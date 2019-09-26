"Ваше правительство делает на Дальнем Востоке очень много того, что делать не надо. И очень мало того, что делать нужно"

Бизнес и экспертное сообщество продолжает обсуждать и оценивать итоги пятого юбилейного Восточного экономического форума

ВЭФ-2019 закончил свою работу еще в начале сентября, но отголоски этого события в виде наблюдений и оценок еще далеки от затухания. Юбилейный форум, при всей своей прекрасной организации, по оценке большинства наблюдателей, опрошенных «Золотым Рогом», получился, увы, самым блёклым по сути (здесь мы исключим геополитику - это отдельная тема, которая не имеет привязки к территории).

Во всем этом нет вины организаторов, действо смотрится впечатляющим, масштабным и, повторимся, прекрасно организованным, просто, согласитесь, как-то не к месту приходится конференция по росту продаж люксовых автомобилей, которую проводят в клубе разрушенного колхоза.

Постоянные участники от местного бизнеса просто устали от подобной затратной бессмыслицы. Многие бизнесмены признаются, что даже «входной билет» на ВЭФ в несколько сот тысяч рублей не окупается.

Спустя пять лет работы столь масштабного мероприятия стало понятно, что реальность и то, что озвучивается на ВЭФ, - две большие разницы. По сути дела, всё то, что творится на форуме, является торжеством государственного капитализма и не имеет никакого отношения к бизнесу, который никак не аффилирован с властью или госкорпорациями. Миллиардные сделки если и заключаются, то лишь между «своими». К примеру, между госбанками и госкорпорациями. Или между госкорпорациями и администрациями краев и областей. Госвузами и госбанками. Мэриями городов и министерствами. Вариации здесь понятны и конечны. Многие, кстати, уже привыкли, что контракты по одним и тем же проектам могут заключаться и по несколько раз за несколько лет. Но даже при этом в местах предполагаемого возведения проектов еще долгие годы будет расти бурьян.

В принципе, все эти контракты - итог столичных «терок», и большинство бумаг вполне можно было бы подписать, не выезжая за пределы микрорайона Москва-Сити. Даже для многих крупных дальневосточных компаний ВЭФ стал пустой тратой времени. Часть даже самых известных представителей делового сообщества просто отказалась от участия в форуме.

К пятому ВЭФ сошли на нет и разговоры о Свободном порте Владивосток, а заодно и ТОРах. Перспективных китайских и японских инвесторов в бравурных деловых речах выступающих заменили не менее перспективные на словах индийцы.

Не видит особой практической отдачи от форума и население региона. Ключевых фраз, таких как «рост зарплат», «снижение цен и тарифов», «закрепление доступных цен на ж/д- и авиабилеты для всех дальневосточников», «льготы по ипотеке для всего населения», «льготы по ЖКХ», «доплаты к пенсиям жителям региона» и так далее на ВЭФ никто и никогда не слышит. Зато исправно и громко звучат достаточно общие слова: «перспективы», «развитие», «инвестиции», «потенциал»… Пустые и бессмысленные.

Тем временем, экономика региона продолжает падать в пропасть, сокращение населения достигло такого размаха, что уже можно говорить об эвакуации, цены нещадно растут, на порядок обогнав столичные, а вместо столь необходимого повышения тех же зарплат власти бессовестно и безжалостно режут даже дальневосточные коэффициенты. Ну да ладно. Не хочется верить, что те же федеральные власти об этом не знают. А раз знают и ничего не делают, то, очевидно, России просто не по карману содержание такого региона, или кто-то просто не готов на слишком радикальные изменения. Допустим, раскулачивание Москвы, а то и вовсе перенос столицы в Сибирь, как это давно диктует здравый смысл. Или кардинальный передел бюджетных отношений в стране в пользу регионов и муниципалитетов, чтобы 90% денег было в регионах, а 10 - в столице, а не наоборот, как сегодня. Или реальное, а не выборочно-показушное, субсидирование цен и тарифов для жителей ДФО. Или выравнивание зарплат по бюджетным организациям, чтобы врач и учитель в Москве и в Партизанске получали одинаковый оклад, а дальневосточники еще и доплаты за проживание у черта на куличках, лишенные, как минимум, двух третей благ цивилизации. Все эти меры известны еще с советских и даже царских времен, но…

Итак, свое мнение, касающееся эффективности работы ВЭФ газете «Золотой Рог» высказали представители приморского бизнеса и компетентные эксперты.





