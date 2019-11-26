Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Юбилей у нас — подарки для Вас"
Примсоцбанк дарит всем подарки и бонусы
Примсоцбанк объявляет о запуске акции «Юбилей у нас - подарки для Вас». С 25 ноября по 25 декабря 2019 года все желающие смогут воспользоваться особыми предложениями по обслуживанию юридических лиц, ипотечному, потребительскому и бизнес-кредитованию, эквайрингу и денежным переводам.
- Юбилейный год подходит к концу, поэтому мы решили собрать в одном месте все праздничные предложения, чтобы наши клиенты могли воспользоваться максимально выгодными условиями. В честь юбилея мы подготовили для вас действительно много подарков, - отметил Георгий Бибаев, начальник отдела маркетинга и рекламы ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». - В данной акции мы объединили корпоративные и розничные предложения, ведь все бизнес-клиенты являются активными пользователями банковских услуг и как физические лица.
Все участники акции смогут получить потребительский кредит по ставке 11,5% годовых. Для оформления кредита понадобятся всего два документа: паспорт и второй на выбор, например, водительское удостоверение или СНИЛС. Кредит выдаётся на сумму 250 тысяч рублей на срок от 25 до 60 месяцев. Ставка действует при подаче онлайн-заявки на сайте банка.
Дополнительно физические лица могут оформить премиальную кредитную карту Platinum с бесплатными выпуском и годовым обслуживанием. Клиенты, которые часто совершают денежные переводы, оценят снижение максимальной комиссии по переводам в другие банки в 6 раз, а минимальной - более чем в 2 раза.
Желающие быстро и просто приобрести новую квартиру смогут подать заявку на ипотеку всего по 2-м документам и с минимальным первоначальным взносом в 25% от стоимости недвижимости. Специалисты банка отмечают, что это - самый низкий на рынке первоначальный взнос для программ с подобными условиями на данный момент. Получив решение в период акции, клиент сможет купить квартиру на данных условиях до 31 января 2020 года.
При оформлении кредитов для малого и среднего бизнеса компания может рассчитывать на бесплатные установку эквайрингового терминала, открытие расчётного счета, подключение зарплатного проекта.
Помимо этого, представители МСБ смогут открыть Овердрафт с беспроцентным периодом и символической комиссией за выдачу в 25 рублей. Кредитная линия открывается на сумму от 100 тысяч до 8 миллионов рублей. Беззалоговый лимит - до 4 миллионов, в качестве обеспечения принимаются недвижимость и автотранспорт, страхование не требуется. Договор действует в течение 12 месяцев, грейс-период составляет 10 дней, далее проценты начисляются по ставке 14% годовых.
Корпоративные клиенты смогут бесплатно открыть расчётный и/или валютный счёт, а также бесплатно подключить интернет-банк и обслуживать счета в течение 6 месяцев. Участники ВЭД дополнительно получат возможность поставить валютный контракт на учёт без оплаты на 6 месяцев
Подключая эквайринг, компания может рассчитывать на оперативное подключение, бесплатный личный кабинет эквайринга и сниженную до 1,8% комиссию по безналичным операциям, а также сниженную до 1,4% комиссию при использовании платёжных систем AliPay и Wechat.
Помимо акционных предложений, Примсоцбанк также рекомендует всем желающим преумножить свои сбережения в новом году открыть традиционный вклад «Новогодний чулок». При открытии в интернет-банке и мобильном приложении «Примсоц Л@йн» ставка повышается на 0.1 п.п.
Подробную информацию об акции «Юбилей у нас - подарки для Вас» и других предложениях можно получить на сайте банка, в удобном для посещения офисе или по телефону единой справочной службы 8(800)200-42-02.
Реклама
Новости партнеров
Новости тематики
- "Юбилей у нас — подарки для Вас"
- Получить ипотеку по беспрецедентно низкой ставке смогут не все
- Альфа-Банк открыл новое отделение во Владивостоке
- Программа для жителей Приморья "Дальневосточная ипотека"
- Банкирам посоветовали войти в положение погорельцев
- Мы заряжены на развитие цифровой экономики
- Интерес к Дальнему Востоку в мире растет
- Уникальный сервис запущен в столице ДФО
- Примсоцбанк расскажет малому бизнесу Приморья, как получить кредит со ставкой 8,5% годовых
- Сбербанк профинансирует сельхозотрасль Приамурья на 40 млн рублей
Новости раздела
- Какой центр, такая и столица
- "Юбилей у нас — подарки для Вас"
- Немцы дошли до Тихого океана
- В важном рейтинге городов Владивосток оказался на позорном месте
- Квадратный метр с кепкой
- "Почте России" придадут ускорение
- Вложения в облигации как альтернатива депозиту
- Землю в Свободном порту Владивосток будут раздавать по конкурсу
- Заседание Оргкомитета ВЭФ-2020: Форум является инструментом развития Дальнего Востока
- Известный российский портал уронил коммерческую недвижимость Приморья на 46%
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Новый магазин известной торговой сети появится во Владивостоке
- Будущее городов Приморья начнут формировать на Восточном строительном форуме
- Гендиректор "Международного Аэропорта Владивосток" досрочно покинул свой пост
- На Камчатке два проекта получили статус особо значимых инвестиционных проектов
- На Курилах рыбаки установили рекорд по вылову кеты
- До конца ноября на Сахалин доставят телетрапы для нового аэровокзала
- На чукотских "дальневосточных гектарах" открылась новая животноводческая ферма
- Руководитель компании "Аркада": "Было бы красиво..."
- Впервые за 40 лет колымские золотопромышленники взяли планку по добыче золота выше 40 тонн
- Выход на край: Властям Владивостока "Артэтаж" не нужен