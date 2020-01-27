В Приморье расширен ТОР "Михайловский"

Правительство РФ расширило границы территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Михайловский» в Приморье, где планируется строительство предприятия по переработке и фасовке риса и сои. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно постановлению в границы ТОР включены еще восемь земельных участков.

Согласно справке это позволит реализовать в регионе новый инвестиционный проект в сельском хозяйстве.

«Потенциальным резидентом ТОР «Михайловский» ООО «Дальселькор» планируется реализация инвестиционного проекта, направленного на строительство предприятия по выращиванию, переработке и фасовке риса и сои», - указано в документе.

Расширение ТОР «Михайловский» обеспечит создание более 65 рабочих мест, привлечёт более 3,26 млрд рублей частных инвестиций. Совокупные поступления в бюджеты всех уровней до 2029 года составят более 410,6 млн рублей.