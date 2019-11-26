Какой центр, такая и столица

По скромным прикидкам, общая сумма затрат по проекту реконструкции Центральной площади Владивостока может составить 8-10 млрд рублей

Получение Владивостоком статуса окружной столицы вновь подняло тему преображения и сохранения исторического центра. И здесь на первый план выходит дальнейшая судьба центральной площади города, носящей витиеватое название Борцов за власть Советов на Дальнем Востоке. С прошлого века площадь, ввиду фактического отсутствия иных подобных (другие площади на сегодня превратились в транспортные развязки), является «рабочей лошадкой», отрабатывая как парадные представительские функции, так и хозяйственные, как то разводы спецтехники, роль авто- и автобусной стоянки, полигона для складирования снега, проведения ярмарок и спортивных соревнований.

Облик Центральной площади в основном остается неизменным с конца 60-х, за исключением внедрения в ее окружение в начале 80-х здания администрации края и строящегося уже около десяти лет храма в ее восточной части. В то же время, с начала нового века время от времени ставится вопрос о серьезной реконструкции площади, которая сделала бы ее лучше и эффективней.





Центральная площадь Владивостока устала быть памятником. Фото Евгении ПРИЙМАК

Голубая мечта Ахояна

Известно, что еще в минувшем веке были предложения по использованию пространства под центральной площадью Владивостока. Одним из них, например, предлагалось построить большой объект гражданской обороны (читай - бомбоубежище), другим – устроить под ней автовокзал, чтобы улучшить взаимодействие междугородного автобусного сообщения с морским и железнодорожным транспортом.

В дальнейшем реконструкция центральной площади Владивостока стала голубой мечтой известного приморского бизнесмена и законодателя Галуста АХОЯНА. В его идее по модернизации этой большой общественной территории главное место принадлежит освоению подземного пространства. Ранее им, как инвестором, благодаря технологии «стена в грунте» было построено несколько подземных этажей при реконструкции здания на ул. Светланской,29, где теперь располагается большой торговый центр. Один из выходов этого центра устроен в подземный переход, ведущий через улицу на центральную площадь. Естественно, что прямой выход на площадь резко увеличил бы посещаемость торгового центра, а значит, и благосостояние семьи Ахоянов. Однако за это время ни один владивостокский градоначальник так и не решился дать этому проекту «зеленую улицу».

Около двадцати лет потенциальный застройщик пока что без толку заражал своей идеей руководителей города и проектировщиков, которые с тех пор предложили не один проект реконструкции площади. По идее, площадь должна была немного приподняться и выровняться. Два подземных уровня общей площадью около 60 тыс. квадратных метров предлагалось использовать под парковки и торговые бутики, а третий – верхний уровень – предполагалось оставить традиционной площадью, но несколько преобразовав ее облик.

Несмотря на множество проектных проработок, до реального проекта и разрешения на строительство у Галуста Ахояна дело так и не дошло. Однако он не теряет надежды, что судьба ему улыбнется уже в лице нынешнего губернатора Олега КОЖЕМЯКО.

Надежда эта не так уж и безнадежна. Весной губернатор инициировал появление краевого градостроительного совета, на первом заседании которого, в частности, обсуждались несколько вариантов реконструкции площади, предлагавшиеся проектировщиками в прошлом. Были рассмотрены и оригинальные решения мастер-плана японской компании «Никон Сэккей», предлагающего продлить общественное пространство площади вплоть до железнодорожного вокзала. Впрочем, подобные предложения ранее исходили и от приморских архитекторов и отдельных проектных фирм.

На том же градосовете в рамках комплексной реконструкции площади предлагалось следующее:

«Расширить ее в сторону бухты Золотой Рог и создать многоуровневое пространство, включающее эффективный транспортно-персадочный узел;

- повысить экологическое и эстетическое качества этого пространства с созданием комфортных микроклиматических условий с использованием для этого средств ландшафтного дизайна;

- реорганизовать движение транспорта и пешеходов;

- создать стилевой архитектурно-художественный образ площади;

- выработать комплекс функций площади и их организацию «при активном использовании подземного пространства для движения и парковки транспортных средств».

Тогда же специалисты предложили, чтобы администрация Приморья организовала конкурс работ, который бы выявил наиболее перспективный вариант реконструкции площади и прилегающей к ней территории.

Прошло полгода, но продолжения разговора пока не последовало ни на уровне края, ни на уровне города. Вероятно, решение отложено на неопределенное время, поскольку реализация проекта пока слишком рискованна.

В этой связи стоит напомнить об отзыве разрешения на строительство МФЦ «Океан», который должен был «украсить» берег бухты Золотой Рог между Морвокзалом и вокзалом прибрежных сообщений, ранее выданного ООО «Владивостокский морской терминал».

