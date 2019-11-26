Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье построен завод по переработке минтая в рамках госпрограммы "квоты в обмен на инвестиции"
Предприятие представлено вице-премьеру Юрию Трутневу
Группа компаний «Доброфлот» завершила строительство завода по переработке филе минтая в рамках государственной программы «квоты в обмен на инвестиции». Производство мощностью более 110 тонн готовой продукции в сутки расположено в рамках территории опережающего развития (ТОР) «Большой Камень». ГК «Доброфлот» инвестировала в проект 1,7 млрд рублей.
Сегодня береговой производственный комплекс был представлен вице-премьеру Юрию ТРУТНЕВУ.
Несмотря на то, что официально наделение предприятия квотами еще не закреплено приказом Росрыболовства, «Доброфлот» в тестовом запуске обеспечил завод замороженным минтаем и продемонстрировал все технологические линии завода в действии. Однако первое филе минтая завод произведет, когда в рамках выделенных инвестиционных квот компания выловит минтай и отправит его на береговое производство.
Это случится не ранее февраля-марта 2020 года при условии, что Росрыболовство до конца года официально закрепит квоты за компанией-инвестором. Завод уже принят уполномоченной комиссией по контролю за исполнением инвестиционных объектов.
Имущественные права на предприятие как имущественный комплекс зарегистрированы 27 сентября 2019 года. В настоящее время инвестор ведет активный подбор персонала.
«Компания выполнила свои обязательства по договору с Федеральным агентством по рыболовству в части строительства завода. Сейчас ведутся работы по наладке оборудования и подготовке к приемке мороженого минтая и сельди, а также парного сырца, выловленного в подзоне Приморье. Завод обеспечит создание 1,2 тыс. новых рабочих мест, а также поступление 200 млн рублей ежегодных налогов в бюджеты всех уровней», - сказал управляющий группой компаний «Доброфлот» Александр ЕФРЕМОВ.
Предприятие будет выпускать высококачественное филе минтая и фарш минтая. Производство планируется безотходным, из отходов будет изготавливаться рыбная мука и рыбий жир. В рамках проекта «Доброфлот» также планирует развивать традиционное для компании направление - производство рыбных консервов, как для поставок в Россию, так и на экспорт. Особенность такого производства в том, что оно будет работать на экспортных форматах банкотары, выпуск которой освоен на местной жестяно-баночной фабрике. Кроме того, в производственном цикле будет предусмотрено изготовление копчёной и солёной рыбы.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото Виталия МОРОЗОВА.
Новости партнеров
Новости тематики
- В Приморье построен завод по переработке минтая в рамках госпрограммы "квоты в обмен на инвестиции"
- Одна из крупнейших компаний Приморья снова с прибылью
- Перевалка угля спасает экономику Приморья от краха
- В Приморье будет построен зерновой терминал
- Соцответственность Русской Рыбопромышленной Компании отметил губернатор Приморья
- Росреестр ответит на "горячие" вопросы
- В детсадах Приморья нашли много старой мебели и ненужных вещей
- В Приморье построят еще один угольный порт
- У одной из крупнейших компаний Приморья отбирают миллиард за чужие долги
- Во Владивостоке "Некрополь" работает в штатном режиме
Новости раздела
- Порт "Вера" уже вложил более 20 млн рублей в социальное развитие территорий Приморья
- Жители Приморья активно устанавливают видеокамеры для контроля за жильем
- Какой центр, такая и столица
- В Приморье построен завод по переработке минтая в рамках госпрограммы "квоты в обмен на инвестиции"
- Приморские свиньи ждут визы в Поднебесную
- Очистные во Владивостоке забиты бюрократией
- "Юбилей у нас — подарки для Вас"
- Немцы дошли до Тихого океана
- В важном рейтинге городов Владивосток оказался на позорном месте
- Квадратный метр с кепкой
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Будущее городов Приморья начнут формировать на Восточном строительном форуме
- Гендиректор "Международного Аэропорта Владивосток" досрочно покинул свой пост
- На Камчатке два проекта получили статус особо значимых инвестиционных проектов
- На Курилах рыбаки установили рекорд по вылову кеты
- До конца ноября на Сахалин доставят телетрапы для нового аэровокзала
- На чукотских "дальневосточных гектарах" открылась новая животноводческая ферма
- Впервые за 40 лет колымские золотопромышленники взяли планку по добыче золота выше 40 тонн
- Выход на край: Властям Владивостока "Артэтаж" не нужен
- Владивосток ждет большая автобусная "резня"
- Задержан предполагаемый заказчик "нефтяной диверсии" в Комсомольске-на-Амуре