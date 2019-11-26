www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 0 р. 100 JPY: 0 р.
EUR: 0 р. 10 CNY: 0 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Банки
Распечатать

"Юбилей у нас — подарки для Вас"

26 Ноября 2019, 08:39 | Приморье

Примсоцбанк дарит всем подарки и бонусы

 

Примсоцбанк объявляет о запуске акции «Юбилей у нас - подарки для Вас». С 25 ноября по 25 декабря 2019 года все желающие смогут воспользоваться особыми предложениями по обслуживанию юридических лиц, ипотечному, потребительскому и бизнес-кредитованию, эквайрингу и денежным переводам.

- Юбилейный год подходит к концу, поэтому мы решили собрать в одном месте все праздничные предложения, чтобы наши клиенты могли воспользоваться максимально выгодными условиями. В честь юбилея мы подготовили для вас действительно много подарков, - отметил Георгий Бибаев, начальник отдела маркетинга и рекламы ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». - В данной акции мы объединили корпоративные и розничные предложения, ведь все бизнес-клиенты являются активными пользователями банковских услуг и как физические лица.

Все участники акции смогут получить потребительский кредит по ставке 11,5% годовых. Для оформления кредита понадобятся всего два документа: паспорт и второй на выбор, например, водительское удостоверение или СНИЛС. Кредит выдаётся на сумму 250 тысяч рублей на срок от 25 до 60 месяцев. Ставка действует при подаче онлайн-заявки на сайте банка.

Дополнительно физические лица могут оформить премиальную кредитную карту Platinum с бесплатными выпуском и годовым обслуживанием. Клиенты, которые часто совершают денежные переводы, оценят снижение максимальной комиссии по переводам в другие банки в 6 раз, а минимальной - более чем в 2 раза.

Желающие быстро и просто приобрести новую квартиру смогут подать заявку на ипотеку всего по 2-м документам и с минимальным первоначальным взносом в 25% от стоимости недвижимости. Специалисты банка отмечают, что это - самый низкий на рынке первоначальный взнос для программ с подобными условиями на данный момент. Получив решение в период акции, клиент сможет купить квартиру на данных условиях до 31 января 2020 года.

При оформлении кредитов для малого и среднего бизнеса компания может рассчитывать на бесплатные установку эквайрингового терминала, открытие расчётного счета, подключение зарплатного проекта.

Помимо этого, представители МСБ смогут открыть Овердрафт с беспроцентным периодом и символической комиссией за выдачу в 25 рублей. Кредитная линия открывается на сумму от 100 тысяч до 8 миллионов рублей. Беззалоговый лимит - до 4 миллионов, в качестве обеспечения принимаются недвижимость и автотранспорт, страхование не требуется. Договор действует в течение 12 месяцев, грейс-период составляет 10 дней, далее проценты начисляются по ставке 14% годовых.

Корпоративные клиенты смогут бесплатно открыть расчётный и/или валютный счёт, а также бесплатно подключить интернет-банк и обслуживать счета в течение 6 месяцев. Участники ВЭД дополнительно получат возможность поставить валютный контракт на учёт без оплаты на 6 месяцев

Подключая эквайринг, компания может рассчитывать на оперативное подключение, бесплатный личный кабинет эквайринга и сниженную до 1,8% комиссию по безналичным операциям, а также сниженную до 1,4% комиссию при использовании платёжных систем AliPay и Wechat.

Помимо акционных предложений, Примсоцбанк также рекомендует всем желающим преумножить свои сбережения в новом году открыть традиционный вклад «Новогодний чулок». При открытии в интернет-банке и мобильном приложении «Примсоц Л@йн» ставка повышается на 0.1 п.п.

Подробную информацию об акции «Юбилей у нас - подарки для Вас» и других предложениях можно получить на сайте банка, в удобном для посещения офисе или по телефону единой справочной службы 8(800)200-42-02.

Реклама

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: юбилей  Примсоцбанк 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]