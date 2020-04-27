Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Мэрия Владивостока спасет наружную рекламу
27 Апреля 2020, 11:37 | Приморье
В администрации Владивостока принято решение об оказании антикризисной поддержки работающим в сфере наружной рекламы предпринимателям. С 1 апреля по 1 октября 2020 года в городе установлен мораторий на взимание платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с рассрочкой оплаты платежей равными долями до 31 декабря 2020 года.
Как сообщили в городском управлении наружной рекламы и информации, соответствующие постановления подписал глава города Олег Гуменюк. Решение принято для стабилизации ситуации в сфере наружной рекламы, вызванной неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Подобные меры должны обеспечить поддержку рекламораспространителям и помогут сохранить в компаниях рабочие места.
«Помимо этого, мы обратились в думу города с предложением отменить в 2020 году ежегодную индексацию расценок, которая влечет увеличение размера оплаты по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на величину индекса потребительских цен по результатам предыдущего года, - сообщила начальник управления Татьяна Шахова. – И дума такое решение поддержала. Рассчитываем, что эти меры смогут стабилизировать ситуацию в сфере наружной рекламы, которая сегодня, в период эпидемии коронавируса, переживает не лучшие времена».
Татьяна Шахова подчеркнула, что речь идет о поддержке компаний, которые работают законно. При этом администрация города ведет активную работу по демонтажу рекламы, которую размещают без разрешительных документов.
Так, в 2019 году городские службы демонтировали во Владивостоке 685 незаконных рекламных конструкций различного формата. Также с фасадов, остановочных павильонов и других поверхностей было снято около 5 тысяч вывесок, афиш, плакатов и объявлений.
Фото из архива
Автор:
Теги: кризис гуменюк наружная реклама
Новости партнеров
Новости тематики
- Мэрия Владивостока спасет наружную рекламу
- Пособие по безработице в максимальном размере будут получать жители Приморья
- На 30% снижены цены на социально значимые товары в Приморье
- Из бюджета Приморского края 1,525 млрд рублей будет направлено на борьбу с коронавируом
- Работающие жители Приморья 65+ могут оставаться на больничном до 30 апреля
- Правительство Приморья: Коронавирус не повлияет на реализацию нацпроектов в регионе
- Космический центр "Морской старт" стал резидентом Свободного порта Владивосток
- Дополнен перечень предприятий Приморья, которые возобновят работу
- Строительство в Приморье первого на Дальнем Востоке гольф-клуба набирает обороты
- В Приморье уволен министр цифрового развития
Новости раздела
- Мэрия Владивостока спасет наружную рекламу
- В Приморье в бухте Витязь расположился "морской огород" с прицелом на туристов
- С 27 апреля во Владивостоке увеличат количество автобусов на маршрутах
- Во Владивостоке недостроенный жилой комплекс УМВД России остается брошенным и представляет угрозу
- В Приморье загородные дома дорожают быстрее, чем в среднем по России
- Во Владивостоке началось асфальтирование улицы Русской
- Жители Приморья могут взять льготную ипотеку под 6,5%
- Коронавирус не скажется на подготовке к новой зиме
- 178 жителей Приморья эвакуировали домой из Таиланда
- Пособие по безработице в максимальном размере будут получать жители Приморья
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Режим самоизоляции решено продлить
- В Уссурийске продают уникальный дом в центре города
- Во Владивостоке построен 17-этажный дом, в который вложено более 507 млн рублей
- Почти 56 тысяч вакансий предлагают ищущим работу жителям Приморья
- Самоизоляцию предложено продлить пока до 12 мая
- Китайцы активно скупают природные кладовые в Хабаровском крае
- На Хабаровском судостроительном заводе заложили два новых краболова
- В Хабаровске скончался пятый пациент с коронавирусом
- Среди россиян нашлись такие, кто требует перенести выходные с майских праздников
- В мэрии Хабаровска готовят пакет антикризисных мер для городского бизнеса
Loading...