Руководитель города Олег ГУМЕНЮК объяснил это «коварное» по отношению к застройщику решение рядом несуразностей, связанных с проектом и начинавшимся строительством – отсутствие согласования с РЖД, накладка проекта на автомобильную дорогу и пр. Пятиэтажное современное здание, строительство которого должно было завершиться к середине следующего года, возможно, уже никогда не появится.

Решать надо – чем скорее, тем лучше

Вероятно, говоря о реконструкции центральной площади Владивостока, мало отмерить семь раз, чтобы один раз отрезать. Слишком драгоценное это для города место, чтобы что-то вносить в него методом проб и ошибок.

Павел КАЗАНЦЕВ, профессор ДВФУ:

- Центральную площадь, действительно, надо серьезно реконструировать. Но не только в границах самой ее платформы, но и в границах всей прилегающей территории. Надо рассматривать площадь как часть сопредельных пространств, как минимум от ул. Уборевича до ул. Алеутской, и от Морского вокзала до ул. Светланской, обязательно включая береговую линию.

Сама пешеходная платформа площади может остаться свободной, так как городу в любом случае будет необходимо открытое полифункциональное пространство для различных мероприятий городского значения – от ярмарки до городского праздника или концерта.

Территория южнее платформы, до береговой линии и Морского вокзала представляется как городская набережная и сквер, свободные от застройки, с удобными пешеходными связями над ул. Корабельной Набережной, от платформы к берегу моря. Возможно, могут быть перекрыты и железнодорожные пути, но с соблюдением охранной зоны памятника архитектуры – железнодорожного вокзала.

Решить, что должно быть размещено под самой платформой площади, можно только с учетом перспектив развития общественного транспорта в центральной части города, возможного возвращения линии трамвая от Луговой в центр, но уже вдоль берега бухты Золотой Рог. Без общественного транспорта предлагаемый подземный торговый центр, привлекая посетителей, лишь усугубит транспортные проблемы центра Владивостока.

Многоярусная парковка под площадью также не решит транспортных проблем, разве что позволит освободить от автомобилей площадку перед зданием администрации края для пешеходов.

Владимир НЕСКОБЛИНОВ, Почетный гражданин Приморского края, заслуженный строитель РСФСР:

- Еще первый секретарь крайкома партии Виктор ЛОМАКИН запрещал ставить машины на площади над перекрытием железной дороги. Чтобы этого не было, можно в квартале рядом с администрацией поставить многоуровневую стоянку-каланчу. Автостоянку здесь надо как-то скрыть.

Я считаю, что не следует трогать площадь, чтобы построить еще один-другой уровень. Это сложно и имеет серьезные ограничения – уже почти построенный храм с одной стороны, подземные магазинчики с другой, железную дорогу под площадью. Не следует трогать памятник Борцам за власть Советов и комплекс стелы «Город воинской славы». Стоит как-то сохранить привычный вид. Ни в коем случае – не понижать и не повышать уровень площади.

Но я за то, чтобы при этом благоустроить площадь. Примерно, как наш Арбат. Помнится, что в районе ФТИ как-то предлагалось сделать сочетающееся со стелой панно. Это интересно.

И я обязательно запретил бы проводить на площади ярмарки – ни в одном крупном городе сегодня такого уже нет.

Юрий ИГНАТЮК, председатель коллегии адвокатов Приморья «Игнатюк, Закон и партнеры»:

- Главная, историческая площадь города должна быть комфортной прогулочной зоной для жителей края и его гостей, местом для проведения культурно-массовых и праздничных мероприятий. Я считаю преступным проведение здесь торговых ярмарок и различных распродаж, что не соответствует уровню этого места.

По этому поводу я направил жалобу полпреду президента Юрию ТРУТНЕВУ в интересах неопределенного круга лиц с тем, чтобы на законодательном уровне запретить ярмарки на Центральной площади и использовать ее для складирования снега и различного вида мусора. Необходимо проведение профилактических мероприятий по охране памятников, и чтобы внешнее состояние центральной площади Владивостока было доведено до уровня, соответствующего статусу столицы Дальнего Востока.

Алексей СМОЛЬЯНИНОВ, архитектор, генеральный директор «ПСП ДВ»:

- Реконструкция нужна. Если сравнивать с другими городами, то наша площадь в сегодняшнем виде сильно устарела. Можно не говорить о торговом центре под ней, но по благоустройству она действительно должна быть совсем другой. Взять, например, площадь Ленина в Хабаровске, где фонтаны, удобно расставлены скамеечки, есть трибуны и отличное озеленение. Конечно, как вариант, можно загнать под площадь автостоянки. Но так ли это необходимо – надо смотреть.

