Ваучер с гарантией пролёта

В России могут легализовать систему, задним числом лишающую авиапассажиров возможности вернуть свои деньги

Авиакомпании, оказавшиеся в числе наиболее пострадавших от пандемии, просят переписать правила возврата проданных билетов, не желая расставаться с уже потраченными деньгами. Для собственного спасения бизнес просит легализовать систему ваучеров. Согласно уже введенной некоторыми авиакомпаниями схеме, компенсацию выдают ваучером на стоимость билета, при этом также пассажир получит скидку на один из следующих перелетов.

Пикантность ситуации в том, что скидка рассчитывается от тарифа, а не от итоговой стоимости билета со сборами, которая значительно выше. При этом в Европе считают, что возможность задним числом лишить пассажиров возможности вернуть свои деньги противоречит общим нормам права.

В авиации на конец марта пассажиропоток упал на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, соразмерно снизилась и выручка. При этом постоянные расходы компаний - выплата зарплаты, аренда самолетов и так далее - остаются почти неизменными. Росавиация на прошлой неделе сообщила о подписании приказов о предоставлении господдержки в 7,89 миллиарда рублей трем авиакомпаниям группы «Аэрофлот» - собственно «Аэрофлоту», «России» и «Авроре». На рассмотрении в ведомстве находятся документы еще от шести авиакомпаний. Заявки подали, в частности, «Уральские авиалинии», S7, Azur air, «Азимут» и Red Wings.

На прошлой неделе Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции». Документ был внесен правительством РФ в нижнюю палату парламента еще 7 мая. Причиной подготовки законопроекта стала критическая ситуация, в которой оказались перевозчики из-за карантинных мер.

Документ разработан с целью урегулирования правоотношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, говорится в пояснительной записке.

Закон предусматривает, что правила возврата стоимости билетов на самолет, поезд и другой транспорт могут быть изменены при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Вносятся изменения в Воздушный кодекс, Кодекс торгового мореплавания, Кодекс внутреннего водного транспорта и в Устав железнодорожного транспорта. При введении режима повышенной готовности или режима ЧС, например, авиаперевозчики смогут «установить особенности исполнения договора воздушной перевозки пассажира, в том числе право перевозчика в одностороннем порядке изменить условия такого договора или отказаться от его исполнения и возвратить уплаченную за воздушную перевозку пассажира провозную плату в порядке и сроки, установленные правительством РФ». Аналогичные изменения вносятся в части железнодорожного, морского и внутреннего водного транспорта.

Решение найдено

«Аэрофлот» еще в конце апреля пообещал компенсировать полную стоимость приобретенного билета даже в том случае, если рейс не отменен, а пассажир не хочет попасть под 14-дневный карантин, введенный в некоторых аэропортах, либо просто боится лететь.

«Мы действительно пришли к необходимости запуска решения для быстрого возврата средств пассажирам, которые не готовы ждать нормализации ситуации, - сообщил официальный представитель «Аэрофлота» Михаил ДЕМИН. - Планируем предложить ваучер на сумму возврата с премией в виде скидки. Планируется, что программа коснется не только вынужденных возвратов на отменённые рейсы, но и добровольных, в ситуации, когда рейсы выполнялись, но планы пассажира изменились в связи с эпидемиологический обстановкой. Касается как внутренних, так и международных перевозок».

Срок действия ваучера составит 3 года.

На прошлой неделе «Аэрофлот» пошел дальше, разрешив пассажирам дважды менять даты или направление купленных до 1 мая билетов без штрафа вместо получения ваучеров.

Предложение распространяется на пассажиров с билетами, приобретенными до 1 мая, которые сейчас также можно переоформить с использованием специального сертификата: с датой вылета в или из Китая с 18 февраля; с датой вылета в или из пунктов других зарубежных стран с 5 марта; с датой вылета по внутренним воздушным линиям с 18 марта (при условии своевременной отмены бронирования). А для билетов, купленных после 1 мая, действуют стандартные правила.

