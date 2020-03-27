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Приморье лидирует по выдаче ДВ ипотеки

27 Марта 2020, 10:38 | Приморье

В Приморье по программе «Дальневосточная ипотека» выдано около 1,3 тысячи кредитов на 4,5 миллиарда рублей. Процентная ставка составляет 2% годовых. Как сообщили в региональном министерстве строительства, сейчас в Приморье шесть банков выдают кредиты в рамках программы «Дальневосточная ипотека»: ПАО «Сбербанк», ПАО Банк ВТБ, ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», АО «Банк ДОМ.РФ», ПАО «Дальневосточный банк», Банк «Открытие». На сегодняшний день жители края подали в банки более 4 тысяч заявок - пятую часть всех заявок на Дальнем Востоке.

«Около 2,5 тысячи заявок приморцев одобрены. Подписано около 1,3 тысячи договоров на сумму более 4,5 миллиардов рублей - по этому показателю Приморье лидирует среди субъектов ДФО. Средняя сумма кредита - 3,67 миллиона рублей», - отметили специалисты.

Напомним, кредиты по программе «Дальневосточная ипотека» предоставляются молодым семьям, состоящим в зарегистрированном браке, возрастом не более 35 лет (включительно) и участникам программы «Дальневосточный гектар». Основные условия кредита: процентная ставка - 2% годовых. Первоначальный взнос - не менее 20%, кредит выдается на срок не более 20 лет. Максимальный размер кредита - до 6 миллионов рублей. Дополнительную информацию можно получить на «горячей линии» программы по телефону: 8-800-200-32-51 (звонок бесплатный).

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: ипотека  дальневосточная ипотека 



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