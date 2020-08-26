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Русская Рыбопромышленная Компания выделила 2,5 млн руб. на ремонт школы №13 во Владивостоке

26 Августа 2020, 18:00 | Приморье

Во Владивостоке при поддержке Русской Рыбопромышленной Компании (РРПК) начат капитальный ремонт пришкольной территории средней общеобразовательной школы №13. В рамках социально-экономического партнерства РРПК направила на реконструкцию образовательного учреждения 2, 5 млн рублей.

В ходе ремонта будет проведена замена центральной лестницы, ремонт подпорной стены, замена существующего покрытия дороги, асфальтирование территории, а также прокладка ливневой канализации. Реконструкция объектов будет выполнена из современных материалов с высокими техническими характеристиками, что позволит создать комфортные и безопасные условия для учащихся школы и педагогов.

«Содействие устойчивому развитию региона, на территории которого работает наша компания, является одним из приоритетов РРПК. Бизнес должен помогать развиваться городу, тем более, когда это касается нашего будущего - детей. Мы рады помочь школе, и будем продолжать радовать ребят, - отметил генеральный директор ООО «Русская Рыбопромышленная Компания» Виктор Александрович Литвиненко.

 


 

Ремонтные работы продлятся чуть больше месяца. Основные работы по демонтажу старой лестницы и асфальтового покрытия будут выполнены до начала учебного года. К началу октября строители планируют сдать объект в эксплуатацию.

«Нашему учреждению образования 83 года, ремонт лестницы и пришкольной площадки здесь прежде проводились только текущие, очень ждали капитального обновления, - сказала директор МБОУ СОШ № 13 Ольга Викторовна Виселова. - Мне бы хотелось поблагодарить наших благотворителей за сотрудничество и разностороннюю помощь нашей школе».

Социальному партнерству между РРПК и школой № 13 уже несколько лет. В 2018 году назад РРПК оборудовала в школе учебный класс для Штаба всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Досье "Золотого Рога": Русская Рыбопромышленная Компания - один из лидеров по добыче минтая в России и мире. Компания входит в тройку ведущих российских производителей дикой белой рыбы. Крупнотоннажный рыболовецкий флот Компании способен выполнять работы во всех промысловых зонах и при любых климатических условиях. Траулеры-процессоры Компании оснащены современным рыболовным и перерабатывающим оборудованием от ведущих международных поставщиков, что позволяет вести добычу и переработку в море различных видов водных биоресурсов. Стратегические цели компании связаны с увеличением выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью за счет модернизации флота, строительства новых, современных супер траулеров и береговых перерабатывающих заводов. Основными видами рыболовного промысла РРПК являются минтай и тихоокеанская сельдь. 

Журнал "Дальневосточный капитал"

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Теги: русская рыбопромышленная компания  ррпк 



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