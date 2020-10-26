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Во Владивостоке отремонтировали фасады 43 исторических зданий

26 Октября 2020, 13:40 | Приморье

Среди них много зданий-памятников, имеющих историческую ценность

43 фасада во Владивостоке отремонтированы, еще на четырех работы находятся в стадии завершения. Масштабная реконструкция проходит в рамках сразу двух программ и под контролем главы Владивостока Олега Гуменюка.

Фасады 15 зданий во Владивостоке отремонтированы в рамках «Единой субсидии». Деньги на реализацию выделяет федеральный бюджет. Поэтому в списке ремонта - памятники архитектуры и дома, расположенные на центральном маршруте Владивостока. Среди них, например, дом № 8а на улице 1-й Морской.

«Наш дом 1951 года постройки, последний раз ремонт проводили ещё в советское время, - рассказывает старший по дому Сергей Винник. - Стены выглядели обшарпанными, штукатурка отваливалась пластами. Фонд капремонта наш дом ставил в план аж на 2041 год. Конечно, так долго ждать мы не могли».

За несколько недель в доме на 1-й Морской, 8а заново оштукатурили и окрасили стены, сейчас делают отмостку.

О ремонте давно мечтали и жители дома № 28 на улице Борисенко. Плитки фасада осыпались, и в щели постоянно затекала вода. Сейчас же дожди и заморозки зданию не страшны. Рабочие приступили к ремонту в сентябре, и к концу октября работы завершены.

«Всё очень аккуратно. Штукатурку уложили на сетку для прочности. Дом стоит сейчас свежий, яркий - глаз радуется», - говорит старшая по дому Татьяна Докотович.

Дом на Борисенко, 28 ремонтировали по краевой программе по сохранению памятников архитектуры. Вместе с ним по этой же программе во Владивостоке отремонтировали еще 31 дом. В них приводили в порядок фасады, кровли, а в некоторых домах восстанавливали балюстрады.

«Впервые во Владивостоке отремонтированы фасады такого количества исторических зданий, - говорит начальник управления содержания жилого фонда Григорий Пейхвассер. - Это несколько домов на Светланской, Семеновской, Алеутской, Арсеньева и других центральных улицах. Все подрядчики имеют опыт работы с историческими зданиями и соответствующую лицензию. Кроме того, они работали в сотрудничестве с Инспекцией по охране объектов культурного наследия Приморского края, чтобы после ремонта сохранился исторический вид этих домов».

Евгений Кулешов (фото)

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: архитектура  фасады  история  ремонт 



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