Людмила ДАВЫДЕНКО, руководитель Приморского общественного объединения строителей «Властра»:

- Я считаю, что площадь трогать пока не стоит. Это лобное место, и спешить с ее реконструкцией не стоит. Однако мне нравится проект, которым предлагается сделать единым архитектурным ансамблем продолжение площади до железнодорожного и Морского вокзалов. Проектом предлагается перекрыть здесь железнодорожные пути и получить 1000 парковочных мест, гостиницу, бизнес-центр. Сюда, пожалуй, можно было бы убрать и экскурсионные автобусы, которые сегодня отстаиваются на площади.

Сейчас эта территория используется очень непродуманно и недостаточно правильно. Думаю, что в этот проект могли бы хорошо войти и железнодорожники, и портовики, и Ахоян.

Вопрос пятилетки, как минимум

Сколько людей – столько и мнений. Но вырисовывается такая картина, что обновление центральной площади правильнее подразумевать поэтапно. На первом этапе достаточно «косметической реконструкции», которая благоустроит площадь и сделает ее пространство комфортным. Даже мозаичная брусчатка из хорошего природного камня вместо асфальта способна придать площади какой-то приличный и праздничный вид.

Простые, относительно дешевые мероприятия, которые практически не скажутся на нормальном течении жизни центра города можно выполнить относительно быстро и отдельными элементами. Как наиболее удобное для этого время, можно считать завершение строительных работ на Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Если к предстоящей весне проект такой легкой реконструкции площади может оказаться готов, то за лето ее можно выполнить, чтобы к очередному ВЭФ и осеним праздникам площадь приобрела более приличный вид.

Если же говорить о глубокой реконструкции, с устройством подземных уровней, с перетаскиванием с места на место ее сохраняемых элементов, то возможен транспортный коллапс на несколько лет вперед, а может быть, и на длительное время. Строительство храма и «Хаяттов» показали, что долгострои во Владивостоке характерны не только для периферии города.

Превращение площади в большую стройплощадку может надолго создать массу неудобств, не все из которых сегодня представляются реальными. Для многих, наверное, уже хорошо подзабылся даже сравнительно недавний опыт строительства подземных переходов на пересечении ул. Светланской с ул. Алеутской и Океанским проспектом в середине 80-х, когда даже трамвай пришлось пускать по временному отрезку пути. Однако транспортная ситуация тогда и сегодня – это совершенно разные вещи. То, что тогда было относительно безболезненным, сегодня может оказаться катастрофично. И ожидать, что стройка «за забором» ничему не помешает – слишком наивно.

Не менее проблематично осуществление проекта реконструкции примыканий площади. В том числе и пространства от администрации края и площади до Морского и железнодорожного вокзала, а возможно и дальше. Конечно, можно работы и объекты разбить на отдельные этапы и растянуть в целом преобразование этого городского пространства лет на десять. Но постоянная стройка станет здесь дополнительным фактором дискомфорта и для горожан, и для многочисленных гостей города.

А дорогостоящий проект, если в нем действительно не отпадет необходимость, возможно, будет реализованным, пожалуй, после строительства ВКАД, которая на отрезке от Эгершельда до Первой Речки сможет частично взять на себя автомобильные потоки и существенно разгрузить начала улиц Светланской, Алеутской и Корабельной Набережной. В этом случае издержки реконструкции могут минимизироваться.

При благоприятном строительстве ВКАД, можно предположить, что где-то лет через пять большая реконструкция площади и примыкающей к ней территории станет менее рискованной и для города, и для инвесторов. Но, учитывая трудности финансирования и строительства этого участка дороги, срок ожидания может оказаться более чем пятилетка.

Другой момент - это отсутствие единого заказчика, который способен аккумулировать бюджетную и коммерческую составляющие большого проекта реконструкции площади, организовать строительство так, чтобы оно не парализовало центр города, движение железной дороги, и было осуществлено не более чем за год-полтора, с учетом возможного сооружения значительных объектов, которые сегодня лоббируются отдельными предпринимателями и группами специалистов. Можно предположить, что, даже по скромным прикидкам, общая сумма затрат по проекту может составить 8-10 млрд рублей.

Обсуждавшиеся многие годы эскизные проработки, к сожалению, не сопровождались укрупненными расчетами вероятных затрат, а они, вероятно, могут быть сопоставимы с затратами на пятизвездочные отели.

МНЕНИЕ

Реконструкция Центральной площади Владивостока должна обсуждаться не в узком кругу представителей власти, бизнеса и архитекторов, а и с участием широкого круга горожан, для которых ее облик и ее окружение не безразличны. И конечные решения по преобразованию общественного пространства здесь должны опираться не только на умные идеи инвесторов и зодчих, но и на коллективный разум – раз это усовершенствование декларируется в общих интересах горожан.

Наверное, возможен вариант, что горожане выскажутся и так, что им эта реконструкция вообще не нужна ни в каком виде, и оставить все как есть. И если на то будет воля народа, то почему бы и не согласиться?

На верхнем фото: Так выглядит последняя концепция развития Центральной площади и Морвокзала Владивостока.

Фото из архива

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.