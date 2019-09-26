Готовы справиться с любыми вызовами

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Учебно-тренировочные занятия по локализации и ликвидации условного розлива нефти прошли в нефтеналивном порту Козьмино
Персонал «Транснефть – Порт Козьмино» успешно провел учебно-тренировочные мероприятия в крайне непростых погодных условиях.
ПАО «Транснефть», являясь ключевым элементом энергетической отрасли России, уделяет особое внимание отработке внештатных ситуаций в своих подразделениях. На прошлой неделе прошли совместные учебно-тренировочные занятия ООО «Транснефть – Порт Козьмино» и филиала ООО «Транснефть – Сервис» в г. Находка (оба предприятия входят в систему ПАО «Транснефть»), в ходе которых формированиям и службам компании необходимо было по легенде срочно локализовать масштабный аварийный разлив нефти. Очередную проверку на готовность к ЧС прошли более 100 работников компании, в том числе сотрудники пожарной части.
«Во время учений оценивались действия работников эксплуатационно-ремонтных служб и аварийно-спасательных формирований при их сборе и прибытии к месту возникновения аварии. Также проверялась способность эксплуатационно-ремонтного, оперативно-ремонтного и оперативного персонала самостоятельно или в составе бригады обеспечивать ликвидацию аварий в кратчайшие сроки», - пояснил генеральный директор ООО «Транснефть – Порт Козьмино» Денис ЧЕПЛЯНСКИЙ.
События сценария учений разворачивались на площадке береговых и причальных сооружений и акватории порта в зоне ответственности ООО «Транснефть - Порт Козьмино». По легенде был зафиксирован масштабный выход нефти в акваторию. Условный объем разлива нефти составил около 1,5 тыс. кубометров, площадь разлива – порядка 100 тыс. кв. метров.
В ходе учебно-тренировочных занятий оценивались действия персонала по оповещению должностных лиц и организаций при возникновении аварии и инцидентов, в том числе -при отсутствии устойчивой связи при производстве работ. Также оценивались действия работников эксплуатационно-ремонтных служб и аварийно-спасательных формирований при их сборе и прибытии к месту возникновения аварии, инцидента, отказа; способность оперативного персонала самостоятельно или в составе бригады обеспечивать ликвидацию аварий в кратчайшие сроки.
Стоит отметить, что учение было успешно проведено в момент предупреждения о неблагоприятных погодных условиях, связанных с волнением моря и скоростью ветра. Несмотря на почти двухметровую волну, в спасательной операции были задействованы сразу 9 плавсредств и нефтесборные системы.
«Учитывая сложные погодные условия, серьезно осложнившие обстановку, подразделения, задействованные в локализации и ликвидации аварийного розлива нефти, продемонстрировали высокую подготовленность и слаженность действий», - отметил заместитель главного инженера - начальник Управления безопасности труда и производственного контроля ООО «Транснефть – Порт Козьмино» Роман ВЛАСЕНКО.
Досье "Золотого Рога": Расположенный на побережье Японского моря нефтеналивной порт Козьмино – конечная точка трубопроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО), которая имеет протяженность почти 5 тыс. километров и соединяет шесть регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока. ВСТО-1 представляет собой участок нефтепровода Тайшет (Иркутская область) – Сковородино (Амурская область), ВСТО-2 - участок нефтепровода Сковородино - нефтеналивной терминал «Козьмино».
Для предприятия 2019 год – юбилейный: ровно десять лет назад были запущены в работу сразу два стратегических объекта - нефтепорт Козьмино и магистральный нефтепровод ВСТО, открывший новую главу в российской нефтяной отрасли. Всего с момента ввода в эксплуатацию и по состоянию на конец первого полугодия 2019 года через порт Козьмино экспортировано 233,8 млн тонн нефти. Среди стран-получателей максимальных объемов российской нефти - Китай, Япония, Южная Корея. Сегодня ООО «Транснефть – Порт Козьмино» - современное высокотехнологичное предприятие с эффективной системой управления. Основная задача коллектива - бесперебойная, надежная и безопасная отгрузка экспортной нефти в восточном направлении.
Фото ООО «Транснефть – Порт Козьмино».
Сергей КУЗЬМИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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