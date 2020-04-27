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"Ростелеком" в Приморском крае объявляет акцию "Видеокамера за 2990"
27 Апреля 2020, 13:41 | Приморье
«Ростелеком» предлагает приморцам видеокамеру со скидкой и услугу «Видеонаблюдение» в подарок. До 31 июля в центрах продаж и обслуживания компании абоненты могут приобрести Wi-Fi HD-видеокамеру со скидкой. В подарок они получат бесплатное пользование услугой «Видеонаблюдение» в течение трех месяцев.
Несмотря на то, что большинство приморцев сейчас работает и учится из дома, есть те, кому по-прежнему необходимо ежедневно оставлять квартиру на долгий период. Широкоугольная Wi-Fi-видеокамера с инфракрасной подсветкой, встроенными микрофоном и датчиком движения позволит удаленно контролировать жилые помещения и придомовые территории. Она фиксирует движение в зоне кадра, выключение и включение света, перекрытие обзора камеры. При срабатывании датчиков система сама оповестит абонента по электронной почте, через SMS или PUSH-уведомление. Видеозаписи с камер хранятся в защищенном облаке «Ростелекома» семь дней.
«Безопасность близких и забота о них — это ценности, вышедшие за последние месяцы на первый план у всех нас. Работающие приморцы могут минимизировать волнение и следить за тем, чтобы дети и пожилые родственники оставались дома, с помощью “Видеонаблюдения” от “Ростелекома”. Те, кто сейчас ограничил встречи с людьми, оценят несомненное преимущество видеокамеры: для ее установки и активации не требуется специальная подготовка и вызов специалиста на дом», — отметила директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Евгения Попова.
До конца июля жители Приморья могут приобрести камеру за 2990 рублей, получив при этом три месяца обслуживания услуги «Видеонаблюдение» бесплатно. Видеонаблюдение предоставляется в рамках услуги «Умный дом» — решения, включающего в себя контроллер и набор датчиков, реагирующих на движение, открытие дверей или окон, возникновение возгорания или затопления, изменение температуры и влажности.
Узнать о наличии технической возможности подключения услуг, получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно на сайте https://primorye.rt.ru, а также по единому бесплатному номеру 8 800 100 08 00.
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Теги: услуги видеокамера связь Ростелеком
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