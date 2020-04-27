Мэрия Владивостока спасет наружную рекламу

В администрации Владивостока принято решение об оказании антикризисной поддержки работающим в сфере наружной рекламы предпринимателям. С 1 апреля по 1 октября 2020 года в городе установлен мораторий на взимание платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с рассрочкой оплаты платежей равными долями до 31 декабря 2020 года.

Как сообщили в городском управлении наружной рекламы и информации, соответствующие постановления подписал глава города Олег Гуменюк. Решение принято для стабилизации ситуации в сфере наружной рекламы, вызванной неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Подобные меры должны обеспечить поддержку рекламораспространителям и помогут сохранить в компаниях рабочие места.

«Помимо этого, мы обратились в думу города с предложением отменить в 2020 году ежегодную индексацию расценок, которая влечет увеличение размера оплаты по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на величину индекса потребительских цен по результатам предыдущего года, - сообщила начальник управления Татьяна Шахова. – И дума такое решение поддержала. Рассчитываем, что эти меры смогут стабилизировать ситуацию в сфере наружной рекламы, которая сегодня, в период эпидемии коронавируса, переживает не лучшие времена».

Татьяна Шахова подчеркнула, что речь идет о поддержке компаний, которые работают законно. При этом администрация города ведет активную работу по демонтажу рекламы, которую размещают без разрешительных документов.

Так, в 2019 году городские службы демонтировали во Владивостоке 685 незаконных рекламных конструкций различного формата. Также с фасадов, остановочных павильонов и других поверхностей было снято около 5 тысяч вывесок, афиш, плакатов и объявлений.

Фото из архива