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Особый полис на подходе
Национальный союз агростраховщиков (НСА) при поддержке Минсельхоза РФ и региональных органов АПК разработает специальные программы субсидируемого агрострахования для четырех регионов РФ с повышенной частотой чрезвычайных ситуаций природного характера (ЧС), в том числе - для Приморского края.
Соответствующие договоренности были достигнуты на прошлой неделе в Минсельхозе на совещании, посвященном вопросам ликвидации последствий в аграрном секторе в регионах, наиболее пострадавших от ЧС в 2019 году.
В Амурской области пострадали 296 сельхозтоваропроизводителей, в Хабаровском крае - 34, в Еврейской автономной области - 168, в Приморском крае - 105 хозяйств.
«В специальных программах субсидируемого страхования для территорий, подверженных ЧС, необходимо сбалансировать страховую защиту с учетом наиболее часто реализуемых рисков и цену страхования, - сообщил «Интерфаксу» президент НСА Корней БИЖДОВ. - Полисы должны быть доступными для приобретения аграриями. Кроме того, в программах для регионов с ЧС должны быть расширены права сельхозпроизводителей на получение предварительных выплат в оперативном режиме - их используют на неотложные мероприятия для минимизации ущерба. Также мы рассчитываем предусмотреть в программах для регионов с повышенной частотой ЧС упрощенный порядок получения страхового возмещения. Программы агрострахования с господдержкой до их принятия будут обсуждаться в Минсельхозе и региональных органах АПК на территориях.
Объемы агрострахования с господдержкой и без нее в регионах, подверженных ЧС, увеличиваются в последние годы. Однако доля застрахованных площадей несопоставима с уровнем рисков аграрным хозяйствам на этих территориях.
Всего, по предварительным оценкам региональных органов АПК, ущерб сельхозтоваропроизводителям в ДФО от чрезвычайных ситуаций природного характера оценивается в 3,2 млрд рублей, а застрахованные сельхозпотери оцениваются в 184,7 млн рублей, то есть 23% по округу в целом.
По словам г-на Биждова, подсчеты ущерба не окончательные, «к примеру, на полях аграриев Дальневосточного округа до сих пор воды по колено», работа по оценке потерь продолжится.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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