Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
С 27 апреля во Владивостоке увеличат количество автобусов на маршрутах
27 Апреля 2020, 08:40 | Приморье
Количество автобусов будет увеличено до 400-450 единиц в утренние и вечерние часы
Такое решение принято в управлении транспорта администрации города после изучения пассажиропотока.
«Сегодня, 24 апреля, на 93-х маршрутах города работают 387 автобусов, – сообщил начальник управления транспорта Александр Иванов. – Обычно такое количество машин у нас работает в выходные дни. Но в связи с введением режима самоизоляции пассажиропоток резко сократился, более чем на 50 %, и мы приняли решение сократить количество автобусов. Тем не менее, в последние дни мы видим, что утром и вечером на некоторых маршрутах пассажиров стало несколько больше. Чтобы не создавать неудобств горожанам, количество автобусов увеличим».
Как подчеркнул Александр Иванов, специалисты управления транспорта и автоматизированного диспетчерского центра ведут постоянный мониторинг пассажиропотока. При необходимости количество автобусов на линии будет сокращено или наоборот увеличено.
При этом каждое транспортное средство, работающее на линию, должно проходить ежедневную процедуру дезинфекции, а также несколько санитарных обработок в течение дня. Это же требование касается и такси.
По вопросам работы общественного транспорта во Владивостоке можно обращаться в МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр» по телефону 260-52-52.
Автор:
Новости партнеров
Новости тематики
- С 27 апреля во Владивостоке увеличат количество автобусов на маршрутах
- Во Владивостоке открыли 23 пункта санобработки общественного транспорта и такси
- В Приморье проверили "антивирусные" меры на железной дороге
- Дальневосточная авиакомпания не успела взлететь
- Во Владивостоке морской прибрежный транспорт перешел на усиленную дезинфекцию
- Жители Приморья оплачивают проезд в общественном транспорте картой "Мир"
- Во Владивостоке популярный маршрут будет работать по старой схеме
- Авиазавод в Приморье начал производство гражданских вертолетов
- Из Владивостока в Москву с повышенным комфортом - кофемашины, сейфы, USB
- Дальневосточникам ищут деньги на авиабилеты
Новости раздела
- С 27 апреля во Владивостоке увеличат количество автобусов на маршрутах
- Во Владивостоке недостроенный жилой комплекс УМВД России остается брошенным и представляет угрозу
- В Приморье загородные дома дорожают быстрее, чем в среднем по России
- Во Владивостоке началось асфальтирование улицы Русской
- Жители Приморья могут взять льготную ипотеку под 6,5%
- Коронавирус не скажется на подготовке к новой зиме
- 178 жителей Приморья эвакуировали домой из Таиланда
- Пособие по безработице в максимальном размере будут получать жители Приморья
- Почти 56 тысяч вакансий предлагают ищущим работу жителям Приморья
- В "Лицей" на все лето: "Ростелеком" дарит новым клиентам подписку на образовательный ресурс
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Режим самоизоляции решено продлить
- В Уссурийске продают уникальный дом в центре города
- Во Владивостоке построен 17-этажный дом, в который вложено более 507 млн рублей
- Почти 56 тысяч вакансий предлагают ищущим работу жителям Приморья
- Китайцы активно скупают природные кладовые в Хабаровском крае
- Самоизоляцию предложено продлить пока до 12 мая
- Среди россиян нашлись такие, кто требует перенести выходные с майских праздников
- В Хабаровске скончался пятый пациент с коронавирусом
- На Хабаровском судостроительном заводе заложили два новых краболова
- В мэрии Хабаровска готовят пакет антикризисных мер для городского бизнеса
Loading...