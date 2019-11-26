www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.76 р. 100 JPY: 58.57 р.
EUR: 70.31 р. 10 CNY: 90.67 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Связь
Распечатать

Жители Приморья активно устанавливают видеокамеры для контроля за жильем

26 Ноября 2019, 13:40 | Приморье

«Видеонаблюдение» от «Ростелекома» ускоряет интернет в два раза

«Ростелеком» запустил акцию «Ускорение для Видеонаблюдения» в Приморском крае. При подключении услуги «Видеонаблюдение» до конца года абонент получает в подарок увеличение скорости домашнего интернета в два раза.

«Видеонаблюдение» — цифровой продукт «Ростелекома», предназначенный для контроля жилых помещений и придомовых территорий. В стартовый пакет услуги входит внутренняя широкоугольная HD-видеокамера с инфракрасной подсветкой, встроенными микрофоном и датчиком движения. Видеозаписи с камер хранятся в защищенном облаке «Ростелекома» семь дней. Камеру можно установить самостоятельно или обратиться в компанию за бесплатной помощью специалиста. «Ростелеком» предлагает широкую линейку видеокамер как для внутреннего, так и для наружного использования, с различным углом обзора, разрешением HD и Full HD и антивандальной защитой.

«Видеонаблюдение в квартире или гараже уже давно не роскошь. Это удобный сервис для тех, кому важны безопасность имущества и забота о близких. Бесплатное ускорение работы домашнего интернета станет полезным бонусом для абонентов, которые планирует подключить “Видеонаблюдение” до Нового года», — отметила директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Евгения Попова.

На сегодняшний день услугой «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» пользуются 8 тысяч семей края. По сравнению с ноябрем прошлого года этот показатель увеличился в 2,8 раза. Услуга популярна у жителей как многоквартирных домов, так и частного сектора.

Все подробности об услуге «Видеонаблюдение» можно узнать в центрах продаж и обслуживания, на сайте https://primorye.rt.ru и по единому бесплатному номеру 8 800 100 08 00.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: видеонаблюдение  акция  Ростелеком 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]