То наводнение, то засуха...

Приморские аграрии осознали необходимость страхования сельхозрисков

Для приморских фермеров последние годы были особенно тяжелыми. Наводнения на полях и эпидемии среди животных приводили к колоссальным убыткам. Минимизировать потери можно за счет развития системы агрострахования, но в этом направлении делаются только первые шаги. Как следствие, господдержка в этом году будет предоставляться хозяйствам только при наличии у них страховки.

«В прошлом году Приморский край стал зоной масштабной чрезвычайной ситуации в связи с наводнениями, убытки превысили 400 млн рублей, при этом оказались не застрахованы около 75% пострадавших сельхозпредприятий. Вопрос о необходимости усиления системы страхования сельхозрисков был поставлен на совещании с президентом России», - комментирует президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней БИЖДОВ.

Но не только наводнения несли потери хозяйствам края в последние годы. Большие убытки у животноводов возникни в результате эпидемий среди животных - вспышках птичьего гриппа, ящура свиней, заноса дикими кабанами африканской чумы свиней на приграничных территориях. И если свинокомплексы, где были зафиксированы вспышки ящура и погибли животные, в результате получили страховое возмещение от компании «АльфаСтрахование», члена НСА, около 570 млн рублей, то птицефабрика, не имевшая страховки, до сих не может оправиться от потерь.

Без страховки никак

Уже первый квартал этого года показал возросший интерес к страхованию животных. Если в прошлом году страхование поголовья осуществлялось в Приморском крае только за счет хозяйств, то за первый квартал 2020 года на условиях господдержки здесь застраховано 700 условных голов.

Выросло и число страховых компаний, готовых принимать на страхование сельскохозяйственные риски в крае. По крайней мере, в недавнем совещании, которое провел министр сельского хозяйства края Андрей БРОНЦ, приняли участие 6 страховых компаний-членов союза: АО «АльфаСтрахование», САО «ВСК», АО «МАКС», ПАО СК «Росгосстрах», АО СК «РСХБ-Страхование», ООО СК «Сбербанк Страхование». Такого количества страховых компаний на приморском рынке агрострахования не было даже в прошлом году. По сути, сегодня приморский аграрий имеет возможность выбора страховой компании, и за его выбор есть кому конкурировать.

«С этого года животноводы края приступили к страхованию, - сообщил «Золотому Рогу» председатель Союза животноводов Приморья, объединяющего сельхозпредприятия молочного направления, Сергей РЕДЬКИН. – Конечно, страхование отвлекает деньги от других статей расходов, но страховать поголовье нужно. Весь мир так работает. Тем более, государство обещало компенсацию в размере 50% от суммы платежей. Мы ожидаем, что страховку приобретут 100% животноводов-членов нашего Союза. Сейчас мы сделали первый шаг. Второй этап покажет, как будет строиться эта работа со страховыми компаниями дальше».

В этом году на поддержку страхования край намерен выделить 34 млн рублей. В первой половине июня будет организован сбор документов от аграриев на получение субсидий на страхование.

«Главной темой совещания стали меры по активизации страхования весеннего сева, - рассказал газете «Золотой Рог» принимавший участие в совещании Корней Биждов. - На текущий год регион запланировал достичь охвата страхованием не менее 75 тыс. га. В 2019 году страховой защитой на условиях господдержки в регионе было обеспечено 47 тыс. га. В связи с этим были обсуждены вопросы информирования аграриев. В частности, краевым Минсельхозом запланировано совещание с главами районных подразделений органов АПК для доведения этой информации до хозяйств».

Семь раз отмерь…

Но если сельхозпредприятия активно включились в этот процесс, то небольшие фермерские хозяйства пока с осторожностью относятся к новой для них практике, сообщили газете «Золотой Рогу» в Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Приморского края.

С одной стороны, их потери на затопленных полях явно показали необходимость страхования посевов. И в этом отношении многие из них готовы потратиться на страхование. «Для растениеводства это необходимая мера защиты, поэтому для нас это не является чем-то новым, но в отношении животноводства есть сомнения», - пояснил фермер из Михайловского района.

Собственно, эти сомнения в значительной степени вызваны требованиями к защищенности животноводческих ферм, а также к содержанию животных, несоблюдение которых может не оправдать ожидания в отношении выплат по страховому случаю. «Мы ведь сами не очень готовы к этому страхованию», - признают фермеры. В итоге хозяйства если сейчас и приобретают страховки для своего поголовья, то часто только потому, что с их наличием увязана господдержка.

На практике это означает, что их интерес сосредоточен в основном на недорогом страховании, то есть на страховании с довольно большой франшизой. Логика такого страхования сводится в большей степени к устранению препятствия для получения господдержки, а не к тому, чтобы подстраховаться на случай ЧС, пояснили в Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств.

На фото: Фермерам трудно добиться выплаты при наступлении страхового случая.

Фото из архива

Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