Председатель Приморского регионального отделения «Деловой России», общественный уполномоченный по вопросам осуществления предпринимательской деятельности на территории Свободного порта Владивосток, территориях опережающего социально-экономического развития и в иных особых экономических зонах Алексей ТИМЧЕНКО:

- Проблема результативности политики «Восточного вектора» - вопрос сложный, многофакторный, и я не стал бы говорить о провале этого направления развития национальной экономики. Другое дело, что по многим аспектам реализации сотрудничества с ведущими экономиками АТР сохраняется достаточного много вопросов, на которые указывает бизнес, но которые при этом не решаются. Это проблемы фискальной нагрузки на бизнес и проверок, это вопросы создания инфраструктуры для ТОРов и резидентов Свободного порта, это получение земельных участков под хозяйственное освоение. Много говорится о несоответствии социальной инфраструктуры и низком качестве жизни на Дальнем Востоке, но ведь именно в связи с этим на ВЭФе нынешнего года Президент дал поручение улучшить подобные показатели. И озвученные шаги, такие как введение ипотеки под 2% годовых - это инструменты для решения именно таких задач. Что касается официальной статистики заключаемых на ВЭФ соглашений, то она как раз показывает положительную динамику как по количеству договоров, так и по объемам капиталовложений в обсуждаемые проекты, другое дело, что нужно больше внимания уделять результатам такой работы, которые, надо отметить, не могут появиться быстро, поскольку речь идет о создании предприятий и производств, а это – «длинные» деньги и длительный временной цикл строительства и ввода в эксплуатацию.

Если говорить о том, что нужно делать быстрее, чем это есть, и на что нужно обратить повышенное внимание органам власти, и о государственных структурах, отвечающих за политику «Восточного вектора», то я бы выделил три основных блока:

Во-первых, нужно больше внимания уделять налоговым и фискальным режимам, связанным с ТОРами и Свободным портом. Пока тут есть вопросы, которые существенно влияют на ситуацию. Например, на сегодняшний день сложилась практика, при которой специалисты Корпорации развития Дальнего Востока выступают с требованиями об исключении из капитальных вложений затрат инвесторов на создание ряда основных средств, таких как затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР), интеллектуальную собственность, инвестиции в трудовые ресурсы; прочие затраты на создание основных средств - такие, как покупка объекта законченного строительства для последующего монтажа, имеющего признаки временного сооружения. При этом представители КРДВ ссылаются на соответствующий подзаконный нормативно-правовой акт – Постановление Правительства России №1123 «Об утверждении критериев отбора резидентов свободного порта Владивосток». которое раскрывает критерии отбора резидентов Свободного порта Владивосток и суть капитальных вложений, учитываемых при вхождении в СПВ. При этом, заложенные в данном документе критерии противоречат иным подзаконным нормативным актам и законам и создают проблемы предпринимателям. Поставьте себя, к примеру, на место иностранного инвестора – его приглашают развивать нашу экономику, но даже НИОКР – а ведь это основа современной конкурентноспособной экономики – не считаются при этом основным капиталом. Мы уверены, что основной путь решения этой проблемы – приведение в соответствие федеральному финансовому и налоговому законодательству Постановления Правительства № 1123 для унификации и единообразия учета капитальных вложений и учета основных средств, а также соответствующее изменение взгляда на эту проблему тех должностных лиц, которые работают с бизнесом в режиме «порто-франко». Мы уже передали свои экспертные предложения в Минвостокразвития и КРДВ.

