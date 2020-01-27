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В Приморье расширен ТОР "Михайловский"
27 Января 2020, 09:33 | Приморье
Правительство РФ расширило границы территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Михайловский» в Приморье, где планируется строительство предприятия по переработке и фасовке риса и сои. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Согласно постановлению в границы ТОР включены еще восемь земельных участков.
Согласно справке это позволит реализовать в регионе новый инвестиционный проект в сельском хозяйстве.
«Потенциальным резидентом ТОР «Михайловский» ООО «Дальселькор» планируется реализация инвестиционного проекта, направленного на строительство предприятия по выращиванию, переработке и фасовке риса и сои», - указано в документе.
Расширение ТОР «Михайловский» обеспечит создание более 65 рабочих мест, привлечёт более 3,26 млрд рублей частных инвестиций. Совокупные поступления в бюджеты всех уровней до 2029 года составят более 410,6 млн рублей.
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Теги: тор михайловский
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