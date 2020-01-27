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Компания экс-мэра Владивостока отбивается от претензий Генпрокуратуры
Сумма исковых требований к холдингу «Востокцемент» может увеличиться, а процесс - затянуться
Советский районный суд Владивостока 27 января начал рассмотрение иска Генпрокуратуры РФ о взыскании 3,3 млрд рублей с холдинга «Востокцемент». Заседание суда, заявленное как открытое, по факту прошло практически без присутствия журналистов, поскольку зал не вместил большинство желающих, и заняло около трех часов.
В ходе заседания судья Ольга ОЛЕСИК отклонила ходатайство о собственном отводе, поданное представителем Генпрокуратуры. Представители «Востокцемента» заявили ходатайство о привлечении к процессу в качестве третьих лиц администрации Владивостока и МУП «Дороги Владивостока», рассмотрение было отложено. Еще одно ходатайство касалось приобщения к делу первичной бухгалтерской документации по контрактам между «Востокцементом» и МУПом, которая заняла 81 коробку. В удовлетворении данного ходатайства также было отказано.
В ходе заседания Игорь Пушкарев и еще один фигурант дела, Андрей Лушников, которые содержатся в СИЗО №1 Владивостока, выступили по видеоконференцсвязи. Экс-мэр выразил несогласие с исковыми требованиями, а экс-директор МУПа – недоумение в связи с тем, что привлекается в качестве ответчика по данному делу. Также в заседании участвовал основной собственник холдинга «Востокцемент», брат экс-главы города Андрей Пушкарев.
Рассмотрение иска продолжится во вторник, 28 января. Ожидается, что на этом заседании будет определен дальнейший график судебных заседаний. В случае участия в процессе заместителя начальника управления по надзору за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры РФ Сергея БОЧКАРЕВА, заседания возобновятся не ранее, чем через месяц, поскольку прокурор в настоящее время занят в другом процессе.
Напомним, что сумма иска (почти 3,3 млрд рублей) равна сумме всех контрактов, заключенных между группой компаний «Востокцемент» и МУП «Дороги Владивостока» в период, когда главой города являлся Игорь Пушкарев. В 2019 году Тверской суд Москвы признал градоначальника виновным в создании «особых условий» для «Востокцемента» при закупках стройматериалов для муниципальных нужд, приговорив Пушкарева к 15 годам колонии строгого режима. Добавим, что в ходе сегодняшнего заседания Советского районного суда представитель истца заявил, что сумма исковых требований к холдингу семьи Пушкаревых может возрасти.
Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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