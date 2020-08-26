"Обманутых дольщиков" в Приморском крае изведут как класс

Заявления публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» о признании банкротами уже трех застройщиков в Приморском крае названы обоснованными – открыто конкурсное производство. Заявления Фонда о признании еще пяти застройщиков банкротами приняты к производству в Арбитражном суде Приморского края.

Как сообщили в АО «Корпорация развития Приморского края», которое курирует работу по восстановлению прав обманутых дольщиков, решить проблемы восьми домов в Приморском крае, признанных долгостроями, планируется с использованием механизмов, разработанных АО «Дом.РФ» и федеральным Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства.

«Механизм защиты прав граждан-участников долевого строительства предусмотрен Федеральным законом № 218-ФЗ от 29 июля 2017 года. На основании обращений правительства Приморского края инициирована процедура банкротства в отношении восьми застройщиков, которые подходят по параметрам под условия этого закона», - пояснила советник губернатора по вопросам долевого строительства Ольга СУН-ЖАЮ.

На сегодняшний день в отношении трех застройщиков (АО «Альянсгрупп Инвестиции и Строительство», ООО «Соломон», потребительский кооператив «ЖСК-88») заявления фонда признаны обоснованными.

«Данные застройщики признаны банкротами, открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим по всем трем назначена Хомич С.С., которая готовит необходимый пакет документов для Фонда (по правилам параграфа 7 главы IX Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», – обозначила Ольга Сун-жаю.

Заявления Фонда о признании еще пяти застройщиков банкротами приняты к производству в Арбитражном суде Приморского края.

«Для оперативного взаимодействия с федеральными структурами, а именно с АО “ДОМ.РФ” и публично-правовой компанией “Фонд защиты прав граждан-

участников долевого строительства” в Приморском крае создан фонд субъекта – Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Приморского края. Целью деятельности организации является постоянное взаимодействие с профильными федеральными структурами и в дальнейшем урегулирование обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства», – пояснила советник губернатора.

По ее словам, предметом деятельности фонда является в том числе завершение строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимого имущества, строительство которых осуществляется с привлечением средств граждан – участников долевого строительства. Напомним, что финансирование затрат на завершение строительства проблемных объектов осуществляется в порядке софинансирования из федерального бюджета и краевого бюджета в соотношении 88% на 12% соответственно.

В настоящее время министерство строительства Приморского края от лица правительства Приморского края и региональный Фонд поддержки обманутых дольщиков активно взаимодействуют с ДОМ.РФ и ППК «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» (фонд214.рф, @fond214), по вопросам восстановления прав граждан - участников долевого строительства.

В случае возникновения любых вопросов по вышеуказанным проблемным домам, граждане вправе обратиться по электронной почте Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Приморского края: [email protected]

Напомним, что, используя механизмы, предусмотренные федеральным законом №218-ФЗ, планируется решить проблемы жильцов по следующим адресам:

- Владивосток, улица Пихтовая, 35 (начало строительства в 1993 году, потребительский кооператив «ЖСК-88»);

- Уссурийск, улица Крестьянская, 94 (АО «Альянсгрупп Инвестиции и Строительство»);

- Уссурийск, улица Выгонная, 7 (ООО «Соломон»);

- Артем, улица Хасанская (ЖСК «Хасанский»);

- Артем, в границах улиц Лазо, Горького, Куйбышева (ЖСК «Гарант»);

- Владивосток, улица Иртышская, 24 (ООО «ЖКС-Приморье»);

- Владивосток, улица Славянская, 17 (ООО «ПСК Восток-Строй»);

- Владивосток, поселок Трудовое, улица 50 лет Октября (ООО «ИСГ Стройинвест»).

Обращения граждан будут рассмотрены не позднее 30 дней с момента регистрации (в порядке, установленном 59-ФЗ от 02.05.2006).

Напомним, губернатор Олег КОЖЕМЯКО поставил задачу искоренить понятие «обманутый дольщик» в Приморье. Разработка соответствующего механизма была поручена региональному институту развития – АО «Корпорация развития Приморского края». С апреля 2019 года удалось достроить и сдать в эксплуатацию уже семь долгостроев.

Досье "Золотого Рога": Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края был учрежден правительством Приморского края в апреле 2019 года. Главная задача фонда – завершение строительства проблемных домов (долгостроев) за счет привлечения средств из краевого бюджета. Оперативной дирекцией Фонда является АО «Корпорация развития Приморского края», которая курирует вопрос по решению проблем обманутых дольщиков.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.