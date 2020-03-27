Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморье лидирует по выдаче ДВ ипотеки
В Приморье по программе «Дальневосточная ипотека» выдано около 1,3 тысячи кредитов на 4,5 миллиарда рублей. Процентная ставка составляет 2% годовых. Как сообщили в региональном министерстве строительства, сейчас в Приморье шесть банков выдают кредиты в рамках программы «Дальневосточная ипотека»: ПАО «Сбербанк», ПАО Банк ВТБ, ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», АО «Банк ДОМ.РФ», ПАО «Дальневосточный банк», Банк «Открытие». На сегодняшний день жители края подали в банки более 4 тысяч заявок - пятую часть всех заявок на Дальнем Востоке.
«Около 2,5 тысячи заявок приморцев одобрены. Подписано около 1,3 тысячи договоров на сумму более 4,5 миллиардов рублей - по этому показателю Приморье лидирует среди субъектов ДФО. Средняя сумма кредита - 3,67 миллиона рублей», - отметили специалисты.
Напомним, кредиты по программе «Дальневосточная ипотека» предоставляются молодым семьям, состоящим в зарегистрированном браке, возрастом не более 35 лет (включительно) и участникам программы «Дальневосточный гектар». Основные условия кредита: процентная ставка - 2% годовых. Первоначальный взнос - не менее 20%, кредит выдается на срок не более 20 лет. Максимальный размер кредита - до 6 миллионов рублей. Дополнительную информацию можно получить на «горячей линии» программы по телефону: 8-800-200-32-51 (звонок бесплатный).
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Приморье лидирует по выдаче ДВ ипотеки
- Наличные деньги отправят на карантин
- Банк "Приморье" напоминает, как защититься от мошенников
- Сбербанк предложил малому бизнесу "превратить" смартфон в терминал
- Двухпроцентный барьер
- "Приморская" ипотека немного не дотянула до "мишустинской"
- Жители Приморья предпочитают хранить деньги на банковских депозитах
- Приморцы не вытягивают ипотеку и под 2%
- Только 14 банкам доверено выдавать "дальневосточную ипотеку"
- Обрадовали "двойкой"
Новости раздела
- Очистные раздора
- Приморье лидирует по выдаче ДВ ипотеки
- "Переживем и этот кризис"
- Управленческий опыт "Мам Приморья" войдет в базу лучших бизнес-практик
- Цены уходят в космос
- В чем сила Гила Петерсила
- Александр Андрюхин, глава городского округа Большой Камень: Профсоюзы – это сила, которая помогает выявить истину
- Уникальный Центурион "Терминала Астафьева" приступил к ликвидации последствий ЧС
- Тигрица Спарта встретилась со своим спасителем в зоопарке Nordens Ark
- В Приморье будет создан первый трансграничный распределительный центр
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Туристы завезли заразу и в Приморье
- Жители Приморья оплачивают проезд в общественном транспорте картой "Мир"
- В Приморье начали строить новую дорогу для резидентов ТОР
- Финансовые власти отказались помогать россиянам реальными деньгами
- Сбербанк предложил малому бизнесу "превратить" смартфон в терминал
- "Аэрофлот" снова "вытер ноги" о дальневосточников
- В Хабаровском крае построят фундаментальный пункт для поддержки системы ГЛОНАСС
- ДНС перешёл на плиты
- В Хабаровском крае под наблюдением врачей на карантине находится примерно 780 человек
- ООО "Судостроительный комплекс "Звезда" приглашает на очное и заочное обучение в КГА ПОУ "Дальневосточный судостроительный колледж"