Приморским полицейским негде петь и танцевать

Здание клуба имени Дзержинского во Владивостоке превращается в руины

В мае 2016 года в центре Владивостока огонь охватил третий этаж здания дореволюционной постройки на углу ул. Фокина, 12 и Алеутская, 22. Напомним, что тогда в нем горели помещения Управления по борьбе с экономическими преступлениями по Приморскому краю. При этом они сильно пострадали. Сгорели ведомственные документы и дела. И при тушении пожара вода пролилась ниже и подпортила еще два этажа. А ниже находился клуб имени Дзержинского, который с 1953 года поддерживал уровень культуры приморских правоохранителей. И с того злосчастного пожара очаг ведомственной культуры угас.

Поскольку большая часть кровли здания при пожаре и его тушении оказалась уничтоженной, то уже несколько лет оно ускоренно разрушается. Его состояние сильно ухудшилось, а сумма денег, необходимая для ремонта, серьезно возросла. Своим внешним видом оно вызывает недоумение и вопросы как горожан, так и туристов.

Известно, что участок земли под кадастровым номером 25:28:020022:302, внесенный в Единый государственный реестр недвижимости уже после пожара, относится к «собственности публично-правовых образований». И этими образованиями по зданию на участке являются сейчас Управление Министерства внутренних дел РФ по Приморскому краю и Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае.









Приморские силовики уже пытались решить вопрос по ремонту и реконструкции здания в МВД России. Но денег на это не нашлось - лишь обещание, что средства будут найдены в 2020 году. Но, похоже, денег у ведомства на подобные цели так и не появилось. Об этом можно судить уже и по тому, что много лет не возобновляется строительство не менее важных для полиции края жилых домов во Владивостоке на Партизанском проспекте и ул. Борисенко, а это сотни квартир. Кстати, и эти три многоэтажных дома тоже под влиянием природных факторов ускоренно теряют качество и вряд ли в будущем смогут прослужить изначально закладывавшийся в них срок эксплуатации.

За то время, что здание на ул. Фокина, 12 разрушается, региональная Инспекция по охране памятников культурного наследия уже несколько раз привлекала к ответственности руководство краевых управлений обеих госструктур, допускающих разрушение исторического здания, выписывались штрафы на сумму в 50-100 тыс. рублей. Но даже минимально необходимые мероприятия, чтобы предотвращать нарастающий ущерб, на нем проведены так и не были.

Для Владивостока этот каменный дом ценен и своей архитектурой, и интересным прошлым. Известно, что до него на этом месте находилась деревянная постройка, в которой был сыгран первый в городе любительский спектакль по трагедии Шекспира «Гамлет». В 1908 году эта постройка была снесена, и на ее месте по проекту архитектора Владимира ГОЛЬДЕНШТЕДТА было построено существующее и по сей день здание для театра-кабаре «Модерн», принадлежавшее изначально Александру КУПЕРУ.

Хотя значительная часть оригинальных элементов фасада здания была утрачена в советское время, оно все же сумело сохранить и видимую оригинальность замысла архитектора, и дух времени начала прошлого века, все еще царящий в нескольких центральных кварталах Владивостока. Тогда здесь собиралась интеллигенция города - военные и чиновники, художники и поэты, постоянно шли представления артистов. В кабаре «Аквариум» в этих же стенах во время Гражданской войны прошел первый в городе конкурс красоты.

В дальнейшем судьба здания была тесно связана с революцией 1917 года и защитой ее достояния. После национализации в 1924 году здесь был Дом революционной обороны, находилось отделение всесоюзного общества «Руки прочь от Китая», в 1925 году начал работать клуб милиции, был Второй интернациональный клуб. В 1953 году для милиционеров уже надолго был открыт клуб имени Феликса Дзержинскоо. Кстати, в соседстве с ним, по этому же адресу, расположено действующее здание, в котором в далеком прошлом находилось варьете «Мулен Руж».

Недавно глава города Олег ГУМЕНЮК заявил, что в этом году во Владивостоке будут отремонтированы фасады 14 исторических зданий на улицах Алеутской, Фокина, Посьетской, Светланской, Семеновской, Арсеньева и Океанском проспекте. Неплохо будет, если это здание окажется в этом перечне. Но ему требуется комплексная реконструкция. И по ней требуется особое решение. Иначе приморская полиция окончательно потеряет свой очаг культуры.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



