поводу нарушений при возбуждении уголовного дела (24%), на втором месте – необоснованное задержание (20%).

- В этом регионе катастрофически выделяется количество доследственных проверок, - говорит генеральный директор АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей «ЗаБизнес.РФ» Элина СИДОРЕНКО. - Это говорит о том, что правоохранительные органы не всегда готовы возбуждать уголовные дела, а давление на бизнес осуществляется в рамках доследственных проверок. На первом месте в списке статей УК РФ, по которым возбуждаются уголовные дела в отношении предпринимателей в ДФО, находятся ст. 159 - мошенничество, и ст. 160 - присвоение или растрата. При этом количество дел по ст. 160 равно количеству дел по ст. 159. Такого положения вещей нет больше ни в одном регионе страны. Также, для остальных регионов нетипична статья 291.1, потому что это посредничество во взяточничестве. На мой взгляд, странно, что дела возбуждаются не по фактам дачи или получения взятки, а именно по посредничеству.

- На мой взгляд, ДФО нуждается в качественно работающей платформе «ЗаБизнес.РФ», - уверен вице-президент «Опоры России» Дмитрий ПЕТРОВИЧЕВ. - Округ сталкивается с большим количеством нарушений от отдельных представителей правоохранительных органов. Представители «Опоры России» и сами сталкивались с незаконными уголовными преследованиями, и только благодаря поддержке на самом высоком уровне, нам удалось такие ситуации нейтрализовать.

«Помимо решения проблем предпринимателей, мы преследуем глобальную цель: собрать весь массив информации и на ее основе предложить оптимальные пути совершенствования действующего законодательства. Для этого, совместно с деловыми объединениями, в рамках рабочих встреч мы рассматриваем эти проблемы, чтобы потом предложить интересные решения для правоохранительных органов и органов законодательной власти», - объяснила Элина Сидоренко.

В ручном режиме

По мнению глав регионов, важность платформы сложно переоценить, ведь многие вещи пока приходится делать в режиме ручного управления. Губернатор Амурской области Василий ОРЛОВ добился заметных результатов за два года работы: в 2017 году 38% опрошенных респондентов сталкивались с административным давлением, а в 2018 году - только 26%. Губернатор лично возглавил рабочую группу по вопросам снижения административного давления.

- Когда мы проанализировали эту ситуацию, то выяснили, что главной проблемой оказалась дискоммуникация, - отметил Василий Орлов. - Бизнес не понимает, каким образом действуют контрольно-надзорные органы. Поэтому мы создали с этими органами медиаплан и изменили формат встреч: теперь они проходят не в кабинетах, а в коворкинге «Точка кипения». Благодаря этому люди перестали стесняться, задают более откровенные вопросы, и это дает очевидный результат. Мы увеличили количество откровенных диалогов между бизнесом и властью. Также, хорошо работает формат разбора каждого конкретного случая проблемной проверки бизнеса. Детальный совместный разбор таких ситуаций помогает бизнесменам избежать определенных ошибок.

Сейчас эта совместная работа помогает разрабатывать эффективные меры поддержки пострадавшим от коронавируса предпринимателям.

Средств защиты не может быть слишком много

Бизнес-омбудсмены рады появлению платформы. Никакой конкуренции, по их мнению, в таких вопросах быть не может, наоборот, следует работать над тем, чтобы дополнять возможности друг друга. «Платформа – это электронный сервис, уполномоченные находятся в регионах. На мой взгляд, наиболее оптимальным вариантом было бы совместное рассмотрение дел», - уверен уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае Олег ГЕРАСИМОВ.

По мнению глав регионов, важность платформы сложно переоценить, ведь многие вещи пока приходится делать в режиме ручного управления.

Генеральный директор ООО «Айгуль» Флида ГАББАСОВА отметила, что для успешной работы платформы она должна отвечать определенным критериям.

«Важна прозрачность, механизмы подачи и обработки заявления должны быть легкими и понятными. Необходимо исключить любое давление на тех, кто подает жалобы. Бизнес сам по себе оперативный, поэтому и работа платформы должна быть оперативной. Для предпринимателей также важна и возможность получить консультацию. Хочется, чтобы у представителей платформы была возможность на законодательном уровне осуществлять профилактический подход, чтобы не доходило до возбуждения уголовных дел», - сказала бизнес-вумен.

ВАЖНО

Информация должна быть полной

Вице-президент «Опоры России» Дмитрий ПЕТРОВИЧЕВ дал советы предпринимателям, которые хотят обратиться на платформу за помощью:

- Постарайтесь, чтобы информация была полной: указаны необходимые факты, уточните, в чем нарушены ваши права, приложите копии процессуальных документов. Без этого эксперты просто не смогут оказать квалифицированную помощь. Важны правильные формулировки претензий и проблем. После того, как предприниматель отправляет заявление, у модераторов есть один день, чтобы проверить его на предмет соответствия правилам платформы. В течение 20 дней деловые объединения или бизнес-омбудсмен предоставляют экспертную оценку, а в течение 30 дней правоохранительный орган (МВД России, ФСБ России, Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет РФ) дает ответ по существу.

На фото: Предприниматели региона в ходе организованной цифровой платформой «ЗаБизнес.РФ» видео-конференции получили уникальную возможность консультации из первых уст.



Фото из архива

Диана БЕЛАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.





