Правительство Приморья и Яндекс запустили сервис информирования

В связи с распространением в мире COVID-19 у граждан появляется множество вопросов

Правительство Приморья и компания «Яндекс» запустили совместный сервис информирования граждан о ситуации с коронавирусом. Информация по краю аккумулируется только из официальных источников.

Блок, посвященный коронавирусу, жители Приморья уже могут увидеть на главной странице «поисковика» – yandex.ru. На специальном канале можно прочитать, выявлены ли в последнее время новые случаи заражения коронавирусом, куда обратиться с вопросами о симптоматике, профилактике, лечении инфекции. Кроме того, здесь публикуются последние новости об Указах Президента, постановлениях и других нормативных актах регионального и федерального масштаба, направленных на противодействие распространению опасной болезни.

«В связи с распространением в мире COVID-19 у граждан появляется множество вопросов. К примеру, как отличить инфекцию от того или иного простудного заболевания, где можно пройти соответствующее обследование, выявлены ли новые зараженные коронавирусом пациенты. На канале Правительства Приморья пользователи могут найти ответы на все перечисленные вопросы», – подчеркнул министр цифрового развития и связи края Сергей Максимчук.

Отметим, также для жителей Приморья доступны порталы все.онлайн и vseonline.online, на которых собрана информация о цифровых сервисах и услугах для граждан, находящихся в режиме самоизоляции в связи с распространением коронавируса. Пользователи могут заказывать еду, получать удаленные медицинские консультации, слушать аудиокниги и проходить образовательные курсы.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.