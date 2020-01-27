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Во Владивостоке резко подорожала земля под ИЖС

27 Января 2020, 08:40 | Приморье
Очередной рекорд роста цен среди российских городов установила дальневосточная столица
 
По данным исследования, проведенного федеральным порталом недвижимости Domofond.ru, за 2019 год цены на землю под ИЖС по 78 крупным городам России в среднем снизились на 7,7% - с 43 343 рублей до 40 000 за сотку. Но в 40 из них цены все таки повысились. И лидером роста цен стал Владивосток.
 
За минувший год средняя сотка под строительство индивидуального дома в дальневосточной столице подорожала на 57,8% - со 150 000 до 236 842 рублей. Она оказалась дороже, чем в Санкт-Петербурге, многократно – чем в Москве, но уступает Новороссийску, Ростову-на-Дону и нескольким подмосковным городам. Кстати, темпы роста цен на землю под ИЖС у конкурирующих за лидерство по этому показателю Санкт-Петербурга, Чебоксар и Нижнего Новгорода оказались в два раза ниже.
 
В десятку городов, где наблюдалось самое большое снижение цен на сотку под ИЖС, попали три дальневосточных города. По Улан-Удэ оно составило 13% - до 26 087 рублей за сотку, по Якутску – 12,5% (до 93 750 рублей), и по Чите – 10,7% (до 17 857 рублей). В Хабаровске средняя цена сотки под ИЖС стала меньше на 4,8% и составила 33 333 рублей.
 
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Теги: земля  недвижимость 



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