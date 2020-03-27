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Очистные раздора
Арбитражный суд Дальневосточного округа оставил без изменения решения судов предыдущих инстанций, отказавших ФГУП «Росморпорт» (структура Росморречфлота) в расторжении договоров аренды причалов с АО «Находкинский морской торговый порт» (основная стивидорная компания в порту «Находка») за несоблюдение экологических требований.
В середине сентября 2019 года Арбитражный суд Приморского края отказал «Росморпорту» в расторжении договора аренды принадлежащих ему причалов с Находкинским МТП. По мнению ведомства, порт не выполнил предписания Росприроднадзора об оборудовании территории сооружениями, обеспечивающими охрану бухты Находка от загрязнения, засорения, заиления сточными водами. В свою очередь, представитель порта заявлял, что стивидор планирует выполнить работы по обустройству причалов очистными сооружениями до конца 2020 года, - такой срок исполнения обязательств прописан в судебном решении по другому спору. Арбитражный суд Приморского края согласился с позицией ответчика.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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