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Находке вирус не помеха
АО «Находкинский морской рыбный порт» (НМРП) в первом квартале 2020 года увеличило чистую прибыль на 9% по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года - до 61,6 млн рублей. Выручка выросла на 15% - до 186 млн рублей, тогда как себестоимость - только на 6%, до 79 млн рублей.
Стивидор в январе-марте этого года перевалил 294,2 тыс. тонн грузов, что на 29,7% больше, чем за первый квартал прошлого года.
Находкинский морской рыбный порт расположен на северо-западном побережье Японского моря в бухте Находка и связан с центральными районами России и странами Евросоюза Транссибирской железнодорожной магистралью. Мощности порта позволяют ежегодно перерабатывать до 1,8 млн тонн экспортно-импортных, транзитных и каботажных грузов. Причальный фронт включает 9 универсальных причалов, в том числе три причала, находящихся во владении порта, были реконструированы для работы с контейнерами.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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