Во-вторых, мы слабо используем те геоэкономические преимущества, которые есть у Дальнего Востока – это добыча рыбы и морепродуктов, развитие экологически чистого производства сельскохозяйственной продукции, создание БАДов, лекарственных средств и продуктов питания из таежных дикоросов, туризм и рекреация, включая экологические проекты и событийный туризм. Все эти сферы пока задействованы в меньшей степени, чем это могло бы быть.

В-третьих, реализация проектов «Восточного вектора» в основном ориентирована на крупные производственные проекты, во всяком случае, так это публично презентуется на ВЭФ и других подобных мероприятиях. Вместе с тем, нельзя забывать о целях развития экономики, определенных в майском указе Президента, прошлого года, – в частности, это повышение экспортной составляющей и доли малого и среднего бизнеса в экономике. Пока у нас этому аспекту уделяется крайне мало внимания, а ведь именно малый и средний бизнес испытывает наибольшие проблемы при выходе на рынки других стран, ему надо помогать и способствовать тому, чтобы появлялось больше подобных производств и компаний сферы услуг здесь – это отдых и туризм, гастрономия, производство сувениров и hand-made продукции, в этой сфере нам пока похвастаться явно нечем или почти нечем. Поэтому успех лежит в рамках формулы «административные режимы для бизнеса + защита предпринимателей + развитие разных секторов экономики и ее диверсификация».





Заместитель генерального директора АО «Белуга Групп Восток» Алексей КАБАНЧЕНКО:

- Я не слежу за судьбой проектов, озвученных на ВЭФ, что 5 лет, что год назад, поэтому не знаю, какие задачи были решены, и тем более не знаю, кто и по каким критериям оценивает успешность их выполнения. С точки зрения имиджевых задач форум небесполезен – ведь на какой-то (пусть очень короткий период времени) внимание лидеров некоторых стран АТР, СМИ, бизнеса, а главное - нашей власти приковано к Дальнему Востоку, Приморью и Владивостоку.

С практической же точки зрения, есть шикарный опыт участия нашей компании в ТОР в г. Комсомольск-на-Амуре, где расположен молочный завод ОАО «ДАКГОМЗ», входящий в состав нашего холдинга. Идея ТОРов тогда была очень модной, и государство, в том числе на ВЭФах, продвигало территории опережающего развития как проекты, способные оживить экономику Дальнего Востока на привлекательных для бизнеса условиях. В общем, мы поверили и заключили с Корпорацией развития Дальнего Востока соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Комсомольск». Согласно условиям соглашения, мы инвестируем 300 млн руб. в развитие завода и создаем новые рабочие места, а нам, как резиденту, гарантируется ряд преференций, в том числе - льготы по страховым взносам, которые распространяются на всех работников, задействованных в проекте. Именно пониженные тарифы по страховым взносам стали решающим фактором, определившим выбор компании в пользу вступления в ТОР.

Однако счастье было недолгим, и в июне этого года наш завод получил два письма от инспекции ФНС Комсомольска-на-Амуре, из которых следовало, что порядок налогообложения изменился, и условия соглашения являются недействительными. Завод лишили гарантированных льгот и потребовали доплатить страховые взносы по базовым ставкам с марта 2018 года, а кроме того, соответствующие суммы пени. В аналогичной ситуации оказались и многие другие резиденты, однако все попытки добиться исполнения государственных гарантий и элементарной справедливости ни к чему не привели, хотя Корпорация развития Дальнего Востока и пыталась нас поддержать в этом вопросе.

