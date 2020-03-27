"Переживем и этот кризис"

Владелец турфирмы «Катюша» Дмитрий Павлов советует набраться оптимизма

Закрытие границ со странами АТР стало неожиданным ударом для туристической отрасли Приморского края. Владелец турфирмы «Катюша» и директор «Музея трепанга» (Владивосток) Дмитрий ПАВЛОВ уверен, что паника - плохой помощник в решении сложившихся проблем. А любой кризис нужно воспринимать как толчок к развитию.

О своем видении ситуации топ-менеджер рассказал газете «Золотой Рог»:

- Сколько уже написано про короновирус, и, если честно, не хотелось соглашаться на написание еще одной «очередной» статьи про то, как нам всем плохо и дальше будет только хуже. Поменьше бы паники и побольше официальной позиции нашего государства по поводу этой уже мировой трагедии. Но с развитием информационных технологий и всеобъемлющего интернета мы получаем такое количество информации, что уже сами запутались, что на самом деле правда. Это и вирусные ролики в WhatsApp о том, как Китай всех обвел вокруг пальца, это миллион не понятных, ничем не подкрепленных публикаций в соц. сетях, которые все пересылают друг другу. Чему верить? Авторы этих роликов и публикаций хотят помочь или просто накрутить себе подписчиков? На самом деле, этот вирус - глобальная эпидемия или новый вид гриппа? У меня очень много друзей и партнеров в Китае и Корее, я реально переживаю за них и всячески стараюсь поддержать. И не понаслышке знаю, о тех мерах, которые были предприняты властями. Нужно отдать им должное.

В такой сложный период для бизнеса, конечно, очень важна поддержка государства, как это делается в США, Италии, Китае и т.д. Ведь если не напрямую, то косвенно от вируса уже страдают все отрасли экономики края, не только туризм. С коллегами из общественного объединения бизнесменов «Опора России», туристической ассоциации РСТ мы обратились за помощью к губернатору. Мерами поддержки сегодня могут быть и налоговые каникулы, и снижение ставки по кредитам, коммунальным платежам и т.д. Ведь малый и средний бизнес - это основа и опора экономики страны. Надеемся на положительные ответы от государства.

Сапожник без сапог

Решение наших властей о закрытии границ я очень поддерживаю, хоть и сам пострадал от этого. Вот уже 20 лет мы занимаемся въездным туризмом в Россию из стран АТР. Если я скажу, что наша компания легко перенесла закрытие границ с Китаем и Кореей, мне никто не поверит. Сегодня сложилась ситуация, при которой въездной туризм - без туристов. И этим все сказано. Но мы не сидим и не оплакиваем свою горькую долю. Кризисы переживаем не в первый раз. Переживём и этот. Во время птичего гриппа в 2003 году я заканчивал Харбинский политехнический университет, и в мае нас быстро вернули на родину, а в июне уже наладился туристический поток в Приморье. Из любой самой безнадежной ситуации нужно извлекать если не прибыль, так жизненные уроки. То, что не замечали раньше, не доходили руки, можно сделать сейчас. И мы решили провести реконструкцию нашего бизнеса. Определили, от чего можно отказаться, а на что нужно бросить все силы.

За время работы в турбизнесе мы уже привыкли, что с января по март туристическая активность очень снижается. Однако сейчас туристов нет априори, что, безусловно, очень бьет по компании, так как аренду и заработную плату сотрудникам никто не отменял. К сожалению, многих коллег пришлось отправить в отпуска.

Работа в кризис

Помимо турфирмы «Катюша», работы у меня хватает и в единственном в мире Музее трепанга, открывшем свои двери жителям и гостям города в 2017 году. Владивосток - родина этого уникального организма, история которого удивляет. Трепанг обитал на нашей планете еще 500 млн лет назад. Его уникальные полезные свойства десятилетиями изучают лучшие ученые мира. Из всего многообразия трепангов в мире, дальневосточный трепанг обходит всех по всем показателям. Согласно спектральному анализу, трепанг содержит 22 аминокислоты, 40 элементов периодической системы Менделеева, каждый из которых входит в состав клеток и тканей человека, участвует в обменных процессах и образовании гормонов и ферментов, является очень сильным иммунным стимулятором для организма человека. Морской огурец - совершенно стерильный, в нем нет ни одного вируса. Трепанг - существо интересное и уникальное. И где же, если не во Владивостоке, создать такой музей? К тому же китайское название города Владивостока - Хайшеньвэй, переводится как «Бухта Трепанга»!

