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"Аэрофлот" округлит "плоские" тарифы
«Аэрофлот», несмотря на все заверения сверху, займется реформированием системы авиаперевозок по так называемым «плоским» тарифам, которая позволяет пусть и не всегда, но сдерживать разгул цен на билеты из Владивостока.
«Система «плоских» тарифов, которую сегодня реализует компания «Аэрофлот», нуждается в совершенствовании. Сегодня она в какой-то момент стала определенной отдушиной для многих, дав возможность летать. Она сегодня становится тормозом, сдерживающим развитие перевозок на Дальний Восток. Система «плоских» тарифов будет сохранена, безусловно. Но она нуждается в реформировании, которое нам нужно подготовить и пообсуждать», - заявил глава Минтранса РФ Евгений ДИТРИХ на заседании комитета по транспорту и строительству Госдумы РФ.
Гендиректор «Аэрофлота» Виталий САВЕЛЬЕВ в августе сообщал, что, по его мнению, компания должна постепенно уходить от «плоских» тарифов, поскольку эта программа убыточна для авиаперевозчика. «Да, «плоские» тарифы достаточно серьезным бременем ложатся на экономику «Аэрофлота». Более того, это нерыночная мера, и в правительстве, в разных министерствах, нет единства по этому поводу. Многие считают, что это должно со временем отойти, потому что должна быть конкуренция. Я с этим согласен», - говорил г-н Савельев в интервью «Интерфаксу».
Последние годы на рейсах «Аэрофлота» и «России» из Москвы в дальневосточные города, в том числе во Владивосток, действуют так называемые «плоские» тарифы в эконом-классе. Это тарифы с фиксированной ценой, которая не зависит от даты покупки билета. Воспользоваться такими тарифами может любой пассажир, независимо от возраста и региона проживания. То есть речь не идет о привилегии для приморцев. Цена такого билета на рейсы самого «Аэрофлота» между Москвой и Владивостоком составляет 25 тыс. рублей туда и обратно, АК «Россия» - 22 тыс. рублей.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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