Рассуждать о полезности ВЭФов для региона можно долго, но людей раздражают разговоры о многомиллиардных проектах, в то время как не созданы элементарные условия для нормальной жизни. О проблемах с образованием, медициной, занятостью и дороговизной не говорил только ленивый, но, на мой взгляд, острейшей проблемой региона является общее состояние инфраструктуры и особенно дорожной сети. Дорога между двумя стратегически важными городами Приморья - Владивостоком и Находкой вызывает острое чувство стыда за собственную страну, хотя это ключевая транспортная артерия. В период проведения последнего ВЭФа мои друзья и знакомые мечтали о том, чтобы президент страны проехал по этой трассе, может быть тогда что-то и изменилось бы.





Генеральный директор агентства недвижимости «Метры» Владимир ЗАКУРКО:

- Шаги, предпринимаемые правительством России в отношении Дальнего Востока, безусловно, носят позитивный характер. И проведение ВЭФ на площадке столицы ДФО - престиж для нашего города и края. Однако, ключевые вопросы, рассматриваемые на Форуме, необходимо решать в более расширенном ключе. Например, ипотека под 2% - идея замечательная. Но проект требует серьезных доработок. Во-первых, на мой взгляд, необходимо увеличить возрастной вход в программу. Во-вторых, распространить ее и на вторичный рынок. В третьих, подумать о рабочих местах в регионе с хорошими условиями труда и достойными зарплатами. Только все меры в комплексе будут способствовать привлечению на Дальний Восток людей. Я бы посоветовал сейчас не ожидать вступления программы льготного ипотечного кредитования в законную силу. Выдача ипотеки под 2% физлицам будет ограничена. С другой стороны, стоимость квадрата во Владивостоке значительно подрастет. И, что важно учитывать, если вы возьмете ипотеку уже сегодня под текущий процент, то в будущем сможете ее рефинансировать под 2%.





Политолог, руководитель Центра социальных инноваций «Черный куб» Юрий КОЛОМЕЙЦЕВ:

- Для мелкого и среднего бизнеса ВЭФ бесполезен. На нас с вами встречи «высоких» лиц тоже не отразятся. Китайцы, например, уже поняли, что нет смысла принимать участие в мероприятии, где никакие вопросы в части интересных инвестиционных проектов не решаются.

Рыба гниет с головы, поэтому я уверен, что начинать нужно с самих себя, то есть с правительственной верхушки. Давно назрела неэффективность работы правящей партии. Практически все члены Единой России - закоренелые коммунисты, развалившие страну в 90-х годах. И до сих пор их действия направлены не на созидание, а на разрушение. В этих условиях давно пора заниматься продвижением демократов, а коммунисты в разрезе власти себя изжили. Решение проблем начнется тогда, когда в приоритете поставленных задач и их практической реализации встанет политическая воля президента страны.

В любом другом случае, никакие ВЭФы развитию Дальнего Востока способствовать не смогут. Безусловно, любые форумы важны. Однако, не вижу необходимости посещать их ежегодно. Достаточно присутствия одного раза, чтобы понять - мероприятие дорогое и безрезультативное. С другой стороны, те миллионы, которые тратятся на проведение ВЭФа, могли быть освоены в разрезе более необходимых мероприятий - в виде субсидий, дотаций, ремонта межквартальных дорог и т.д. Но все мы понимаем, что если бы не Форум, то средства все равно не были бы направлены на полезные дела. Одним словом, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось - ВЭФ, как ни крути, - престиж Дальнего Востока, и с этим спорить сложно.

Продолжение опроса читайте в следующем номере «ЗР». Свое мнение по данной теме вы можете прислать в редакцию с пометкой «ВЭФ, мнение» на е-почту: [email protected]

РЕЗЮМЕ

А завершить первый блок материала хотелось бы словами из речи китайского экономиста Хэ ЧЖЭНЬВЭЯ, которые он сказал на вэфовской секции «Россия - Китая» после долгого, но очень интересного описания того, как видится со стороны то, что сегодня происходит на Дальнем Востоке России: «Ваше правительство делает на Дальнем Востоке очень много того, что делать не надо. И очень мало того, что делать нужно». Комментарии, как говориться излишне.