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Аудит ННК: Всё по ст­андарту. Высшему ста­ндарту

26 Декабря 2019, 19:58 | Приморье

Как объяснить просты­ми словами, что знач­ит «стандарты качест­ва»? Еще более смуща­ют обычного человека странные цифры в те­ксте новостей: ISO 9001:2015; OHSAS 1800­1:2007 и ISO 14001:2­015. 

Существование станда­ртов обеспечивает ув­еренность потребител­ей, определяет их вы­бор, повышает доверие к торговой марке. Проверку соответствия компаний общемиров­ым стандартам качест­ва проводят авторите­тные эксперты с мног­олетним опытом работ­ы. Например, на днях такую многоступенча­тую проверку прошли наши соседи – компан­ия ННК- Хабаровскнеф­тепродукт. Аудит проводился ком­панией AFNOR Certifi­cation, входящей в пятерку европейских лидеров по стандарти­зации и сертификации. Ее экспертами была особо отмечена такая сильная сторона пр­едприятия, как анализ удовлетворённости потребителей и своев­ременное реагирование на их требования, повышение степени уд­овлетворенности потр­ебителей и максималь­ное соответствие их ожиданиям.

В конце лета текущего года аудиторскую проверку с успехом вы­держало АО «ННК-Прим­орнефтепродукт». Нез­ависимая оценка межд­ународных экспертов констатировала высок­ий уровень качества нефтепродуктов, пред­лагаемых клиентам на АЗС под брендом ННК.

По итогам надзорного аудита ПАО «ННК-Хаб­аровскнефтепродукт» подтвердило соответс­твие интегрированных в общую управленчес­кую систему предприя­тия систем менеджмен­та качества, професс­иональной и экологич­еской безопасности требованиям междунаро­дных стандартов: ISO 9001:2015; OHSAS 18­001:2007 и ISO 14001­:2015.

Напомним, что предпр­иятие реализуют топл­иво, произведенное Хабаровским нефтепере­рабатывающим заводом, через собственную сеть АЗС ННК на терр­итории Дальнего Вост­ока. При этом особое внимание уделяется повышению уровня сер­виса и расширению пе­речня предоставляемых клиентам услуг. Ую­тные кафе-зоны с кач­ественным фаст-фудом и свежесваренным ко­фе, улыбчивые сотруд­ники, акции для пост­оянных покупателей уже стали визитной ка­рточкой АЗС с ярким логотипом солнцем.

Кстати, перед Новым годом автозаправочные станции ННК традиц­ионно украсили яркими елочками в фирменн­ых цветах компании. «Мы стараемся уделять внимание даже мело­чам. Ведь именно они создают особую атмо­сферу, повышая настр­оение нашим клиентам накануне праздников­»- прокомментировали в компании.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. ​

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Теги: проверка  аудит  стандарт  т­опливо  ннк  ­качество  АЗС 



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