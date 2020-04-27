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С 27 апреля во Владивостоке увеличат количество автобусов на маршрутах

27 Апреля 2020, 08:40 | Приморье
Количество автобусов будет увеличено до 400-450 единиц в утренние и вечерние часы
 
Такое решение принято в управлении транспорта администрации города после изучения пассажиропотока. 
 
«Сегодня, 24 апреля, на 93-х маршрутах города работают 387 автобусов, – сообщил начальник управления транспорта Александр Иванов. – Обычно такое количество машин у нас работает в выходные дни. Но в связи с введением режима самоизоляции пассажиропоток резко сократился, более чем на 50 %, и мы приняли решение сократить количество автобусов. Тем не менее, в последние дни мы видим, что утром и вечером на некоторых маршрутах пассажиров стало несколько больше. Чтобы не создавать неудобств горожанам, количество автобусов увеличим».
 
Как подчеркнул Александр Иванов, специалисты управления транспорта и автоматизированного диспетчерского центра ведут постоянный мониторинг пассажиропотока. При необходимости количество автобусов на линии будет сокращено или наоборот увеличено.
 
При этом каждое транспортное средство, работающее  на линию, должно проходить ежедневную процедуру дезинфекции, а также несколько санитарных обработок в течение дня. Это же требование касается и такси.
 
По вопросам работы общественного транспорта во Владивостоке можно обращаться в МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр» по телефону 260-52-52.
 
 

 

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Теги: атобусы  транспорт 



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