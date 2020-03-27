Энергетики просят жителей Приморья зайти в "Личный кабинет"

АО «ДГК» информирует своих потребителей: на время «вирусных каникул» единые расчетные центры ПАО «ДЭК» переходят на дистанционный режим работы

На основании Указа Президента Российской Федерации №206 от 25.03.2020г., связанного с профилактическими мерами, применяемыми для нераспространения коронавирусной инфекции, с 30 марта по 4 апреля 2020 года очный прием граждан в офисах ПАО «ДЭК» осуществляться не будет. ПАО «ДЭК», АО «ДГК» просит использовать имеющиеся электронные сервисы и телефоны горячей линии для взаимодействия с компанией. Клиентам единых расчетных центров дополнительно предоставляется возможность обслуживания посредством расположенных рядом с центрами инфоматов.

Энергетики просят заблаговременно осуществить регистрацию в Личном кабинете на сайте компании, что позволит удаленно взаимодействовать с компанией. Регистрация осуществляется без посещения офиса на сайте ДЭК в разделе «Личный кабинет» https://issa.dvec.ru/. Получить или предоставить копии документов можно через сервис «Интернет-приемная» на сайте ДЭК https://www.dvec.ru/ priemnaya/ и на сайте ДГК https://www.dvgk.ru/feedback . Кроме того, напоминаем, что произвести оплату за теплоснабжение и за горячую воду можно непосредственно на сайте ДГК https://www.dvgk.ru/payment. Для оформления заявок, решения вопросов по подключению, сверки оплат, консультаций по иным вопросам введен дополнительный номер контактного центра 8 800 775 3 777.

Получить консультацию по любой теме можно:

1. В личном кабинете клиента или в «Интернет-приемной» на сайте ДЭК;

2. По телефонам контактного центра 8 (800) 100 3 777, 8 800 775 3 777, с 8-00 до 17-00 в будние дни.

3. Получить или предоставить копии документов можно по электронной почте, указанной в квитанции или через «Интернет-приемную». Данные сервисы позволяют вести прием и выдачу всех справок, расчетов в электронном виде.

Оплатить потребленные услуги без комиссии можно:

На сайте компании в разделе «Оплата» или в «Личном кабинете», в мобильном приложении ПАО «ДЭК», через сервис «Сбербанк-онлайн», в системе «Город» на сайте kvartplata.ru, без регистрации; в мобильном приложении «Квартплата +». Подробно – на сайте компании, в разделах «Онлайн-сервисы» и «Оплата».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.