Чтобы переоформить билет, нужно до конца года обратиться по телефону в контакт-центр «Аэрофлота» или агентство, где был куплен билет. При первом переоформлении билета на рейсы до 31 декабря 2020 года с сохранением маршрута и класса обслуживания не нужно будет доплачивать разницу в тарифах. Срок действия билета будет продлен до 30 апреля 2021 года.

Кроме того, если рейс был отменен, при переоформлении предоставляется однократная 15-процентная скидка от действующего тарифа на новый перелет, а для пассажиров с билетом по тарифу «Максимум» при переоформлении будет предоставлена однократная 25-процентная скидка. Для премиальных билетов скидка 15% не предусмотрена. Скидки не суммируются. Новое предложение распространяется на пассажиров с билетами, купленными до 1 мая.

Конкуренты крупнейшего авиаперевозчика страны вводят свои правила. Так, авиакомпания S7 предлагает обменять билеты на ваучер, но с премией в 10%. Им можно оплатить билеты и услуги в течение года. В случае тарифов «Эконом Базовый» и «Бизнес Базовый» компания вычтет 1 тыс. рублей за оформление возврата.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» предлагает ваучеры на полную стоимость отмененного рейса, и действуют они в течение трех лет. Если рейс не отменен, а пассажир желает перенести поездку – извольте доплатить 1 тыс. рублей.

Россия играет по своим правилам

Легализация полетных ваучеров является общемировой практикой, к ней в свое время прибегали такие «монстры» как Lufthansa, Air France-KLM, Ryanair, EasyJet, Southwest, United, Delta, Emirates и Singapore Airlines. Правда, в Европе подобный финт пока не прошел - Еврокомиссия обязала авиакомпании возвращать деньги за авиабилеты, которыми не удалось воспользоваться из-за пандемии.

«Мы не можем судить о финансовом положении каждого человека ... вот почему мы настаиваем, что пассажир вправе (получить денежную компенсацию за перелет), и на этом точка», - прокомментировала исполнительный вице-председатель ЕК Маргрете ВЕСТАГЕР. По ее словам, в данном вопросе не может быть двух мнений: европейское законодательство четко регламентирует обязанности сторон. Согласно Регламенту ЕС 261/2004, перевозчик обязан в течение недели вернуть деньги пассажиру или предоставить ему новый билет.

В России все куда проще – спасать крупные авиакомпании (читай «Аэрофлот») правительство будет любыми способами, в том числе и за счет россиян, уже оплативших перелеты.

Глава Союза пассажиров Кирилл ЯНКОВ считает, что, согласно общему принципу права, норма, ухудшающая чье-либо положение, обратной силы не имеет. Таким образом, введение ваучеров задним числом вместо возврата денег за отмененные рейсы невозможно. В то же время эксперт считает правильным ввести ваучеры за отказ пассажиров из-за коронавируса лететь неотмененными рейсами.

Роспотребнадзор уверен, что в случае отмены или переноса рейса российской авиакомпании она должна вернуть пассажиру все деньги. Начать чиновники советуют с заявления на возврат. Затем придется обращаться в суд – например, ссылаясь на 451 статью Гражданского кодекса об изменении существенных условий договора.

«Помощники» в этом деле не нужны

Как и следовало ожидать, появление ваучеров сразу же вызвало интерес в среде сомнительных дельцов. Как уже предупредил банк ВТБ, мошенники предлагают купить фальшивые ваучеры под видом сотрудников авиакомпаний.

Злоумышленники пишут или звонят клиентам под видом сотрудников авиакомпании. Мошенники спрашивают, планировали ли они какие-то поездки. После они рассказывают о возможности приобрести ваучер и предлагают купить его напрямую. Если человек отказывается, ему предлагают помощь в возврате денег за вознаграждение. Мошенники просят сообщить данные банковской карты для списания оговоренной суммы и код из СМС от банка. Таким способом пытаются получить доступ к персональным данным и банковской карте клиентов.

ВТБ напомнил, что ни авиакомпании, ни банки никогда не будут запрашивать номер карты или код из СМС - «данная информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению».



На фото: Приморцам дают право выбора – обменять свои кровные на ваучер или отправляться в суд.

Фото автора

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.





