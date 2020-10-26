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Строительство детсада в микрорайоне Патрокл во Владивостоке планируется завершить до конца года
Строительство детского сада на улице Сочинской - на финишной прямой. Пока одни рабочие ведут внутреннюю отделку помещений детского сада, другие проводят благоустройство территории. Планируется, что все работы будут завершены до конца года.
Новое учреждение в микрорайоне Патрокл рассчитано на 240 малышей, и его очень ждут местные жители. Также в детском саду предусмотрены ясельные группы.
К зданию уже подведены сети инженерных коммуникаций, внутри ведутся отделочные работы. На территории будущего детского сада уже установлены игровые площадки, ведутся работы по асфальтированию.
«Сейчас здесь трудятся 70 человек. Общая готовность объекта приближается к 80 %. Все работы планируем завершить в декабре этого года», – рассказал руководитель подрядной организации.
Параллельно по национальному проекту «Демография» в этом микрорайоне ведется строительство еще одного детского сада. Дошкольное учреждение возводят в районе улицы Басаргина. Оно также сможет вместить 240 детей, в том числе самых маленьких. Согласно проекту, детский сад будет трехэтажным. Сейчас строители возводят первый этаж.
«Для нас очень важно, чтобы все объекты были сданы в срок. Также для детей и их родителей должны быть созданы максимально комфортные условия. Территории детских садов, прилегающие территории и подъездные пути должны быть благоустроены», – считает глава города Олег Гуменюк.
Напомним, во Владивостоке все дети, достигшие трехлетнего возраста, сегодня обеспечены путевками в детские сады. Хотя еще 10 лет назад многие не дожидались мест в детские сады вплоть до 7 лет.
Так, в прошлом году во Владивостоке свои двери для дошкольников открыли сразу три детских сада – это 400 новых мест, из которых 215 – места для детей в возрасте до 3 лет.
Как комментируют специалисты сферы образования, останавливаться на достигнутом нельзя. Сейчас необходимо открывать ясельные группы и обеспечивать путевками детей от двух лет.
Анастасия Котлярова (фото)
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