Конечно, приоритет Приморья - въездной туризм из стран АТР, и за последние годы комплексная и, я бы сказал, глобальная работа департамента туризма (ныне Агенство по туризму) по продвижению региона принесла достойные результаты. Приморский край - в тройке лидеров по стране по приему иностранных гостей. Был создан туристический бренд Владивостока. «Европа в Азии», «Романтический город Владивосток», «Столица Тихоокеанской России», «Восточная Столица».. эти названия начали с уверенностью занимать топовые позиции в программах туркомпаний наших азиатских соседей. Здесь огромная заслуга заместителя главы правительства Константина ШЕСТАКОВА и директора Агентства по туризму Владимира ЩУРА, их команды и, конечно же, всех представителей туристкой отрасли. А это тысячи жителей Владивостока, турфирмы, гиды, рестораторы и отельеры, транспортные компании и т.д.

После резкого увеличения потока туристов из Южной Кореи (а рост с каждым годом только увеличивался, в 2019 он составил 41%) местный бизнес подхватил волну, и как грибы начали открываться новые гостиницы и хостелы, интересные кафе, мы стали более серьезно задумываться о создании более качественных общественных пространств, об улучшении сервиса и качества туризма. Тем более, привыкшие к высокому сервису корейцы задали хороши темп. А в конце февраля японская авиакомпания открыла прямой рейс из страны Восходящего солнца.

Очень надеемся на возобновление в апреле прямого рейса с Тайваня, ведь с этими странами еще нет закрытия границ. Да, работа ведется и в таких нелегких условиях. К примеру, мы принимаем съёмочную группу телевидения Тайваня, которая будет снимать развлекательную передачу про Владивосток, по формату программы «Орёл и решка». Очень хотелось захватить и прорекламировать на Тайване наших соседей, Бурятию и Сахалин. Тайванцы очень самодостаточные люди, и им интересны эти регионы, однако еще не так известны, как Владивосток или Камчатка. Но, к сожалению, в последний момент нас уведомили, что в связи с вирусом Роспотрпнадзор запретил любым иностранцам посещать эти регионы. Это вынужденное, но и очень правильное решение. Можно только надеяться на улучшение ситуации. Поэтому съемки популярной передачи пройдут только во Владивостоке. А нам есть что показать соседям.

Переключатель на внутренний туризм

Еще один немаловажный аспект. Со стремительным развитием выездного туризма мы совсем забыли про внутренний туризм. Посмотрите, как сильно развит внутренний туризм в Китае или США. У нас удивительная страна, настолько разнообразная и необыкновенная, а мы все чаще смотрим за границу. За прошлый год я посетил 10 регионов нашей страны и еще больше влюбился в нашу великую Россию. Вулканы и горячие источники Камчатки, полуостров, по легендам созданный вороном, черный вулканический песок и аутентичная самобытная культура.

Байкал Иркутска и Бурятии - в Тибет даже не надо ехать. Нацеленный на природные достопримечательности Алтая, журнал National Geographic ввел алтайский Чуйский тракт в пятерку красивейших дорог мира. Алтай находится в самом центре Евразии, на одинаковом расстоянии от четырёх океанов. По праву можно сказать - в центре Земли. Это уникальный край, граничащий с тремя государствами: Монголия, Китай и Казахстан. Жемчужина великой Сибири - замечательная горная страна - богата оригинальными суровыми красотами своей природы, представляющей резкие контрасты в разных своих частях. Это самый заряженный энергией регион России, сплетение и пересечение культур и ландшафтов! Величественные Ленские столбы Якутии, как место съемок фильмов жанра «Игры престолов», настоящая пустыня в крае вечной мерзлоты. Очень уютный и комфортный Сахалин и Курильские острова.

О местах России можно говорить бесконечно, но лучше, конечно, побывать там, влюбиться в свою страну по-новому. Сейчас, по заявлению Константина Шестакова на встрече с представителями турбизнеса, уже ведется активная работа по развитию внутреннего туризма в Приморский край - от снижения стоимости проездов по Дальнему Востоку до организации крупномасштабных фестивалей в крае.

Уверен, сплотившись, мы преодолеем и коронавирус, и проблемы с ним связанные. Главное не унывать, не паниковать и не стоять на месте в ожидании!

Газета «Золотой Рог», Владивосток.