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Сделано в Приморье: Гастрономический фестиваль во Владивостоке продлится до 20 января
26 Декабря 2019, 08:40 | Приморье
Площадкой для праздника вкуса во Владивостоке выбрана площадь между улицами Адмирала Фокина и Семёновской. Гостей фестиваля ждут не только лучшие товары от приморских производителей, но и мастер-классы по изготовлению праздничных блюд. Организаторы предусмотрели также несколько фотозон, чтобы привычный поход за продуктами стал праздником для всей семьи.
Первые гости фестиваля не перестают удивляться – за ночь площадь в районе разворотного кольца на улице Адмирала Фокина наполнилась новогодней атмосферой. На импровизированной сцене выступают артисты. Уютные, словно пряничные торговые домики, так и манят подойти к их прилавкам. На выбор покупателей представлен самый ходовой товар. Наш, приморский. Именно в этом особенность нового зимнего фестиваля, подчёркивает врио вице-губернатора края Константин Шестаков, приветствуя гостей гастрономического праздника.
«Проект «Сделано в Приморье», прежде всего, направлен на поддержку приморских производителей, - говорит он. - В рамках большого проекта пройдет множество самых разных мероприятий. Фестиваль – это хорошая возможность для наших производителей не только показать свои товары, но ещё и стать местом постоянного притяжения туристов».
«Приморский шоколад, морские деликатесы, мёд уже давно стали брендами, которые горожане хорошо знают и любят. Цель этого фестиваля – открыть для наших жителей и особенно гостей Владивостока новые вкусы приморских продуктов. Думаю, что сейчас самое время для такого фестиваля в городе. С каждым днём мы с вами всё ближе к Новому году. А этот праздник просто немыслим без угощений. Так что поздравляю всех нас с открытием в городе нового зимнего фестиваля», - обратился к горожанам глава Владивостока Олег Гуменюк.
Для продвижения продукции местных производителей на фестивале будут проводить мастер-классы, дегустации и конкурсы с призами от местных компаний. Тон задали производители сладостей. Пришедшим на открытие фестиваля горожанам предложили вспомнить историю Владивостока и ответить на несколько вопросов. За точные ответы - вручали конфеты, сделанные в Приморье.
«Какая хорошая идея – организовать во Владивостоке такой фестиваль. Мы всегда на семейный стол выбираем именно наши продукты. Очень удобно, что сейчас купим их в одном месте. И то, что организаторы подумали о детях, – тоже отлично. Пока родители будут покупать, наша ребятня сможет поучиться чему-то новому. Мои вон уже побежали на мастер-класс», - рассказывает жительница Владивостока Екатерина.
С наступлением вечера мерцающие огни гирлянд добавят волшебства фестивальной территории. Гастрономический зимний праздник продлится до 20 января. Он будет работать ежедневно с 10 до 19 часов. За это время все желающие смогут оценить на вкус товары, сделанные в Приморье.
Анастасия Котлярова (фото)
Пётр Езута (видео)
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